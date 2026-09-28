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Manchester City prêt à se battre jusqu’au bout ! - Ferran Soriano promet de contester le verdict de la Premier League alors que le club risque un retrait de points, une amende ou une expulsion
Soriano lance un avertissement de défi aux rivaux européens
Le feuilleton à très forts enjeux autour des accusations de manquements financiers visant Manchester City a franchi un nouveau cap cette semaine, le directeur général Soriano adoptant une posture proactive lors d’un rassemblement des grandes figures du pouvoir du football européen.
S’exprimant lors d’une réunion du conseil de l’European Football Clubs à Copenhague, selon Sky Sports, Soriano a adressé à ses pairs un message de défi total au sujet de l’enquête en cours sur les pratiques commerciales du club. Plutôt que de battre en retraite face à des informations préjudiciables, le directeur général de City a profité de cette tribune pour indiquer que le champion en titre se prépare à un long conflit judiciaire qui pourrait redéfinir le paysage de la gouvernance du football anglais pour les années à venir.
Si Soriano a évité les questions publiques des médias à l’extérieur du site, ses échanges en interne ont été décrits comme fermes et sans concession. Il aurait notamment souligné le fait que les accusations visant le club sont dans le domaine public depuis huit ans, laissant entendre qu’un dénouement reste une perspective lointaine. Cette communication interne intervient à un moment crucial, après de nombreuses informations selon lesquelles un tribunal indépendant a enfin rendu un verdict sur les 115 chefs d’accusation portés par la Premier League en 2023.
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Khaldoon Al Mubarak réaffirme son innocence dans une lettre aux supporters
Le ton défiant adopté par Soriano au Danemark reflète la position publique prise par le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. Dans une communication directe adressée aux supporters du club, Al Mubarak a exprimé sa totale confiance dans le fait que le club de l'Etihad serait finalement blanchi de tout acte répréhensible.
Al Mubarak a déclaré : « Le processus de la Premier League a encore un long chemin à parcourir, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l'innocence du club sont tout aussi fortes qu'au début de cette affaire. Il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir partager avec vous pour vous aider à comprendre pourquoi nous nous sentons si confiants dans notre position. Mais la stricte confidentialité de la procédure judiciaire et notre détermination à la respecter signifient que je ne peux pas le faire pour le moment. Même cette lettre a fait l'objet de plusieurs vérifications juridiques pour s'assurer qu'elle est conforme. »
Verdict et appel imminent
L’affaire domine les gros titres depuis vendredi, date à laquelle des informations ont émergé selon lesquelles Manchester City avait été reconnu coupable de la grande majorité des accusations. Les infractions concernent principalement des allégations de revenus de sponsoring gonflés et des manquements à fournir des informations financières exactes à la Premier League sur plusieurs saisons.
Si la Premier League n’a pas commenté les conclusions précises, Manchester City continue de nier tout acte répréhensible et affirme disposer de preuves pour étayer sa position. Comme l’a déclaré un porte-parole de Manchester City : « Le processus de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser, et soumis à une stricte confidentialité. » Le club a également réitéré que sa position restait conforme à sa déclaration de février 2023 et qu’il avait respecté la procédure régulière tout au long de cette affaire de huit ans.
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Les clubs de Premier League cherchent à obtenir des éclaircissements juridiques sur les indemnisations
La situation a créé une fracture importante au sein de la Premier League, plusieurs clubs rivaux étudiant désormais leurs propres options juridiques. Alors que City prépare son appel, d'autres équipes du championnat demanderaient des conseils juridiques spécialisés afin de déterminer si elles ont droit à une compensation pour la période durant laquelle City a été jugé en infraction avec les règlements financiers.
L'argument avancé par les clubs rivaux repose sur l'idée que le contournement présumé des règles par City leur a procuré un avantage sportif déloyal, ce qui aurait potentiellement coûté à d'autres clubs des titres, une qualification européenne, ainsi que les primes et revenus de diffusion qui y sont associés.
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