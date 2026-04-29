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Manchester City exprime sa « frustration » envers la Premier League en raison du calendrier surchargé des deux dernières semaines de la saison, alors que le club vise le triplé national
Les espoirs de triplé menacés par le calendrier
Manchester City, fraîchement couronné vainqueur de la Carabao Cup, entame la phase cruciale de sa saison. Toutefois, sa course au titre en Premier League et son parcours en FA Cup sont perturbés par un litige concernant le calendrier. Le club a été informé qu’il devra disputer trois matchs en seulement sept jours lors des deux dernières semaines de l’exercice, une exigence qui exaspère les dirigeants en coulisses, selon ESPN.
Selon le programme actuel, les Citizens recevront Crystal Palace le 13 mai, puis se rendront à Wembley pour la finale de la FA Cup contre Chelsea le 16 mai. Trois jours plus tard, les Citizens devront se rendre sur la côte sud pour défier Bournemouth le 19 mai, puis conclure leur exercice contre Aston Villa le 24 mai. Si Rodri a récemment alerté sur le coût physique du football moderne, la préoccupation immédiate du club concerne le manque de temps de récupération durant cette phase cruciale.
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Les négociations avec les dirigeants de la ligue ont échoué.
Selon des sources d’ESPN, Manchester City aurait proposé plusieurs dates alternatives à la Premier League afin d’éviter l’encombrement de fin de saison. Cependant, ces négociations ont finalement échoué, laissant le club face à ce qu’il considère comme un retard évitable. La frustration porte notamment sur la raison pour laquelle certains matchs n’ont pas été reprogrammés plus tôt dans l’année, alors que le calendrier offrait davantage de créneaux disponibles.
Les dirigeants de City estiment qu’ils auraient dû pouvoir affronter Crystal Palace lors de la semaine du 20 avril. À la place, on leur a ordonné de jouer contre Burnley. Selon le club, le match contre Burnley, qui n’était pas engagé en Coupe d’Europe, aurait pu être repoussé, libérant ainsi la place nécessaire pour recevoir Palace plus tôt, alors que les Eagles étaient encore concentrés sur leurs obligations en Ligue Europa Conférence.
Deux poids, deux mesures en matière de report
La direction de Manchester City exprime son mécontentement : la Premier League a mis près de trois mois à fixer la date du match contre Crystal Palace. Dès le 4 février, date de leur qualification pour la finale de la Carabao Cup, les Citizens savaient pourtant que leur calendrier allait devoir être fortement remanié. Ils estiment que la ligue n’a pas respecté son propre principe de reprogrammer les rencontres « dès que possible ».
Des observateurs soulignent que le match en retard d’Arsenal, son rival direct pour le titre, a été reprogrammé dès le 18 février, alors que cette semaine était pourtant réservée aux rencontres à élimination directe européennes. City considère cette différence de traitement comme un désavantage potentiel dans la course au titre, alors qu’il cherche à réduire l’écart avec les Gunners dans les dernières semaines de la saison.
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Guardiola doit réussir l'ultime test de la rotation
Avec trois points de retard sur Arsenal – même si les Gunners comptent un match en moins –, City sait qu’il ne peut se permettre le moindre faux pas en Premier League. La pression monte sur Guardiola : il doit gérer avec précision la condition physique de son effectif, d’autant que la finale de la FA Cup est calée entre deux rencontres de championnat décisives. L’entraîneur catalan a déjà exprimé ses craintes pour le bien-être de ses joueurs, et cette nouvelle donne attise encore le feu des critiques.
Le programme se termine par un déplacement à Everton le 4 mai, puis par la réception de Brentford le 9 mai. Dès lors, le calendrier se transformera en un véritable tourbillon de voyages et de rencontres à haut risque. Les dirigeants du club se préparent déjà à l’impact de cette période charnière, redoutant que le manque de repos ne soit l’élément décisif qui déterminera s’ils concluront la saison les bras chargés de trophées ou les mains vides.