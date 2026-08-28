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Manchester City ouvre des discussions surprises pour détourner Arsenal de son transfert à 130 millions de livres sterling pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid Julian Alvarez
City envisage un retour surprise
Manchester City est entré dans la course effrénée pour recruter Alvarez en provenance de l’Atletico Madrid, ce qui pourrait perturber un énorme transfert en Premier League. Selon Marca, le club anglais a effectué de premières démarches au sujet d’un retour en prêt sensationnel de l’attaquant.
Alvarez a quitté Manchester il y a deux ans dans le cadre d’un transfert de 82 millions de livres sterling vers la capitale espagnole, mais son avenir est désormais incertain
Arsenal a montré un fort intérêt et serait prêt à valider une opération pouvant atteindre 150 M€ (130 M£) pour faire venir le joueur de 26 ans à l’Emirates Stadium.
Cependant, City explore désormais activement ses propres options pour s’attacher les services de l’attaquant avant la fermeture du mercato.
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Bras de fer sur le marché des transferts à Madrid
La situation autour d’Alvarez s’est rapidement envenimée cette semaine. L’attaquant a manqué l’entraînement pendant trois jours consécutifs après avoir été sifflé par les supporters de l’Atletico dimanche dernier. Si sa préférence claire est de rejoindre Barcelone, le club madrilène reste absolument inflexible et refuse de faire affaire avec son rival catalan.
L’Atletico a plutôt ouvert la porte à une vente lucrative à Arsenal, qui attend un signal positif du clan du joueur avant de soumettre une offre formelle. Faire revenir l’attaquant en Angleterre ne sera simple pour aucun des deux clubs, car il reste très réticent à l’idée d’un retour en Premier League malgré la pression grandissante pour quitter l’Estadio Metropolitano.
Le manque de solutions offensives force le mouvement
Manchester City a été contraint de réévaluer ses options offensives après les récents départs d'Omar Marmoush et de Savinho, laissant l'équipe d'Enzo Maresca en manque de puissance de feu. Faire revenir Alvarez permettrait de résoudre cette crise soudaine, compte tenu de ses références déjà établies en Angleterre.
Lors de son précédent passage, il a inscrit 36 buts en 103 apparitions et a joué un rôle essentiel pour aider le club à réaliser le triplé dès sa première saison. Malgré une adéquation logique sur le papier, les négociations n'ont pas encore officiellement commencé entre les deux clubs. L'Atletico reste ferme sur son énorme valorisation, ce qui signifie que City devra surmonter d'importants obstacles financiers et personnels s'il veut finaliser un accord de prêt tardif.
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Quelle est la suite ?
Alvarez ne disputera pas le prochain choc contre Séville, Diego Simeone ayant confirmé que l’attaquant ne se déplacera pas avec le groupe. Arsenal reste en attente pour soumettre son offre de 150 M€ si le joueur donne son feu vert, tandis que Manchester City doit décider s’il transforme sa première prise de renseignements en une proposition de prêt formelle avant qu’il ne soit trop tard.
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