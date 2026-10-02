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Manchester City lance officiellement son appel contre le verdict de culpabilité de la Premier League, alors que le club maintient disposer de preuves « irréfutables » de son innocence
City conteste officiellement le verdict de culpabilité
Manchester City a respecté son échéance de vendredi en soumettant officiellement les documents nécessaires à 20 h 00 BST jeudi. Cela fait suite à la décision d’une commission indépendante qui a reconnu le club coupable de graves infractions financières après une longue enquête.
Entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, Manchester City a été jugé coupable d’avoir artificiellement gonflé ses revenus à hauteur de plus de 830 millions de livres sterling. Les autorités ont conclu que le club avait eu recours à des systèmes de financement déguisés et à des contrats « fictifs » avec des partenaires commerciaux afin de contourner des règles strictes en matière de dépenses.
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Le club affirme détenir des preuves irréfutables dans sa réponse officielle
Dans une communication officielle publiée vendredi, City a fermement nié tout acte répréhensible. Le club a affiché une confiance totale dans sa capacité à laver son nom, en estimant que la décision initiale était fondamentalement erronée.
« Manchester City Football Club peut confirmer qu’à 19 heures, le jeudi 1er octobre 2026, le club a déposé son appel complet contre l’avis de la commission de la Premier League, dans le cadre de la procédure disciplinaire de la Premier League », a déclaré le club. « La position ferme du club est que, pour de multiples raisons, cet avis contient des erreurs matérielles manifestes, de droit, de principe et de fait, et n’offre pas les garanties nécessaires. »
Le communiqué poursuivait : « Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions concernant cette affaire. Nous continuerons à respecter la procédure régulière et sommes nécessairement limités dans ce que nous pouvons dire davantage tant que l’ensemble des procédures ne sera pas terminé. »
Enjeu majeur dans une bataille juridique sans précédent
L’équipe juridique de City devrait faire valoir que des contrats de sponsoring clés ont été légitimement financés par le gouvernement d’Abou Dhabi, plutôt que par le groupe de propriétaires directs du club. L’issue de cet appel aura d’énormes répercussions sur l’avenir du football anglais.
En vertu de la réglementation actuelle, la nouvelle formation judiciaire ne réexaminera que la décision initiale. Elle ne procédera pas à une réaudition complète de l’affaire d’origine, ce qui signifie que City devra prouver des erreurs fondamentales dans la décision initiale de la commission pour obtenir l’annulation des sanctions.
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Un calendrier strict pour une résolution définitive
Une résolution rapide est imposée par le cadre de l’instance dirigeante, selon The Athletic. L’audience en appel doit avoir lieu dans les 12 semaines suivant le dépôt formel.
Une fois la procédure terminée, le panel est tenu de rendre un verdict final dans un délai de 30 jours. D’ici là, l’équipe d’Enzo Maresca doit rester concentrée sur ses échéances nationales et européennes pendant que cette bataille sans précédent en coulisses se déroule en arrière-plan.
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