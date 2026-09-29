Manchester City a rompu son silence après la décision historique qui a envoyé une onde de choc dans le monde du football. Après une longue enquête sur la conduite financière du club entre 2009 et 2018, une commission indépendante a déterminé que le club de l’Etihad avait contourné de manière systématique les règles de profitabilité et de durabilité de la division.

Ce verdict constitue sans doute le moment le plus important de l’histoire de la compétition, au point de menacer d’éclipser le succès sans précédent dont le club a bénéficié sous la propriété de City Football Group. Dans une réponse rapide et au ton ferme, le club a déclaré être déçu et surpris par l’avis de la commission de la Premier League et a maintenu sa totale innocence tout au long de la procédure.

L’ampleur des infractions est stupéfiante, la ligue ayant établi que le club avait eu recours à un « système de financement déguisé » pour contourner les restrictions de dépenses. Selon les conclusions, City a utilisé de faux partenariats commerciaux et déposé des comptes financiers inexacts afin de gonfler artificiellement ses revenus tout en dissimulant le coût réel de ses opérations.

Ces actes auraient permis au club de dépenser bien au-delà de ses moyens légitimes durant une période au cours de laquelle il s’est hissé au sommet du football anglais. Les éléments de preuve de la Premier League suggéraient que ces faux accords commerciaux faisaient partie d’un système de financement déguisé d’une ampleur de 830,69 millions de livres sterling, un chiffre qui souligne la gravité de la défaillance réglementaire identifiée par la commission.