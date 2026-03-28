Manchester City prévoit des transferts colossaux, d'un montant total de 190 millions de livres sterling, pour Sandro Tonali ET Elliot Anderson, alors que Pep Guardiola cherche à reconstruire son milieu de terrain

L'urgence qui sous-tend ces décisions tient à l'avenir incertain de certains joueurs clés. En effet, Rodri est considéré comme une cible du Real Madrid, tandis que Silva devrait lui aussi quitter le club. Les négociations concernant un nouveau contrat à City ont d'ailleurs été suspendues, les deux parties évaluant la situation et se montrant de plus en plus ouvertes à un éventuel départ. À cet égard, Rodri lui-même a clairement indiqué cette semaine qu'un transfert au Bernabéu l'intéresserait, ses anciennes allégeances à l'Atlético de Madrid n'ayant aucune importance à ses yeux.

Interrogé sur la possibilité de rejoindre le club aux 15 titres européens, Rodri a déclaré, selon Onda Cero : « Il me reste un an de contrat, il arrivera un moment où nous devrons nous asseoir et discuter. » Lorsqu'on lui a spécifiquement posé des questions sur l'intérêt du Real Madrid, il a ajouté : « On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. »