Maresca a maintenu une relation forte avec Fernandez après son propre départ controversé de Chelsea le jour de l'An, avant de prendre les rênes à l'Etihad Stadium en juin. Le recruter verrait City battre son record de transfert pour la deuxième fois cet été, après avoir déjà payé 116 M£ pour Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest.

Cette poursuite agressive fait suite à quatre départs majeurs au milieu de terrain : Tijjani Reijnders vers Al-Qadsiah (52 M£), Rodri vers Barcelone (65 M£), Nico Gonzalez vers Newcastle (52 M£), et Bernardo Silva vers le Real Madrid.