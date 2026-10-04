Cette défaite accentue encore la pression sur Arsenal, qui se retrouve à une très inhabituelle 10e place au classement. Malgré une possession parfois dominatrice et 16 tentatives enregistrées, des vulnérabilités défensives et une mauvaise gestion du match leur ont finalement coûté cher.

Le club londonien n’a pas réussi à conserver son avantage à deux reprises, mettant en lumière d’importantes fragilités derrière. Après le coup de sifflet final, l’entraîneure Renee Slegers a été vue en train d’applaudir les supporters en déplacement et de s’excuser, tandis que le parcage visiteur a répondu par des applaudissements encourageants malgré le début de campagne catastrophique de l’équipe.