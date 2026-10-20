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Manchester City intensifie ses efforts pour recruter Mathis Albert, ailier américain de 17 ans, tandis que Dortmund lutte pour le conserver
Un club de Premier League en tête de la course
Selon TEAMtalk, Manchester City est en pole position pour recruter le talentueux ailier gauche, malgré les efforts du club allemand pour le conserver. Le club de l’Etihad Stadium a officiellement pris contact l’été dernier et était prêt à débourser entre 15 et 20 millions d’euros (16,8 millions de livres sterling) pour l’ancien espoir du centre de formation du LA Galaxy. Son faible temps de jeu en équipe première cette saison a incité des recruteurs de toute l’Europe à suivre sa situation de près.
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Des poids lourds européens concurrencent les prétendants de l’Etihad
Outre l’intérêt du club de Manchester, son rival anglais Chelsea suit le joueur de longue date et était prêt à débourser une somme similaire l’hiver dernier.
Le Paris Saint-Germain s’est également renseigné sur l’adolescent l’été dernier par l’intermédiaire de Sebastian Kehl, ancien directeur sportif de Dortmund, mais aucun accord n’a été conclu.
Recruté au centre de formation du LA Galaxy en 2024, l’attaquant compte déjà des sélections en équipe nationale A et a marqué pour les États-Unis. Il continue pourtant de passer le plus clair de son temps avec l’équipe réserve ou sur le banc.
Un club allemand résiste aux demandes de prêt
Malgré la volonté du joueur de bénéficier d’un temps de jeu régulier en équipe première, Dortmund a repoussé toutes les approches, y compris les demandes de prêt. L’entraîneur Niko Kovac a publiquement assuré que le jeune joueur jouerait davantage au fil de la saison, tandis que le club mène des discussions pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2027.
Par ailleurs, le règlement de la Premier League empêche Manchester City ou Chelsea de le recruter définitivement avant ses 18 ans, en mai. La démarche de Manchester City dépend également de l’issue de son appel, après que le club a été reconnu coupable de 114 des 115 infractions aux règles du fair-play financier portant sur la période 2009–2018, ce qui pourrait entraîner une interdiction de recrutement.
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L’échéance du contrat accentue la pression cet hiver
La détermination de Dortmund à conserver son joueur le plus précieux sera de plus en plus mise à l’épreuve dans les prochains mois si son temps de jeu sous les ordres de Kovac n’augmente pas. Alors que son contrat approche de son terme, la pression des clubs concurrents devrait s’accentuer à l’approche du mercato de janvier, puis de l’été prochain. Pour l’heure, le club de Bundesliga reste concentré sur la prolongation de son contrat, tandis que les cadors européens attendent le moment de passer à l’action.
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