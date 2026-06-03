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Manchester City, Manchester United et Chelsea ont renoncé à la course au recrutement de ce jeune russe très prometteur, laissant le PSG remporter la bataille des transferts
Trois clubs de Premier League sont frappés de sanctions.
Les géants anglais se retrouvent dans une situation délicate malgré leur suivi intensif de l'attaquant du Lokomotiv Moscou. Considéré par les recruteurs de toute la division comme l'un des meilleurs jeunes talents mondiaux, Batrakov bute toutefois sur un obstacle majeur : les sanctions britanniques en vigueur. En raison des réglementations liées au conflit ukrainien, aucun moyen direct ne permet aux clubs de Premier League de verser des indemnités de transfert à des entités russes.
Cet obstacle juridique a été rappelé lors de l’affaire Nikola Vlasic et West Ham, où il a été jugé qu’honorer une somme due était objectivement impossible au regard de la législation britannique. Si City et Chelsea ont exploré des pistes via leurs réseaux de clubs associés et si United a envisagé un prêt, aucune de ces options n’a offert de solution viable pour contourner les restrictions.
Le PSG prend la tête du classement
Selon TEAMtalk, tandis que les clubs anglais doivent rester spectateurs, le PSG, champion de Ligue 1, a aussitôt saisi l’opportunité. Contrairement à ses homologues de Premier League, le club de la capitale peut négocier avec les formations russes. Le directeur sportif Luis Campos en a profité pour lancer une offensive rapide afin d’attirer ce jeune joueur promis aux plus hautes sphères du football européen.
Le club de la capitale avait déjà frappé fort sur ce marché en recrutant le gardien Matvey Safonov, arrivé en provenance de Krasnodar en 2024. Safonov a même contribué à la victoire en Ligue des champions contre Arsenal, démontrant que les transferts en provenance de Russie peuvent offrir un impact immédiat au plus haut niveau. Aujourd’hui, Batrakov semble prêt à suivre la même trajectoire et à devenir la prochaine grande recrue russe du Parc des Princes.
L'agent confirme que le dossier est bouclé à 95 %.
Le transfert est en phase finale : le représentant du joueur, Dmitry Cheltsov, a confirmé que les négociations sont très avancées. Les deux clubs ont mené des discussions approfondies et se sont mis d’accord sur le montant du transfert ainsi que sur les exigences salariales. Il ne resterait plus que quelques détails à finaliser avant la présentation du international russe à Paris.
« Il est grand temps d’affirmer qu’à 95 %, Batrakov rejoindra le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu plus de dix échanges téléphoniques. Cette semaine, Campos se rendra à Moscou pour finaliser le transfert. À l’heure actuelle, il faudrait un coup du sort pour empêcher cette transaction : 25 millions d’euros pour le transfert, environ 5 à 6 millions d’euros pour le salaire », a révélé Cheltsov.
- AFP
Un choix qui semble taillé pour Luis Enrique.
Les statistiques de Batrakov sont remarquables : 33 buts et 22 passes décisives en 79 matches avec le Lokomotiv. Polyvalent, il peut jouer aussi bien en tant que milieu offensif que sur toute la ligne d’attaque, ce qui en fait un profil parfaitement adapté au système fluide de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG privilégie les qualités techniques et les joueurs au potentiel énorme, deux atouts que le jeune homme de 20 ans possède en abondance.
Lors de son dernier exercice, le prodige russe a ainsi marqué 17 buts et délivré 13 passes décisives en seulement 36 matchs, signalant sa capacité à franchir un cap vers un grand championnat européen. Alors que le PSG s’apprête à débourser les 25 millions d’euros réclamés, les plus grands clubs anglais ne peuvent que regretter ce qui aurait pu être, voyant l’un des jeunes les plus prometteurs au monde leur échapper.