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Manchester City obtient le prêt de la gardienne anglaise Anna Moorhouse en provenance d'Orlando Pride
Manchester City renforce son secteur des gardiens de but
Manchester City a réussi à faire revenir Moorhouse en Angleterre sous la forme d’un prêt courant jusqu’en janvier 2027. Ce mouvement intervient alors que City cherche à renforcer son effectif après le transfert de Keating à Liverpool, laissant l’entraîneur Andree Jeglertz avec des options de rechange expérimentées limitées derrière la gardienne numéro un Ayaka Yamashita.
Moorhouse arrive après avoir établi le record de clean sheets sur une saison en NWSL, avec 13 matches sans encaisser de but, lors du doublé Shield-Championship d’Orlando Pride en 2024. Malgré des difficultés dans sa campagne actuelle aux États-Unis, ce transfert offre à Moorhouse l’occasion de se relancer en terrain familier tout en aidant City dans sa défense du titre et sa prochaine campagne européenne.
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Moorhouse savoure ce nouveau défi
S'exprimant directement auprès des médias du club, Moorhouse a fait part de son enthousiasme à l'idée de revenir en Angleterre pour rejoindre les championnes en titre. Elle a détaillé sa motivation pour ce transfert, déclarant : « C'est un nouveau défi, et un style de jeu différent. Je suis heureuse d'être ici et de commencer. De haut en bas, la saison dernière a été incroyable pour City et je suis heureuse d'être ici avec les championnes d'Angleterre. Quand un club comme Manchester City vous appelle, vous devez répondre. »
Moorhouse apporte un vécu précieux, après avoir remporté l'Euro 2025 avec l'équipe de Sarina Wiegman. Elle compte actuellement deux sélections internationales, sans encaisser de but lors de ses deux apparitions.
Sjögran salue un renfort précieux
La directrice du football de Manchester City Women, Therese Sjögran, a souligné l’importance de s’attacher les services d’une joueuse d’un tel pedigree pour le reste de la saison nationale.
Sjögran a déclaré au site du club : « Anna est une gardienne dotée d’une expérience exceptionnelle et d’un palmarès qui prouve sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Elle a remporté des titres majeurs en WSL, avec Orlando Pride et l’Angleterre, et sa régularité, son caractère et sa qualité seront un atout précieux pour notre effectif. Nous sommes ravis d’accueillir Anna à Manchester City et nous nous réjouissons de travailler avec elle pendant son passage chez nous. »
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Quelle est la suite pour Moorhouse ?
Moorhouse intégrera immédiatement l’effectif de Manchester City, qui se prépare à défendre son titre en Women's Super League ce dimanche. Si Yamashita devrait conserver sa place de titulaire, Moorhouse devra rester prête à prendre le relais dans un calendrier chargé, qui comprend aussi des échéances européennes. Elle visera à obtenir un temps de jeu régulier avant la Coupe du monde 2027.
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