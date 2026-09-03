Manchester City obtient le prêt de la gardienne anglaise Anna Moorhouse en provenance d'Orlando Pride

Manchester City a réussi à faire revenir Moorhouse en Angleterre sous la forme d’un prêt courant jusqu’en janvier 2027. Ce mouvement intervient alors que City cherche à renforcer son effectif après le transfert de Keating à Liverpool, laissant l’entraîneur Andree Jeglertz avec des options de rechange expérimentées limitées derrière la gardienne numéro un Ayaka Yamashita.

Moorhouse arrive après avoir établi le record de clean sheets sur une saison en NWSL, avec 13 matches sans encaisser de but, lors du doublé Shield-Championship d’Orlando Pride en 2024. Malgré des difficultés dans sa campagne actuelle aux États-Unis, ce transfert offre à Moorhouse l’occasion de se relancer en terrain familier tout en aidant City dans sa défense du titre et sa prochaine campagne européenne.