Manchester City et Tottenham s’affrontent pour recruter Sandro Tonali, malgré les efforts des Spurs pour attirer Elliot Anderson

Manchester City envisage sérieusement de recruter Tonali alors que le club se prépare à l’ère Enzo Maresca. Selon The Athletic, Tottenham a déjà mené des discussions fructueuses avec l’entourage de l’Italien et souhaite en faire sa recrue phare de l’été, mais le club londonien doit désormais faire face à une concurrence sérieuse de la part de l’Etihad. Manchester City continue de suivre de près le joueur de 26 ans et ne se laisse pas décourager par l’importante somme nécessaire pour le faire quitter St James’ Park.

L’intérêt des Citizens laisse présager un mercato estival mouvementé. Si l’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, est un admirateur notoire du milieu italien et si le club londonien a déjà mené des discussions avancées, Manchester City reste fermement dans la course pour un joueur qui avait aussi été approché par Arsenal en février. Estimé à plus de 80 millions de livres sterling, Tonali s’impose comme l’un des joueurs les plus convoités de Premier League.



