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Manchester City et Tottenham s’affrontent pour recruter Sandro Tonali, malgré les efforts des Spurs pour attirer Elliot Anderson
Manchester City entre dans la course à la signature de Tonali.
Manchester City envisage sérieusement de recruter Tonali alors que le club se prépare à l’ère Enzo Maresca. Selon The Athletic, Tottenham a déjà mené des discussions fructueuses avec l’entourage de l’Italien et souhaite en faire sa recrue phare de l’été, mais le club londonien doit désormais faire face à une concurrence sérieuse de la part de l’Etihad. Manchester City continue de suivre de près le joueur de 26 ans et ne se laisse pas décourager par l’importante somme nécessaire pour le faire quitter St James’ Park.
L’intérêt des Citizens laisse présager un mercato estival mouvementé. Si l’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, est un admirateur notoire du milieu italien et si le club londonien a déjà mené des discussions avancées, Manchester City reste fermement dans la course pour un joueur qui avait aussi été approché par Arsenal en février. Estimé à plus de 80 millions de livres sterling, Tonali s’impose comme l’un des joueurs les plus convoités de Premier League.
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Un double renfort au milieu de terrain est prévu.
L’intérêt de City pour Tonali ne traduit pas un désengagement vis-à-vis d’Elliot Anderson (Nottingham Forest). Le club mène toujours des discussions avancées avec Forest en vue d’un éventuel transfert du milieu de 23 ans, dont le coût pourrait établir un nouveau record britannique. L’objectif est de recruter ces deux milieux afin de garantir que l’effectif conserve son potentiel titre en Premier League malgré le départ annoncé de Guardiola. Ce double coup pourrait coûter plus de 200 millions de livres sterling, exclusivement pour renforcer l’entrejeu.
Cette offensive sur le marché des transferts s’inscrit dans un contexte d’incertitude au milieu de terrain : Bernardo Silva a déjà rejoint le Real Madrid en tant que joueur libre, et les interrogations persistant autour de l’avenir de Nico González et de Tijjani Reijnders transforment l’arrivée de Tonali et d’Anderson en nécessité stratégique plutôt qu’en simple luxe.
L'incertitude plane sur Rodri
La principale préoccupation des dirigeants de Manchester City concerne l’avenir de Rodri. L’ancien lauréat du Ballon d’Or en est actuellement à la dernière année de son contrat et représente l’Espagne à la Coupe du monde. Le milieu de terrain a coupé court aux spéculations en affirmant : « J’attendrai la fin du tournoi pour annoncer ma décision. » Si Manchester City lui a déjà soumis une prolongation et espère le conserver, le doute subsiste quant à son engagement à long terme.
Si le milieu défensif refusait de prolonger, un départ dès l’été prochain apparaîtrait comme la solution la plus raisonnable sur le plan financier pour le club mancunien. Le Real Madrid est régulièrement évoqué comme destination potentielle, même si les Merengues ne se sont pas encore manifestés de manière concrète durant ce mercato.
- AFP
Un été placé sous le signe de l'évolution à l'Etihad
L’arrivée potentielle de Tonali et d’Anderson annonce un mercato estival crucial pour Manchester City. Double vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup, le club entend pourtant se reconstruire avec ambition.
Les Citizens veulent retrouver leur hégémonie nationale après avoir cédé le titre de Premier League à Arsenal lors de la saison 2025-2026, elle-même précédée d’une défaite face à Liverpool en 2024-2025. Ils aspirent également à redevenir une puissance continentale, suite à une élimination prématurée en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.