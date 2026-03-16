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Manchester City, Liverpool et Arsenal « suivent de près » Lewis Hall, évalué à 70 millions de livres sterling, alors que les grands clubs de Premier League envisagent de recruter la star de Newcastle cet été
Des clubs européens se lancent dans la course pour recruter Hall
Si les clubs de Premier League suscitent le plus d'intérêt au niveau national, un article publié par CaughtOffside révèle que la réputation de Hall s'est également étendue à l'échelle européenne. Des recruteurs du RB Leipzig, du Borussia Dortmund et de plusieurs grands clubs de la Liga auraient suivi de près le défenseur. Cet engouement fait suite à une performance exceptionnelle contre Barcelone en Ligue des champions, un match que beaucoup considèrent comme un tournant dans la carrière du jeune homme de 21 ans, qui l'a propulsé au rang d'élite.
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Le club de Newcastle reste sur sa position : « pas à vendre »
Malgré une liste d’admirateurs qui ne cesse de s’allonger, la direction de Newcastle reste déterminée à garder le défenseur dans le Nord-Est. Eddie Howe considère Hall comme un élément essentiel de son projet à long terme et l’article laisse entendre que le club l’a exclu de tout transfert potentiel, alors même qu’il cherche à équilibrer ses comptes pour se conformer aux réglementations financières. Les Magpies privilégieraient la vente de joueurs marginaux pour lever des fonds plutôt que de sacrifier un joueur qu'ils considèrent comme un futur pilier. Pour dissuader davantage les prétendants, Newcastle prépare un nouveau contrat avec une augmentation de salaire significative et un engagement à long terme pour l'ancien joueur de Chelsea. Un renouvellement lucratif enverrait un signal clair aux prétendants : les négociations ne sont tout simplement pas à l'ordre du jour.
Un prix record ?
Pour le débaucher de St James' Park, il faudra probablement débourser une somme colossale, susceptible de battre tous les records pour un arrière latéral. Selon les experts du marché, les premières discussions devraient s'ouvrir à un minimum strict de 65 à 70 millions de livres sterling, et même cela pourrait ne pas suffire à convaincre la direction des Magpies de s'asseoir à la table des négociations. Comme le contrat actuel de Hall le lie au club jusqu'à l'été 2029, Newcastle détient tous les atouts et ne subit absolument aucune pression pour le vendre. La réputation grandissante du joueur, combinée à sa polyvalence tactique et à son statut de produit du centre de formation, n'a fait qu'enfler ce prix déjà exorbitant.
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La revanche à Yamal s'annonce
Même si l'avenir de Hall s'annonce comme un véritable feu d'artifice sur le marché des transferts cet été, sa priorité immédiate reste le déplacement crucial de Newcastle au Spotify Camp Nou. Alors que le score est de 1-1 dans cette rencontre des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone, le défenseur aura à cœur de briller sur la grande scène et de neutraliser une nouvelle fois la jeune sensation Lamine Yamal.
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