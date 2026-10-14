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FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Alvino Hanafi
Traduit par

Manchester City face au Paris Saint-Germain : L’analyse tactique de la machine à transitions de Luis Enrique, qui démantèle la ligne défensive haute de City

The tactics board
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a livré une démonstration d’efficacité dans le jeu de transition pour s’imposer 4-2 à l’Etihad. Malgré la réaction pleine de caractère d’Erling Haaland en seconde période, Manchester City n’a pas réussi à surmonter ses failles défensives des 45 premières minutes.

La rencontre à l’Etihad a offert un fascinant choc de philosophies entre Enzo Maresca et Luis Enrique. Manchester City a cherché à imposer sa domination habituelle grâce à une possession prolongée et à un pressing haut dans un système en 4-2-3-1, avec l’objectif d’étouffer les visiteurs dans leur propre tiers défensif. Le plan de Maresca reposait sur Enzo Fernandez et Elliot Anderson, chargés de contrôler le rythme dans un double pivot, ainsi que sur les qualités individuelles de Jeremy Doku et Rayan Cherki pour déstabiliser la défense parisienne.

De son côté, Luis Enrique avait élaboré une stratégie claire pour exploiter le positionnement offensif de City. Le Paris Saint-Germain s’est organisé dans un 4-3-3 flexible, privilégiant la verticalité plutôt que la circulation latérale du ballon. En incitant City à se projeter en nombre, le PSG a créé de vastes espaces derrière la défense des locaux. L’objectif principal était de franchir rapidement le premier rideau du pressing de City, puis de profiter de la vitesse explosive d’Ousmane Dembele et de Desire Doue pour placer les défenseurs centraux adverses en situation de un contre un lors de transitions rapides.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Le dispositif tactique de Manchester City

    Enzo Maresca a mis en place un 4-2-3-1 qui se transformait fréquemment en 3-2-5 lors de la construction du jeu, Josko Gvardiol se recentrant pour assurer l’équilibre défensif. Le pressing se déclenchait de manière agressive : chaque fois que Safonov relançait court vers Marquinhos ou Willian Pacho, les quatre joueurs offensifs de City montaient pour provoquer de longs ballons. Cette intensité comportait toutefois des risques importants. L’espace entre le milieu de terrain et la défense était souvent trop grand, exposant Ruben Dias et Marc Guehi aux courses directes des adversaires.

    En possession, City a peiné à trouver le rythme nécessaire en première période. Alors qu’Enzo Fernandez tentait d’organiser le jeu depuis une position reculée, le bloc médian du PSG coupait efficacement les lignes de passe vers Cherki, positionné en numéro dix. Jeremy Doku était chargé d’étirer le jeu sur la gauche, mais Achraf Hakimi et Warren Zaire-Emery se mettaient fréquemment à deux pour le contenir. Faute de percées dans l’axe, Erling Haaland est resté largement isolé avant la pause. City affichait une possession élevée (54 %), mais manquait de verticalité pour mettre les visiteurs en difficulté. Son organisation défensive était particulièrement fragile lors des transitions : sa ligne défensive haute a été prise à défaut à plusieurs reprises par les passes en une touche du PSG dans les couloirs.

  • imago-sport-1084532348.jpgNews Images

    Le dispositif tactique du Paris Saint-Germain

    Le 4-3-3 de Luis Enrique a été un modèle de discipline tactique et d’efficacité devant le but. Défensivement, le PSG se repliait dans un 4-5-1 compact lorsque City atteignait le tiers médian du terrain, Vitinha et Fabian Ruiz protégeant remarquablement la défense à quatre. La clé résidait dans leur patience : ils laissaient City faire circuler le ballon dans des zones peu dangereuses avant de bondir à la moindre mauvaise touche de balle. Vitinha était le chef d’orchestre de cette stratégie : à la récupération, il cherchait immédiatement la course diagonale de Dembele ou la percée directe de Doue.

