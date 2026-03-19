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Manchester City mène la course pour Elliott Anderson, avec une offre de 80 millions de livres sterling, devant Manchester United, alors que la star de Nottingham Forest se prépare à un transfert majeur cet été
La solution tactique de City pour dynamiser son milieu de terrain
Nottingham Forest devrait demander au moins 80 millions de livres sterling (107,5 millions de dollars) pour Anderson, qui a disputé 39 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Malgré les difficultés de Forest, qui occupe la 17e place — échappant à la zone de relégation uniquement grâce à la différence de buts —, l'énergie d'Anderson est exactement ce dont Manchester City a besoin. L'équipe de Pep Guardiola cherche à se reconstruire cet été après une saison décevante, ayant été éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale contre le Real Madrid et accusant un retard de neuf points sur le leader Arsenal dans la course au titre de Premier League.
Cette vulnérabilité était évidente face à Madrid, où Bernardo Silva et Rodri ont manqué de soutien lorsque Nico O’Reilly n’était pas titulaire. Le recrutement d’Anderson permettrait non seulement de résoudre ce problème tactique immédiat, mais servirait également de pierre angulaire à la nécessaire refonte de l’effectif de City.
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Manchester United cherche un remplaçant pour Casemiro
Pour Manchester United, recruter un « numéro six » pour remplacer Casemiro, qui s'apprête à partir, est la priorité absolue, Anderson figurant en tête de liste. Les Red Devils occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League, et malgré l'attrait exercé par Manchester City, les dirigeants de United gardent l'espoir de remporter la course, en invoquant leur réussite à recruter Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko l'été dernier, alors même qu'ils ne jouaient pas en Ligue des champions. Si l'image de marque du club reste un atout majeur, décrocher une place dans le top 4 est toujours considéré comme un obstacle financier crucial pour des transferts de cette envergure. De plus, la décision finale dépendra de la nomination définitive d'un entraîneur, la direction devant mettre en balance le parcours impressionnant de Michael Carrick en tant qu'entraîneur par intérim et la possibilité de recruter un entraîneur de « haut niveau ».
Autres cibles figurant sur la liste restreinte
Au cas où ils ne parviendraient pas à recruter Anderson, Manchester United a dressé une liste de joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League. Carlos Baleba, de Brighton, est un nom qui a fait l’objet de discussions en interne, le club ayant déjà effectué une première prise de contact par l’intermédiaire d’un agent. Toutefois, tout transfert du Camerounais reviendrait cher, Brighton ayant apparemment fixé le prix du joueur à la somme colossale de 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars).
Adam Wharton, la star de Crystal Palace, et Sandro Tonali, de Newcastle, sont également à l'étude. Si Wharton est admiré pour la qualité de ses passes, des questions se posent quant à savoir s'il correspond au profil physique spécifique recherché par United.
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Refonte de l'effectif et plans de départ
Pour financer ces projets ambitieux, Manchester United s'attend à plusieurs départs de joueurs de premier plan. Marcus Rashford et Rasmus Hojlund pourraient tous deux être cédés afin de renflouer un budget de transfert destiné à recruter un nouvel ailier gauche et, éventuellement, un défenseur central. L'avenir d'Harry Maguire fait également l'objet de nombreuses spéculations, alors qu'il arrive au terme des négociations concernant un éventuel nouveau contrat avec le club.
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