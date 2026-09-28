Le feuilleton à très forts enjeux autour des accusations de manquements financiers visant Manchester City a franchi un nouveau cap cette semaine, le directeur général Soriano adoptant une posture proactive lors d’un rassemblement des grandes figures du pouvoir du football européen.

S’exprimant lors d’une réunion du conseil de l’European Football Clubs à Copenhague, selon Sky Sports, Soriano a adressé à ses pairs un message de défi total au sujet de l’enquête en cours sur les pratiques commerciales du club. Plutôt que de battre en retraite face à des informations préjudiciables, le directeur général de City a profité de cette tribune pour indiquer que le champion en titre se prépare à un long conflit judiciaire qui pourrait redéfinir le paysage de la gouvernance du football anglais pour les années à venir.

Si Soriano a évité les questions publiques des médias à l’extérieur du site, ses échanges en interne ont été décrits comme fermes et sans concession. Il aurait notamment souligné le fait que les accusations visant le club sont dans le domaine public depuis huit ans, laissant entendre qu’un dénouement reste une perspective lointaine. Cette communication interne intervient à un moment crucial, après de nombreuses informations selon lesquelles un tribunal indépendant a enfin rendu un verdict sur les 115 chefs d’accusation portés par la Premier League en 2023.



