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Manchester City publie un communiqué officiel de défi après avoir été reconnu coupable de 115 infractions financières à la Premier League
City réagit à un verdict de culpabilité historique
Manchester City a rompu son silence après la décision historique qui a envoyé une onde de choc dans le monde du football. Après une longue enquête sur la conduite financière du club entre 2009 et 2018, une commission indépendante a déterminé que le club de l’Etihad avait contourné de manière systématique les règles de profitabilité et de durabilité de la division.
Ce verdict constitue sans doute le moment le plus important de l’histoire de la compétition, au point de menacer d’éclipser le succès sans précédent dont le club a bénéficié sous la propriété de City Football Group. Dans une réponse rapide et au ton ferme, le club a déclaré être déçu et surpris par l’avis de la commission de la Premier League et a maintenu sa totale innocence tout au long de la procédure.
L’ampleur des infractions est stupéfiante, la ligue ayant établi que le club avait eu recours à un « système de financement déguisé » pour contourner les restrictions de dépenses. Selon les conclusions, City a utilisé de faux partenariats commerciaux et déposé des comptes financiers inexacts afin de gonfler artificiellement ses revenus tout en dissimulant le coût réel de ses opérations.
Ces actes auraient permis au club de dépenser bien au-delà de ses moyens légitimes durant une période au cours de laquelle il s’est hissé au sommet du football anglais. Les éléments de preuve de la Premier League suggéraient que ces faux accords commerciaux faisaient partie d’un système de financement déguisé d’une ampleur de 830,69 millions de livres sterling, un chiffre qui souligne la gravité de la défaillance réglementaire identifiée par la commission.
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Défiance venue de l’Etihad
Malgré le caractère accablant du rapport de la commission, Manchester City a affiché son intention de contester le verdict par toutes les voies juridiques possibles. Le club a constamment soutenu qu’il disposait d’un ensemble de « preuves irréfutables » démontrant que ses opérations financières étaient en règle et que l’ensemble des revenus de sponsoring était légitime.
Le communiqué officiel du club indiquait : « Le Club sera donc inflexible et, si nécessaire, proactif dans toute instance réglementaire et juridique appropriée. La procédure de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants encore inachevés. Manchester City FC va désormais emprunter les voies de recours qui s’offrent à lui, au motif que l’avis contient des erreurs manifestes substantielles, de droit, de principe et de fait, et qu’il n’offre pas les garanties nécessaires. »
« Le Club a scrupuleusement respecté la procédure régulière pendant huit ans, sur la base de l’idée que le conseil d’administration et la direction exécutive de la Premier League se comporteraient comme un régulateur indépendant, impartial et équitable, exempt de toute influence partisane. Le Club est évidemment limité dans ce qu’il peut dire davantage tant que toutes les procédures futures ne sont pas terminées. »
Masters salue les conclusions de la commission
Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a salué cette décision, estimant qu’elle valide le choix de l’instance dirigeante de s’attaquer à l’un de ses membres les plus puissants. L’enquête était réputée pour sa complexité et pour le temps qu’il a fallu pour parvenir à une conclusion, la ligue étant souvent critiquée pour la lenteur perçue de la procédure judiciaire.
Dans un communiqué détaillé, Richard Masters a déclaré : « La décision principale établit les faits de ce qui s’est passé à Manchester City durant cette période. Elle détaille la manière dont le club a enfreint de manière systématique les règles de la Premier League pendant près d’une décennie. Elle justifie également la décision de la Premier League de poursuivre cette affaire contre Manchester City. »
Il a ajouté : « Si la procédure jusqu’à présent a été à la fois longue et difficile, la League est restée déterminée à ce que les faits soient établis de manière indépendante. Il est de la responsabilité essentielle de la Premier League de veiller à ce que les règles, approuvées par les clubs eux-mêmes, soient respectées afin de protéger l’intégrité de la compétition. Il est primordial que la League reste compétitive et équitable pour tous les clubs et pour les supporters. Nous prenons ce rôle extrêmement au sérieux. Cette procédure disciplinaire, et cette décision, sont les plus importantes de l’histoire de la Premier League. »
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Sanctions potentielles et la suite à venir
Alors que le club prépare son appel, l’ombre d’une éventuelle sanction pèse lourdement sur l’effectif d’Enzo Maresca et sur l’avenir du club à long terme. L’ampleur des accusations signifie que la commission indépendante a le pouvoir de recommander pratiquement n’importe quelle sanction prévue par le règlement de la Premier League. Celles-ci vont de lourdes pénalités financières à d’importants retraits de points et, dans le scénario le plus extrême, le club pourrait même être exclu de l’élite.
Pour l’instant, l’attention reste tournée vers le tribunal plutôt que vers le terrain. La Premier League a maintenu que son enquête était nécessaire pour protéger l’intégrité de la compétition et s’assurer que tous les clubs évoluent dans le cadre financier convenu. Cependant, la promesse de Manchester City d’être « implacable » laisse entendre que cette saga est loin d’être terminée. La procédure judiciaire pourrait potentiellement s’étirer pendant des mois, voire des années, alors que les deux parties se préparent à présenter de nouveaux arguments.
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