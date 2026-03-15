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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

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Manchester City, Guardiola : « Distraits par Arsenal pendant l'échauffement ? Je ne sais pas, j'étais en train de boire une bière. Maintenant, vous pouvez me critiquer pour la composition de l'équipe. »

Les déclarations de l'entraîneur espagnol après le match.

Un petit incident curieux s'est produit lors de la conférence de presse qui a suivi le match nul 1-1 entre Manchester City et West Ham. Un match nul qui a freiné les ambitions de remontée des Cityzens face à Arsenal, qui compte actuellement 9 points d'avance en tête du classement de la Premier League (même si l'équipe de Guardiola a un match en moins et un face-à-face avec les Gunners à disputer).

Après le match, Pep Guardiola a répondu aux questions des journalistes présents et l'une de ses déclarations a laissé les personnes présentes bouche bée. On a en effet demandé à l'entraîneur espagnol si ses joueurs, pendant l'échauffement, avaient été distraits par le résultat du match d'Arsenal, et l'entraîneur espagnol a clarifié la situation ainsi : « Je buvais une bière avant le match, donc je n'ai pas vu les joueurs. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient occupés à s'échauffer. Évidemment, ça aurait été mieux si Arsenal n'avait pas gagné, mais ce genre de choses arrive. »

  • « Critiquez-moi sur ma formation »

    Par la suite, Guardiola (qui n'était pas sur le banc en raison de sa suspension en FA Cup) a également expliqué qu'on pouvait désormais le critiquer pour ses choix de composition : « Mauvaise composition. Vous pouvez désormais me critiquer sans pitié, je le mérite. Il nous manque le but. Le football est imprévisible. Il y a des matchs où l’on contrôle tout et où l’on encaisse un but dès la première occasion. Nous créons beaucoup, mais nous ne concrétisons pas assez. Ce groupe mériterait un monument pour la façon dont il travaille, il se bat jusqu’au bout, mais il nous manque cette étincelle pour conclure les matchs ».

    Enfin, un mot sur le retour au classement : « C’est plus compliqué, ça ne dépend plus seulement de nous. Mais nous avons un match en moins et ils doivent venir chez nous. »

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