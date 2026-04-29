Manchester City, fraîchement couronné vainqueur de la Carabao Cup, entame la phase cruciale de sa saison. Toutefois, sa course au titre en Premier League et son parcours en FA Cup sont perturbés par un litige concernant le calendrier. Le club a été informé qu’il devra disputer trois matchs en seulement sept jours lors des deux dernières semaines de l’exercice, une exigence qui exaspère les dirigeants en coulisses, selon ESPN.

Selon le programme actuel, les Citizens recevront Crystal Palace le 13 mai, puis se rendront à Wembley pour la finale de la FA Cup contre Chelsea le 16 mai. Trois jours plus tard, les Citizens devront se rendre sur la côte sud pour défier Bournemouth le 19 mai, puis conclure leur exercice contre Aston Villa le 24 mai. Si Rodri a récemment alerté sur le coût physique du football moderne, la préoccupation immédiate du club concerne le manque de temps de récupération durant cette phase cruciale.