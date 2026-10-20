Outre l’intérêt du club de Manchester, son rival anglais Chelsea suit le joueur de longue date et était prêt à débourser une somme similaire l’hiver dernier.

Le Paris Saint-Germain s’est également renseigné sur l’adolescent l’été dernier par l’intermédiaire de Sebastian Kehl, ancien directeur sportif de Dortmund, mais aucun accord n’a été conclu.

Recruté au centre de formation du LA Galaxy en 2024, l’attaquant compte déjà des sélections en équipe nationale A et a marqué pour les États-Unis. Il continue pourtant de passer le plus clair de son temps avec l’équipe réserve ou sur le banc.