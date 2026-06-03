Les géants anglais se retrouvent dans une situation délicate malgré leur suivi intensif de l'attaquant du Lokomotiv Moscou. Considéré par les recruteurs de toute la division comme l'un des meilleurs jeunes talents mondiaux, Batrakov bute toutefois sur un obstacle majeur : les sanctions britanniques en vigueur. En raison des réglementations liées au conflit ukrainien, aucun moyen direct ne permet aux clubs de Premier League de verser des indemnités de transfert à des entités russes.

Cet obstacle juridique a été rappelé lors de l’affaire Nikola Vlasic et West Ham, où il a été jugé qu’honorer une somme due était objectivement impossible au regard de la législation britannique. Si City et Chelsea ont exploré des pistes via leurs réseaux de clubs associés et si United a envisagé un prêt, aucune de ces options n’a offert de solution viable pour contourner les restrictions.