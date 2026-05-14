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Manchester City et le PSG s’intéressent de près à Federico Valverde, alors que la position de la star du Real Madrid sur un éventuel transfert a été dévoilée à la suite de son altercation avec Aurélien Tchouameni
Les grands clubs européens surveillent de près la situation de Valverde.
Le monde du football observe avec attention la situation à Valdebebas après l’altercation entre Fede Valverde et son coéquipier Aurélien Tchouameni. Si le milieu uruguayen demeure un maillon essentiel du groupe, ces récentes tensions ont poussé plusieurs clubs, qui estimaient jusqu’alors son transfert « impossible », à se renseigner discrètement. Ces prétendants testent le terrain pour savoir si le contexte a fait évoluer la position du club sur un joueur jusqu’ici considéré comme intouchable.
Malgré ce tumulte, le joueur aurait pour priorité de rester dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain se rétablit actuellement à son domicile, où il doit observer « entre 10 et 14 jours de repos » à la suite de l’impact physique de la collision. Les formations intéressées estiment néanmoins que c’est le moment idéal pour se positionner, au cas où les relations entre le joueur et le club se dégraderaient davantage.
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Le PSG et Manchester City s'apprêtent à lancer des offres colossales.
Le PSG suit depuis longtemps ce milieu de terrain de 27 ans et aurait déjà pris contact de manière informelle pour lui manifester son intérêt. Tout transfert se négocierait entre 100 et 120 millions d’euros, selon les informations d’AS, et les champions de France sont prêts à agir vite si le Real Madrid décidait d’ouvrir la porte aux offres. Les Parisiens voient en lui le profil idéal pour dynamiser leur milieu de terrain en pleine transition.
Manchester City, qui avait déjà approché ses représentants l’été dernier avant de recruter Tijjani Reijnders, n’a pas abandonné l’idée de s’attacher les services du milieu polyvalent et travailleur que Pep Guardiola admire toujours. Si le statut « intransférable » venait à être levé, le champion d’Angleterre se positionnerait immédiatement pour le faire venir à l’Etihad Stadium.
Répercussions internes de l'affrontement de Valdebebas
Alors que les rumeurs de transfert s’intensifient, le Real Madrid a choisi de rétablir l’ordre interne. Le club a infligé une amende de 500 000 € aux joueurs concernés, sans toutefois prononcer de sanctions sportives. L’entraîneur Álvaro Arbeloa a exprimé son agacement après la fuite d’informations vers la presse, estimant qu’« il est trahison des valeurs du club que ce qui se passe dans le vestiaire soit divulgué ».
Le technicien a toutefois relativisé la gravité de l’incident, rappelant que les environnements à haute pression génèrent inévitablement des frictions. Il a clarifié sa position en déclarant : « Je tiens à souligner deux points. D’abord, je suis très fier de la fermeté, de la rapidité et de la transparence avec lesquelles le club a agi. Ensuite, les joueurs ont reconnu leur erreur, exprimé leurs regrets et présenté des excuses. Pour moi, cela suffit. Je refuse de les clouer au pilori, car ils ne le méritent pas. »
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Valverde reste fidèle au projet madrilène
Pour l’instant, l’entourage de Valverde affirme que le joueur est déterminé à poursuivre sa carrière couronnée de succès au Bernabéu. Il considère l’incident avec Tchouameni comme une erreur qui a été réglée en interne par des excuses. Le joueur se concentre exclusivement sur sa rééducation et sur son retour sur le terrain pour aider l’équipe dans la phase décisive de la saison, faisant preuve du même engagement qui a fait de lui l’un des chouchous des supporters.