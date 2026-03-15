Manchester City prévoit de faire une offre surprise à Tottenham pour un joueur bien connu – un joueur qui avait été recruté pour 11 millions de livres sterling et qui devrait coûter bien plus cher cette fois-ci

Manchester City s'apprête à lancer une offre cet été pour le défenseur de Tottenham Hotspur, Porro. Selon Football Insider, les champions de Premier League intensifient leurs recherches pour trouver un nouvel arrière droit spécialisé en vue de la saison à venir.

City n'a pas encore réussi à remplacer pleinement l'influence de Kyle Walker depuis son départ l'été dernier. Par conséquent, Porro s'est imposé comme le candidat favori pour combler ce vide, s'étant établi comme l'un des arrières latéraux les plus productifs de la division malgré la saison difficile de Tottenham.