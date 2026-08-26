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Manchester City prépare une première offre pour le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez, estimé à 120 M£
Les géants de l’Etihad préparent une approche
Manchester City est prêt à lancer une première offre pour le milieu de terrain de Chelsea Fernandez avant la fermeture du mercato, rapporte BBC Sport. Chelsea valorise l’international argentin de 25 ans à un minimum de 120 M£, ce qui ferait de lui la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League après le transfert de 125 M£ d'Alexander Isak à Liverpool. Le nouvel entraîneur de City, Maresca, considère Fernandez comme la pièce essentielle pour reconstruire son milieu de terrain.
- AFP
La refonte du milieu de terrain s’accélère
Maresca a maintenu une relation forte avec Fernandez après son propre départ controversé de Chelsea le jour de l'An, avant de prendre les rênes à l'Etihad Stadium en juin. Le recruter verrait City battre son record de transfert pour la deuxième fois cet été, après avoir déjà payé 116 M£ pour Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest.
Cette poursuite agressive fait suite à quatre départs majeurs au milieu de terrain : Tijjani Reijnders vers Al-Qadsiah (52 M£), Rodri vers Barcelone (65 M£), Nico Gonzalez vers Newcastle (52 M£), et Bernardo Silva vers le Real Madrid.
Un passage mouvementé à Stamford Bridge
Les tensions entre Fernandez et Chelsea se sont accrues après leur élimination de la Ligue des champions face au PSG en mars, poussant le milieu de terrain à exprimer ouvertement sa frustration. L’Argentin, recruté à Benfica pour 107 M£ en 2023, a étudié un transfert au Real Madrid avec son agent Javier Pastore avant que le club espagnol ne démente publiquement ces spéculations. Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, s’est entretenu en privé avec Fernandez en juillet, mais a refusé de révéler ce qui s’était dit.
- Getty Images Sport
Les négociations de dernière minute prennent une grande importance
Manchester City est engagé dans une course contre la montre pour formaliser une offre avant la date limite du mercato de la semaine prochaine. Vendre Fernandez représenterait le départ le plus marquant de Chelsea depuis le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid en 2019. Alonso doit maintenir son groupe concentré au milieu de rencontres de championnat cruciales, tandis que Maresca a besoin de cette recrue phare pour restaurer la domination de Manchester City sur la scène nationale et en Europe.
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