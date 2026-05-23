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Manchester City prépare un transfert retentissant pour s’offrir une star de Chelsea, alors que des discussions avancées sont déjà en cours pour recruter la priorité d’Enzo Maresca
Maresca vise un nouveau rendez-vous avec la star argentine.
Alors que l’ère post-Guardiola se dessine à l’Etihad Stadium, Manchester City a désigné Fernandez comme sa principale cible de transfert. Selon Sky Germany, cette opération est vivement poussée par Maresca, qui doit succéder à Guardiola cet été avec un contrat de trois ans.
Le stratège transalpin, qui a tissé des liens étroits avec le vainqueur de la Coupe du monde durant ses 18 mois à Stamford Bridge, est convaincu que le profil du vice-champion du monde correspond parfaitement à ses exigences pour dynamiser son milieu de terrain. Selon le média allemand, les champions d’Angleterre n’ont pas perdu de temps et ont déjà engagé des pourparlers préliminaires pour évaluer la faisabilité de l’opération.
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La frustration grandissante de Fernandez à Chelsea
L’avenir à long terme de Fernandez à Chelsea fait l’objet de vives spéculations. Déjà mécontent après l’élimination en Ligue des champions, le milieu de terrain a vu ses relations avec la direction se détériorer davantage lorsqu’il a écopé d’une suspension interne de deux matchs pour avoir évoqué publiquement un possible transfert au Real Madrid durant une trêve internationale.
L’Argentin n’a jamais caché son admiration pour Maresca et a publiquement contesté le choix des dirigeants de Chelsea de se séparer de l’entraîneur en cours de saison. Fernandez a déclaré : « Je ne comprends pas non plus. Parfois, il y a des choses que nous, les joueurs, ne comprenons pas, comment et de quelle manière ils essaient de gérer les choses. Son départ nous a touchés, car nous avions une identité claire. Il nous donnait des consignes, et même si, comme souvent dans le football, les résultats peuvent être aléatoires, il avait toujours une vision très nette de l’entraînement et du jeu. Son départ en plein milieu de la saison a tout interrompu. »
Changement tactique à l’Etihad
Selon plusieurs sources, Manchester City chercherait une recrue phare pour inaugurer l’ère Maresca. La capacité de Fernandez à dicter le tempo depuis l’arrière correspondrait parfaitement à la nouvelle orientation tactique du club. Recruté à Chelsea pour 106,8 millions de livres sterling, le milieu argentin n’a pas encore convaincu sous le maillot des Blues, en raison notamment d’une rotation constante des effectifs.
Privés de Ligue des champions la saison prochaine, les Blues pourraient difficilement refuser l’opportunité de rejoindre un club au palmarès aussi fourni que Manchester City. Dimanche, pour la dernière journée, Chelsea se rendra à Sunderland sans pouvoir dépasser la septième place de Premier League, un contexte qui accentue l’incertitude autour de ses joueurs clés.
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Élaboration de la short-list estivale
Si Fernandez tient la corde, le département recrutement de City multiplie les pistes. Selon nos informations, les Citizens surveillent aussi de près Elliot Anderson (Nottingham Forest) et Tino Livramento (Newcastle) pour rajeunir leur défense et leur milieu de terrain. La connaissance approfondie que Maresca a de l’effectif de Chelsea pourrait également orienter les Blues vers d’autres cibles de Stamford Bridge.
Les Blues devraient réclamer une indemnité proche de celle réglée à Benfica en 2023, ce qui promet des discussions délicates. Malgré ces obstacles, Maresca pousse pour concrétiser son grand coup, et la direction citizen se tient prête à le soutenir pleinement afin de ravir le titre à Arsenal la saison prochaine.