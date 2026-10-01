Une partie centrale du dossier de la Premier League reposait sur des e-mails piratés, dont un message de 2013 de Jorge Chumillas à Simon Pearce évoquant la manière dont les fonds de sponsoring transitaient. Cependant, Manchester City reste catégorique : ces e-mails reposent sur de fausses suppositions de la part du personnel. Dans un message vidéo adressé aux employés du club, le directeur général Ferran Soriano a fermement nié les accusations.

Soriano a déclaré : « Toute l'affaire montée par la Premier League contre nous repose sur une seule fausse accusation : l'idée que l'argent personnel du propriétaire aurait été, d'une manière ou d'une autre et en secret, injecté dans le club via certains sponsors d'Abou Dhabi. C'est tout simplement faux. Des preuves irréfutables ont été fournies à la commission de la Premier League, montrant que cela ne pouvait pas se produire et que cela ne s'est pas produit. Cela comprend des relevés bancaires, des transferts d'argent, des témoins, et tout ce qui est nécessaire pour démontrer catégoriquement que l'argent ne venait pas du propriétaire. »