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Manchester City « met tout en œuvre » pour recruter Ayyoub Bouaddi, la star marocaine de la Coupe du monde, tandis que Lille se montre ouvert à un transfert
City s'intéresse à un jeune prodige marocain
Selon David Ornstein, journaliste à The Athletic, Manchester City « met tout en œuvre » pour recruter le jeune milieu de terrain lillois Bouaddi, après sa brillante campagne en Coupe du monde avec le Maroc. Ses performances éblouissantes sur la scène internationale ont suscité un regain d’intérêt considérable de la part de plusieurs grands clubs européens désireux de s’attacher les services de ce talent de 18 ans. La direction lilloise serait prête à laisser partir son joyau, à condition qu’un club satisfasse rapidement à ses exigences financières.
- AFP
Lille réclame une indemnité de transfert très élevée.
Selon plusieurs sources, le club français attendrait le retour du joueur de ses vacances post-Coupe du monde pour entamer des discussions avec ses représentants et examiner toutes les options, y compris un maintien au club. Si Lille se montre ouvert aux négociations, il aurait fixé un prix élevé de 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) pour le jeune joueur, un montant censé dissuader la plupart des prétendants. À la différence de ses concurrents, prêts à le récupérer sous forme de prêt, Manchester City souhaite l’intégrer immédiatement à son effectif de l’équipe première cet été.
Le renforcement du milieu de terrain est une priorité
L’intérêt de Manchester City pour Bouaddi s’explique par la nécessité urgente de rajeunir son milieu de terrain après le départ récent de Bernardo Silva. Le champion d’Angleterre a déjà déboursé 116 millions de livres sterling pour recruter Elliot Anderson à Nottingham Forest, renforçant ainsi ses options au milieu. Avec l’expiration du contrat de Rodri prévue en juin 2027 et l’avenir incertain de plusieurs autres cadres, l’arrivée de Bouaddi est considérée comme un investissement à long terme.
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L'heure de la décision approche à grands pas
Bouaddi devrait bientôt prendre une décision finale concernant son avenir, alors que l’intérêt de clubs de premier plan ne cesse de croître. Si Arsenal et Manchester United ont maintenu le contact avec l’entourage du milieu de terrain au cours de l’année écoulée, c’est actuellement Manchester City qui tient la corde pour s’attacher ses services. Le véritable défi pour ce jeune prodige sera de déterminer s’il est prêt à lutter immédiatement pour une place de titulaire à l’Etihad Stadium ou s’il préfère poursuivre sa progression en Ligue 1.
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