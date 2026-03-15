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Manchester City prévoit de faire une offre surprise à Tottenham pour un joueur bien connu – un joueur qui avait été recruté pour 11 millions de livres sterling et qui devrait coûter bien plus cher cette fois-ci
Manchester City vise un visage familier
Manchester City s'apprête à lancer une offre cet été pour le défenseur de Tottenham Hotspur, Porro. Selon Football Insider, les champions de Premier League intensifient leurs recherches pour trouver un nouvel arrière droit spécialisé en vue de la saison à venir.
City n'a pas encore réussi à remplacer pleinement l'influence de Kyle Walker depuis son départ l'été dernier. Par conséquent, Porro s'est imposé comme le candidat favori pour combler ce vide, s'étant établi comme l'un des arrières latéraux les plus productifs de la division malgré la saison difficile de Tottenham.
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La forme impressionnante de Porro
L'Espagnol a inscrit un but et délivré cinq passes décisives en 37 apparitions cette saison. Il est resté un élément clé de la création de jeu pour le club du nord de Londres, alors même que celui-ci se débat en bas du classement et fait face à une réelle menace de relégation en Championship.
Un transfert du défenseur marquerait un retour sensationnel à Manchester. City l'avait initialement recruté à Gérone pour environ 11 millions de livres sterling en 2019, mais il n'a jamais disputé de match officiel, passant par des prêts au Real Valladolid et au Sporting CP avant de s'installer définitivement à Lisbonne en 2022.
Un exode se profile chez les Spurs
Lors d'une intervention dans le podcast Transfer Insider, le journaliste Pete O'Rourke a expliqué la situation. « Manchester City s'intéresse à Porro depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Ils connaissent parfaitement l'international espagnol, qu'ils avaient recruté à Gérone en 2019. Il n'a toutefois jamais disputé le moindre match pour Manchester City pendant son passage au club. »
O'Rourke a ajouté que le départ du joueur pourrait être inévitable si les Spurs étaient relégués. « Porro a été l'un des meilleurs joueurs des Spurs depuis son arrivée. Ils ne voudront pas vraiment le perdre, mais ils pourraient ne pas avoir le choix s'ils devaient subir le sort funeste d'être relégués cette saison, ce qui est une possibilité bien réelle. »
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Bergvall suscite également de l'intérêt
Porro n'est pas le seul grand nom pressenti pour quitter la capitale cet été. La sensation suédoise Lucas Bergvall suscite également un vif intérêt ; Chelsea suivrait de près la situation du milieu de terrain dans le but de renforcer son effectif.
Bien que Bergvall soit actuellement sur la touche en raison d'une blessure, ses 71 apparitions depuis son arrivée en provenance de Djurgarden en 2024 l'ont désigné comme l'un des espoirs les plus prometteurs du championnat. Même s'il ne cherche pas activement à partir, la réalité financière liée à la relégation obligerait probablement Tottenham à brader ses meilleurs éléments.
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