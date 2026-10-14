À l’approche de la rencontre, tous les regards étaient tournés vers le choc entre les stars des deux équipes. Le PSG arrivait à Manchester avec l’irrépressible Zlatan Ibrahimovic, épaulé par la créativité d’Angel Di María et l’instinct de buteur d’Edinson Cavani. Pour sa dernière campagne européenne à la tête de Manchester City, Manuel Pellegrini avait misé sur une organisation solide, privilégiant la fermeture des espaces à une possession tournée vers l’attaque. L’objectif était clair : isoler Ibrahimovic et contraindre les créateurs parisiens à passer par des zones centrales encombrées, avant d’attendre le moment précis pour frapper en transition.

À l’Etihad, l’attente était immense. La soirée aurait pu prendre une tout autre tournure à la 30e minute, lorsque Sergio Aguero a été fauché par Kevin Trapp dans la surface. Le stade a retenu son souffle au moment où l’Argentin s’est présenté face au ballon, mais son penalty a filé à côté du poteau. Un tel épisode aurait pu ébranler une équipe moins résistante. Manchester City est au contraire resté serein et a conservé son organisation défensive, tandis que l’équipe de Laurent Blanc peinait à trouver la verticalité nécessaire pour ouvrir le score.