Dans une communication officielle publiée vendredi, City a fermement nié tout acte répréhensible. Le club a affiché une confiance totale dans sa capacité à laver son nom, en estimant que la décision initiale était fondamentalement erronée.

« Manchester City Football Club peut confirmer qu’à 19 heures, le jeudi 1er octobre 2026, le club a déposé son appel complet contre l’avis de la commission de la Premier League, dans le cadre de la procédure disciplinaire de la Premier League », a déclaré le club. « La position ferme du club est que, pour de multiples raisons, cet avis contient des erreurs matérielles manifestes, de droit, de principe et de fait, et n’offre pas les garanties nécessaires. »

Le communiqué poursuivait : « Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions concernant cette affaire. Nous continuerons à respecter la procédure régulière et sommes nécessairement limités dans ce que nous pouvons dire davantage tant que l’ensemble des procédures ne sera pas terminé. »



