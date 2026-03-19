Manchester City mène la course pour Elliott Anderson, avec une offre de 80 millions de livres sterling, devant Manchester United, alors que la star de Nottingham Forest se prépare à un transfert majeur cet été

Nottingham Forest devrait demander au moins 80 millions de livres sterling (107,5 millions de dollars) pour Anderson, qui a disputé 39 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Malgré les difficultés de Forest, qui occupe la 17e place — échappant à la zone de relégation uniquement grâce à la différence de buts —, l'énergie d'Anderson est exactement ce dont Manchester City a besoin. L'équipe de Pep Guardiola cherche à se reconstruire cet été après une saison décevante, ayant été éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale contre le Real Madrid et accusant un retard de neuf points sur le leader Arsenal dans la course au titre de Premier League.

Cette vulnérabilité était évidente face à Madrid, où Bernardo Silva et Rodri ont manqué de soutien lorsque Nico O’Reilly n’était pas titulaire. Le recrutement d’Anderson permettrait non seulement de résoudre ce problème tactique immédiat, mais servirait également de pierre angulaire à la nécessaire refonte de l’effectif de City.