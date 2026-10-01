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Manchester City prévoit de présenter des preuves irréfutables pour faire annuler le verdict sur les infractions financières présumées en Premier League
Manchester City prépare une solide défense juridique
Manchester City a élaboré une stratégie pour renverser le verdict du panel indépendant selon lequel le club a illégalement dissimulé plus de 900 millions de livres sterling de financements afin de contourner les règles financières. Selon Daily Mail Sport, le club fera valoir que le gouvernement d'Abou Dhabi a partiellement financé les contrats de sponsoring, plutôt que les propriétaires du club, Abu Dhabi United Group.
Manchester City affirme détenir des preuves irréfutables, notamment des relevés bancaires et des témoignages, montrant que de l'argent a été transféré depuis des comptes gouvernementaux vers des sponsors. Le club présentera ces éléments lors de son appel afin de prouver que les 830,69 millions de livres sterling en question provenaient de sources légitimes.
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Soriano oppose un démenti ferme au personnel
Une partie centrale du dossier de la Premier League reposait sur des e-mails piratés, dont un message de 2013 de Jorge Chumillas à Simon Pearce évoquant la manière dont les fonds de sponsoring transitaient. Cependant, Manchester City reste catégorique : ces e-mails reposent sur de fausses suppositions de la part du personnel. Dans un message vidéo adressé aux employés du club, le directeur général Ferran Soriano a fermement nié les accusations.
Soriano a déclaré : « Toute l'affaire montée par la Premier League contre nous repose sur une seule fausse accusation : l'idée que l'argent personnel du propriétaire aurait été, d'une manière ou d'une autre et en secret, injecté dans le club via certains sponsors d'Abou Dhabi. C'est tout simplement faux. Des preuves irréfutables ont été fournies à la commission de la Premier League, montrant que cela ne pouvait pas se produire et que cela ne s'est pas produit. Cela comprend des relevés bancaires, des transferts d'argent, des témoins, et tout ce qui est nécessaire pour démontrer catégoriquement que l'argent ne venait pas du propriétaire. »
Etihad envisage une action en justice contre la Premier League
Les répercussions de la décision ont fortement affecté les partenaires commerciaux du club. Le sponsor majeur Etihad Airways envisage désormais d’engager une action en justice contre la Premier League. La compagnie aérienne rejette catégoriquement les conclusions de la commission indépendante.
Etihad a déclaré n’avoir jamais été sollicitée au cours de la procédure judiciaire, ni avoir bénéficié d’un droit de réponse pour fournir des informations pertinentes. Un porte-parole d’Etihad a averti que la décision avait créé des implications préjudiciables pour la compagnie aérienne et a insisté sur le fait que la Premier League devait assumer l’entière responsabilité des graves conséquences liées à la manière dont ces conclusions spécifiques ont été présentées.
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Que se passe-t-il ensuite pour Manchester City ?
Manchester City a jusqu’à vendredi pour officiellement déposer son appel. Le club s’appuiera largement sur Lord David Pannick KC pour mener sa défense juridique devant une commission nouvellement nommée. Alors que les deux parties se préparent à une longue bataille juridique, l’issue finale pourrait remodeler en profondeur l’avenir du football anglais.
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