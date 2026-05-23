L’avenir à long terme de Fernandez à Chelsea fait l’objet de vives spéculations. Déjà mécontent après l’élimination en Ligue des champions, le milieu de terrain a vu ses relations avec la direction se détériorer davantage lorsqu’il a écopé d’une suspension interne de deux matchs pour avoir évoqué publiquement un possible transfert au Real Madrid durant une trêve internationale.

L’Argentin n’a jamais caché son admiration pour Maresca et a publiquement contesté le choix des dirigeants de Chelsea de se séparer de l’entraîneur en cours de saison. Fernandez a déclaré : « Je ne comprends pas non plus. Parfois, il y a des choses que nous, les joueurs, ne comprenons pas, comment et de quelle manière ils essaient de gérer les choses. Son départ nous a touchés, car nous avions une identité claire. Il nous donnait des consignes, et même si, comme souvent dans le football, les résultats peuvent être aléatoires, il avait toujours une vision très nette de l’entraînement et du jeu. Son départ en plein milieu de la saison a tout interrompu. »



