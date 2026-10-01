Plus précisément, dans le communiqué de la Premier League, on peut lire : « La Commission indépendante a constaté qu’entre les saisons 2009/10 et 2017/18 : Manchester City a conclu des contrats “fictifs” (qui dénaturaient le véritable accord entre les parties) avec plusieurs partenaires commerciaux, et a également eu recours à des accords “fictifs” avec d’autres, afin de gonfler artificiellement les revenus du club et d’en réduire les coûts ; le club a présenté des bilans falsifiés et a caché la véritable situation financière aux commissaires aux comptes et aux organes de contrôle du football ; Manchester City a enfreint de manière significative les limites de dépenses de la Premier League comme de l’UEFA ; au cours de l’enquête de la Premier League, Manchester City a commis de multiples violations de ses obligations de coopération et de la plus haute bonne foi envers la Ligue (trois des quatre violations présumées ont été confirmées) ». D’autres ennuis arrivent désormais, avec des demandes d’indemnisation de la part de ceux qui ont rivalisé avec City ces dernières années et ont vu leur échapper des objectifs sportifs et économiques à cause du dopage administratif du club de Manchester.