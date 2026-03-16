Manchester City, Liverpool et Arsenal « suivent de près » Lewis Hall, évalué à 70 millions de livres sterling, alors que les grands clubs de Premier League envisagent de recruter la star de Newcastle cet été

Malgré une liste d’admirateurs qui ne cesse de s’allonger, la direction de Newcastle reste déterminée à garder le défenseur dans le Nord-Est. Eddie Howe considère Hall comme un élément essentiel de son projet à long terme et l’article laisse entendre que le club l’a exclu de tout transfert potentiel, alors même qu’il cherche à équilibrer ses comptes pour se conformer aux réglementations financières. Les Magpies privilégieraient la vente de joueurs marginaux pour lever des fonds plutôt que de sacrifier un joueur qu'ils considèrent comme un futur pilier. Pour dissuader davantage les prétendants, Newcastle prépare un nouveau contrat avec une augmentation de salaire significative et un engagement à long terme pour l'ancien joueur de Chelsea. Un renouvellement lucratif enverrait un signal clair aux prétendants : les négociations ne sont tout simplement pas à l'ordre du jour.