    La relance, volontairement risquée, visait à faire sortir City. En faisant participer Safonov à la circulation du ballon, le PSG attirait le pressing adverse. Une fois la première ligne franchie, Zaire-Emery et Ruiz apportaient la projection verticale nécessaire pour exploiter les espaces. Cela s’est vu dès la première demi-heure, lorsque Doue et Dembele ont sanctionné avec efficacité les erreurs défensives de City. Les déplacements de Maghnes Akliouche ont également été déterminants : en se glissant dans les demi-espaces, il entraînait Guehi hors de sa position et ouvrait des couloirs aux ailiers. L’efficacité du PSG a été saisissante : trois buts inscrits avec seulement 46 % de possession en première période, une performance qui confirme son statut parmi les meilleures équipes de contre-attaque d’Europe.

  • imago-sport-1084530749.jpgAPL

    Le duel tactique

    La bataille tactique décisive s’est jouée sur les côtés et dans les zones de transition. Luis Enrique avait clairement identifié que les latéraux de City, notamment Gvardiol, porté vers l’avant, laisseraient des espaces dans leur dos. En demandant à Ousmane Dembele de rester haut et sur son côté, le PSG a empêché City de s’engager pleinement dans ses permutations offensives, toujours sous la menace d’une relance longue. Cela a limité la capacité de City à créer le surnombre dans le dernier tiers et contraint ses milieux à couvrir latéralement plus de terrain qu’ils ne l’auraient souhaité.

    Luis Enrique a remporté la bataille tactique en adoptant une approche plus pragmatique que son homologue. Alors que Maresca s’en est tenu à un jeu de position rigide qui faisait le jeu du PSG, Enrique a adapté son système pour en faire une « machine à exploiter les transitions ». Le décalage entre le trio offensif mobile du PSG et les défenseurs centraux statiques de City en première période a été décisif. Lorsque City a fini par s’adapter, les trois buts de retard concédés au cours des 32 premières minutes, sur des réalisations de Doue, Dembele et Vitinha, avaient déjà fait basculer le rapport de force psychologique et tactique en faveur du PSG.

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    Ajustements en cours de match

    Maresca a pris acte du désastre de la première période et procédé à trois changements à la pause, faisant entrer Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi et Iliman Ndiaye à la place de Ruben Dias, Rayan Cherki et Jeremy Doku. Cela a imposé une organisation plus dynamique, avec davantage de joueurs dans la surface pour soutenir Haaland. Le changement a d’abord porté ses fruits : le jeu direct de Ndiaye a contribué à créer l’ouverture sur le premier but de Haaland, à la 53e minute. Le jeu de City est devenu plus vertical, délaissant une partie de sa construction lente au profit des centres et d’une circulation du ballon plus rapide.

    Luis Enrique a répondu à la pression exercée par City en seconde période en apportant du sang neuf à son attaque et en renforçant son milieu de terrain. L’entrée de Khvicha Kvaratskhelia à la place de Doue à la 66e minute a apporté une nouvelle menace en contre-attaque, tandis que Joao Neves a aidé son équipe à reprendre le contrôle dans l’axe. Quand Haaland a inscrit son deuxième but à la 75e minute, portant le score à 2-4, le PSG a reculé davantage et adopté un bloc défensif en 5-4-1 après les entrées tardives de Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. Ces renforts défensifs ont permis de neutraliser les assauts aériens de City en fin de match. Malgré les 27 tirs de City au total, les Parisiens ont ainsi conservé leur avance grâce à une meilleure gestion de la rencontre.

  • imago-sport-1084533752.jpgEvery Second Media

    Conclusion

    Au bout du compte, le match s’est joué sur l’écart tactique entre les deux équipes en première période. Le Paris Saint-Germain a su donner à Manchester City un faux sentiment de sécurité avant de le punir en contre-attaque. Le doublé d’Erling Haaland a mis en évidence la qualité individuelle de City et sa montée en intensité après la pause, mais les dégâts causés à son organisation par Doue, Dembele, Vitinha et Akliouche étaient trop importants. La volonté de Luis Enrique de jouer vite et directement vers le but s’est imposée face à l’approche d’Enzo Maresca, axée sur la possession, rappelant qu’au plus haut niveau européen, contrôler les espaces compte souvent davantage que contrôler le ballon.

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