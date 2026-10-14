La rencontre à l’Etihad a offert un fascinant choc de philosophies entre Enzo Maresca et Luis Enrique. Manchester City a cherché à imposer sa domination habituelle grâce à une possession prolongée et à un pressing haut dans un système en 4-2-3-1, avec l’objectif d’étouffer les visiteurs dans leur propre tiers défensif. Le plan de Maresca reposait sur Enzo Fernandez et Elliot Anderson, chargés de contrôler le rythme dans un double pivot, ainsi que sur les qualités individuelles de Jeremy Doku et Rayan Cherki pour déstabiliser la défense parisienne.

De son côté, Luis Enrique avait élaboré une stratégie claire pour exploiter le positionnement offensif de City. Le Paris Saint-Germain s’est organisé dans un 4-3-3 flexible, privilégiant la verticalité plutôt que la circulation latérale du ballon. En incitant City à se projeter en nombre, le PSG a créé de vastes espaces derrière la défense des locaux. L’objectif principal était de franchir rapidement le premier rideau du pressing de City, puis de profiter de la vitesse explosive d’Ousmane Dembele et de Desire Doue pour placer les défenseurs centraux adverses en situation de un contre un lors de transitions rapides.