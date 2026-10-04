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Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Manchester City poursuit son début de saison parfait en WSL avec une victoire renversante et spectaculaire contre Arsenal en difficulté

Match report
Manchester City Women vs Arsenal Women
Manchester City Women
Arsenal Women
WSL Série printemps

Manchester City a poursuivi son début de saison parfait en Women's Super League en s’offrant une spectaculaire remontée face à Arsenal dimanche. Malgré deux retards au score au cours du match, le leader du championnat est revenu avec force pour prendre les trois points. Cette défaite laisse le club du nord de Londres à une inquiétante 10e place au classement, déjà nettement distancé dans la course précoce au titre.

  • Manchester City s’offre une victoire renversante

    Manchester City a décroché une victoire spectaculaire 4-2 contre Arsenal à l’Academy Stadium. Les visiteuses ont pris l’avantage à deux reprises grâce à Lisa Baum et Alessia Russo, mais City a fait preuve d’un immense caractère pour revenir. Lauren Hemp a immédiatement réagi juste avant la mi-temps, et l’équipe à domicile a fini par submerger son adversaire en seconde période. Ce résultat signifie que City a remporté ses cinq premiers matches de championnat, tandis qu’Arsenal compte déjà 10 points de retard sur le leader.

  • Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Hemp et Shaw parachèvent le retournement de situation

    Arsenal semblait maîtriser la situation lorsque Russo a redonné l’avantage à son équipe peu après la reprise. Cependant, Manchester City a rapidement renversé le match. Entrée en jeu, Kerstin Casparij a eu un impact immédiat en inscrivant une superbe égalisation à la 63e minute, quelques instants seulement après son apparition. Hemp a ensuite donné l’avantage à City pour la première fois d’une finition pleine de sang-froid entre les jambes de la gardienne. Khadija Shaw a ensuite scellé la victoire, en laissant passer le ballon devant Leah Williamson avant de reprendre pour l’envoyer au fond des filets et conclure une superbe performance en seconde période.

  • Arsenal en difficulté malgré ses intentions offensives

    Cette défaite accentue encore la pression sur Arsenal, qui se retrouve à une très inhabituelle 10e place au classement. Malgré une possession parfois dominatrice et 16 tentatives enregistrées, des vulnérabilités défensives et une mauvaise gestion du match leur ont finalement coûté cher.

    Le club londonien n’a pas réussi à conserver son avantage à deux reprises, mettant en lumière d’importantes fragilités derrière. Après le coup de sifflet final, l’entraîneure Renee Slegers a été vue en train d’applaudir les supporters en déplacement et de s’excuser, tandis que le parcage visiteur a répondu par des applaudissements encourageants malgré le début de campagne catastrophique de l’équipe.

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    Que se passe-t-il ensuite ?

    Après la trêve internationale, les deux équipes retrouvent la WSL avec des rencontres cruciales. Arsenal cherchera à rebondir et à relancer une campagne en perte de vitesse lors de son match contre Birmingham City, le samedi 17 octobre. De son côté, Manchester City tentera de prolonger son sans-faute sur la scène nationale en recevant Brighton, le dimanche 18 octobre.

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