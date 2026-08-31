Manchester City explore officiellement des alternatives sur le marché des transferts après que Liverpool a rejeté son approche importante pour Gakpo, selon Sky Sports.

Le club de l'Etihad avait identifié l'international néerlandais comme une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif, mais ses tentatives pour l'attirer loin d'Anfield ont rencontré un obstacle majeur.

Des sources indiquent que City a contacté le club du Merseyside ce week-end après avoir reçu des signaux positifs selon lesquels le joueur pourrait être ouvert à un transfert de premier plan dans le Nord-Ouest. Malgré la puissance financière affichée par l'équipe d'Enzo Maresca, Liverpool est resté ferme sur sa valorisation et ses besoins d'effectif.