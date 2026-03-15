Manchester City, Guardiola : « Distraits par Arsenal pendant l'échauffement ? Je ne sais pas, j'étais en train de boire une bière. Maintenant, vous pouvez me critiquer pour la composition de l'équipe. »

Un petit incident curieux s'est produit lors de la conférence de presse qui a suivi le match nul 1-1 entre Manchester City et West Ham. Un match nul qui a freiné les ambitions de remontée des Cityzens face à Arsenal, qui compte actuellement 9 points d'avance en tête du classement de la Premier League (même si l'équipe de Guardiola a un match en moins et un face-à-face avec les Gunners à disputer).

Après le match, Pep Guardiola a répondu aux questions des journalistes présents et l'une de ses déclarations a laissé les personnes présentes bouche bée. On a en effet demandé à l'entraîneur espagnol si ses joueurs, pendant l'échauffement, avaient été distraits par le résultat du match d'Arsenal, et l'entraîneur espagnol a clarifié la situation ainsi : « Je buvais une bière avant le match, donc je n'ai pas vu les joueurs. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient occupés à s'échauffer. Évidemment, ça aurait été mieux si Arsenal n'avait pas gagné, mais ce genre de choses arrive. »