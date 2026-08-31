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Manchester City étudie des alternatives après le rejet par Liverpool d’une offre de 80 M£ pour Cody Gakpo
L’approche de Manchester City pour Gakpo repoussée
Manchester City explore officiellement des alternatives sur le marché des transferts après que Liverpool a rejeté son approche importante pour Gakpo, selon Sky Sports.
Le club de l'Etihad avait identifié l'international néerlandais comme une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif, mais ses tentatives pour l'attirer loin d'Anfield ont rencontré un obstacle majeur.
Des sources indiquent que City a contacté le club du Merseyside ce week-end après avoir reçu des signaux positifs selon lesquels le joueur pourrait être ouvert à un transfert de premier plan dans le Nord-Ouest. Malgré la puissance financière affichée par l'équipe d'Enzo Maresca, Liverpool est resté ferme sur sa valorisation et ses besoins d'effectif.
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Manchester City se tourne vers d’autres pistes après le rejet de son offre pour Gakpo
L’offre, qui s’élevait à un énorme montant de 80 M£ bonus compris, a été formellement rejetée par Liverpool lundi, à l’approche de la date limite du mercato. Si la perspective de recevoir une telle somme pour le joueur de 27 ans était tentante, les décideurs d’Anfield ont privilégié la stabilité de leur effectif à l’apport immédiat de liquidités.
Il est entendu que Manchester City explore des alternatives après le rejet par Liverpool de son offre de 80 M£ pour Gakpo, ce qui indique que le champion pourrait désormais se tourner vers d’autres cibles afin de s’assurer d’avoir une profondeur d’effectif suffisante pour défendre son titre.
Le dilemme du remplaçant de Liverpool
La principale raison du refus de Liverpool d’autoriser ce transfert réside dans son incapacité à s’assurer les services d’un remplaçant de tout premier plan dans un délai aussi court. Le club s’était activé pour explorer plusieurs pistes en Europe et en Premier League afin de ne pas se retrouver à court de solutions en attaque.
Parmi les noms étudiés figuraient Yankuba Minteh, l’étoile montante de Brighton, et l’ailier de Crystal Palace Ismaïla Sarr. Cependant, les négociations pour les deux joueurs n’ont pas abouti, leurs clubs respectifs n’étant pas disposés à vendre aussi tard dans le mercato ou réclamant des montants que Liverpool n’était pas prêt à payer dans ces circonstances.
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Le rôle en pleine évolution de Gakpo à Anfield
L’incertitude entourant l’avenir de Gakpo s’est accrue avec l’arrivée récente de Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain. L’ailier français a rejoint Liverpool dans le cadre d’un énorme transfert de 106 M£, auquel pourraient s’ajouter des bonus faisant grimper le montant total de 17 M£ supplémentaires.
L’arrivée de Barcola apporte une concurrence féroce sur le flanc gauche, le poste de prédilection de Gakpo, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles le Néerlandais pourrait être jugé indésirable.
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