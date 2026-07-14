Manchester City « met tout en œuvre » pour recruter Ayyoub Bouaddi, la star marocaine de la Coupe du monde, tandis que Lille se montre ouvert à un transfert

Selon plusieurs sources, le club français attendrait le retour du joueur de ses vacances post-Coupe du monde pour entamer des discussions avec ses représentants et examiner toutes les options, y compris un maintien au club. Si Lille se montre ouvert aux négociations, il aurait fixé un prix élevé de 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) pour le jeune joueur, un montant censé dissuader la plupart des prétendants. À la différence de ses concurrents, prêts à le récupérer sous forme de prêt, Manchester City souhaite l’intégrer immédiatement à son effectif de l’équipe première cet été.