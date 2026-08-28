Manchester City est entré dans la course effrénée pour recruter Alvarez en provenance de l’Atletico Madrid, ce qui pourrait perturber un énorme transfert en Premier League. Selon Marca, le club anglais a effectué de premières démarches au sujet d’un retour en prêt sensationnel de l’attaquant.

Alvarez a quitté Manchester il y a deux ans dans le cadre d’un transfert de 82 millions de livres sterling vers la capitale espagnole, mais son avenir est désormais incertain

Arsenal a montré un fort intérêt et serait prêt à valider une opération pouvant atteindre 150 M€ (130 M£) pour faire venir le joueur de 26 ans à l’Emirates Stadium.

Cependant, City explore désormais activement ses propres options pour s’attacher les services de l’attaquant avant la fermeture du mercato.