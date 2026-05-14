Manchester City et le PSG s’intéressent de près à Federico Valverde, alors que la position de la star du Real Madrid sur un éventuel transfert a été dévoilée à la suite de son altercation avec Aurélien Tchouameni

Le monde du football observe avec attention la situation à Valdebebas après l’altercation entre Fede Valverde et son coéquipier Aurélien Tchouameni. Si le milieu uruguayen demeure un maillon essentiel du groupe, ces récentes tensions ont poussé plusieurs clubs, qui estimaient jusqu’alors son transfert « impossible », à se renseigner discrètement. Ces prétendants testent le terrain pour savoir si le contexte a fait évoluer la position du club sur un joueur jusqu’ici considéré comme intouchable.

Malgré ce tumulte, le joueur aurait pour priorité de rester dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain se rétablit actuellement à son domicile, où il doit observer « entre 10 et 14 jours de repos » à la suite de l’impact physique de la collision. Les formations intéressées estiment néanmoins que c’est le moment idéal pour se positionner, au cas où les relations entre le joueur et le club se dégraderaient davantage.