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Manchester City prévoit des transferts colossaux, d'un montant total de 190 millions de livres sterling, pour Sandro Tonali ET Elliot Anderson, alors que Pep Guardiola cherche à reconstruire son milieu de terrain
Manchester City lorgne deux stars de la Premier League
Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, est à la tête d'une transformation radicale du milieu de terrain du club. Alors que plusieurs joueurs devraient quitter le club cet été, City aurait identifié Tonali, de Newcastle, et Anderson, la star de Nottingham Forest, comme les candidats idéaux pour rajeunir l'effectif, selon TEAMtalk. Le coût total de ces deux transferts devrait atteindre 190 millions de livres sterling. Si Anderson figure depuis longtemps sur la liste des cibles pour un transfert de 90 millions de livres sterling, l'intérêt pour Tonali s'est intensifié. L'international italien est évalué à 100 millions de livres sterling, un prix qui exclut de fait un retour en Serie A et laisse la porte ouverte à City pour passer à l'action.
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Rodri et Bernardo Silva pourraient bientôt quitter le club
L'urgence qui sous-tend ces décisions tient à l'avenir incertain de certains joueurs clés. En effet, Rodri est considéré comme une cible du Real Madrid, tandis que Silva devrait lui aussi quitter le club. Les négociations concernant un nouveau contrat à City ont d'ailleurs été suspendues, les deux parties évaluant la situation et se montrant de plus en plus ouvertes à un éventuel départ. À cet égard, Rodri lui-même a clairement indiqué cette semaine qu'un transfert au Bernabéu l'intéresserait, ses anciennes allégeances à l'Atlético de Madrid n'ayant aucune importance à ses yeux.
Interrogé sur la possibilité de rejoindre le club aux 15 titres européens, Rodri a déclaré, selon Onda Cero : « Il me reste un an de contrat, il arrivera un moment où nous devrons nous asseoir et discuter. » Lorsqu'on lui a spécifiquement posé des questions sur l'intérêt du Real Madrid, il a ajouté : « On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. »
La stratégie de transfert de Tonali
Les chances de Manchester City de conclure un accord pour Tonali ont été renforcées par des informations faisant état d’un accord à l’amiable qui lui permettrait de quitter St James’ Park, les Magpies n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Outre leur intérêt pour Tonali, Manchester City reste très intéressé par son coéquipier à Newcastle, Tino Livramento, dans le cadre d’une campagne de recrutement plus large.
Pour faciliter ces transferts ambitieux, City est prêt à proposer à Newcastle une sélection de joueurs. Selon certaines informations, les joueurs qui intéressent le plus les Magpies sont le gardien anglais James Trafford, les arrières latéraux Rico Lewis et Issa Kabore, ainsi que le défenseur central Juma Bah. Alors que City prévoit des changements importants et que Newcastle est sous pression concernant la situation de Tonali, des échanges de joueurs sont très probables.
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Et maintenant ?
Avant de se lancer à fond lors du mercato estival, l'équipe de Guardiola va tout donner pour remporter le titre cette saison. Elle occupe actuellement la deuxième place de la Premier League, à neuf points du leader, Arsenal. Manchester City affrontera prochainement Liverpool en quarts de finale de la FA Cup, avant de se mesurer à Chelsea puis aux Gunners en Premier League.