Le Manchester City, reconnu coupable de 114 des 115 violations financières qui lui étaient reprochées, comme l’a annoncé la Premier League, qui a ensuite précisé que le club de Manchester est également coupable de la majorité des accusations liées au manque de collaboration avec l’enquête de la Ligue à ce sujet, risque désormais de voir les joueurs adverses se retourner contre lui, eux qui ont été les rivaux de Manchester City ces dernières années. Selon Sky Sports News, les joueurs rivaux et leurs représentants ont contacté plusieurs avocats en vue d’éventuelles demandes d’indemnisation à l’encontre du club, afin d’obtenir les possibles bonus manqués, qu’il s’agisse d’avoir perdu un titre ou une qualification européenne.
Manchester City, nouveaux ennuis : les joueurs adverses réclament une compensation financière pour les objectifs sportifs et les bonus envolés
LES ACCORDS FICTIFS
Le communiqué révèle que, durant la période examinée, Manchester City a conclu des accords commerciaux fictifs avec plusieurs sponsors, dans le cadre d’un système de financement occulte prévoyant que les entreprises ne versaient qu’une partie des montants fixés dans les contrats de sponsoring. La partie restante était financée par Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), société propriétaire du club. Dans le cadre de ce système, d’autres accords fictifs, financés par ADUG, ont été conclus pour permettre au club d’enregistrer des dépenses d’exploitation inférieures à celles réellement engagées, ainsi qu’un accord circulaire fictif avec Fordham, une entité qui a acheté les droits à l’image des joueurs du club, financée par ADUG.
Dopage administratif
L’objectif de ces stratagèmes du club était de gonfler artificiellement les revenus du club et de réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling pendant la période en question, afin d’apparaître en conformité avec les réglementations financières. La conséquence de cela, comme l’a établi la Commission, a été que le club a présenté des bilans falsifiés et a dissimulé sa véritable situation financière aux commissaires aux comptes et aux organes de contrôle du football. La Commission a conclu que « par sa conduite, le club entendait clairement contourner les règles de la Premier League ».
LES DEMANDES DES JOUEURS ADVERSES
Plus précisément, dans le communiqué de la Premier League, on peut lire : « La Commission indépendante a constaté qu’entre les saisons 2009/10 et 2017/18 : Manchester City a conclu des contrats “fictifs” (qui dénaturaient le véritable accord entre les parties) avec plusieurs partenaires commerciaux, et a également eu recours à des accords “fictifs” avec d’autres, afin de gonfler artificiellement les revenus du club et d’en réduire les coûts ; le club a présenté des bilans falsifiés et a caché la véritable situation financière aux commissaires aux comptes et aux organes de contrôle du football ; Manchester City a enfreint de manière significative les limites de dépenses de la Premier League comme de l’UEFA ; au cours de l’enquête de la Premier League, Manchester City a commis de multiples violations de ses obligations de coopération et de la plus haute bonne foi envers la Ligue (trois des quatre violations présumées ont été confirmées) ». D’autres ennuis arrivent désormais, avec des demandes d’indemnisation de la part de ceux qui ont rivalisé avec City ces dernières années et ont vu leur échapper des objectifs sportifs et économiques à cause du dopage administratif du club de Manchester.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles