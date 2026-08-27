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Manchester City et Arsenal se livrent un duel explosif à 80 M£ sur le marché des transferts pour Iliman Ndiaye d'Everton
La bataille pour l’atout majeur d’Everton
Manchester City et Arsenal se livrent un important bras de fer sur le marché des transferts pour Ndiaye, alors que les deux forces dominantes de la Premier League cherchent à renforcer leurs lignes offensives respectives, selon talkSPORT. Ndiaye, qui s'est rapidement imposé parmi les attaquants les plus dangereux du championnat, fait désormais l'objet d'une attention soutenue de la part des cellules de recrutement de l'Etihad Stadium et de l'Emirates.
Cependant, Everton n'a aucune intention de laisser partir sa star à bas prix. Le club de Liverpool aurait fixé un prix ahurissant de 80 millions de livres sterling pour l'international sénégalais, un montant qui reflète à la fois son importance dans le dispositif tactique de David Moyes et son potentiel à long terme. Étant donné que Ndiaye est actuellement sous contrat dans le Merseyside jusqu'à l'été 2029, Everton a toutes les cartes en main dans les négociations.
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Tensions contractuelles et transferts avortés
L’urgence autour de l’avenir de Ndiaye s’est accentuée en raison de son récent refus de s’engager sur le long terme à Goodison Park. Il est entendu que l’attaquant a rejeté une nouvelle offre de contrat d’Everton plus tôt cet été, un geste qui a signalé qu’il était prêt à relever un nouveau défi au plus haut niveau du football européen. Cette position a naturellement alerté des clubs comme Manchester City et Arsenal, toujours à l’affût de talents cherchant à franchir un cap.
Ce n’est pas la première fois que Ndiaye est annoncé sur le départ de la moitié bleue de Liverpool. Plus tôt cet été, il a été tout proche de rejoindre le club de Saudi Pro League d’Al Hilal dans le cadre d’un accord qui l’aurait vu suivre la voie de plusieurs autres stars européennes vers le Moyen-Orient. Ce transfert ne s’est finalement pas concrétisé, mais l’intérêt du géant saoudien a prouvé que la réputation de Ndiaye s’étend bien au-delà des côtes anglaises.
L’effet domino Julian Alvarez
L’intérêt d’Arsenal pour Ndiaye est particulièrement intrigant, alors que le club est toujours à la recherche d’un attaquant de classe mondiale pour compléter le puzzle tactique de Mikel Arteta. Si la cible de rêve des Gunners reste la star de l’Atletico Madrid Julian Alvarez, la préférence de l’Argentin pour un transfert à Barcelone a considérablement compliqué les choses. Le joueur est connu pour privilégier un transfert difficile vers Barcelone, ce qui a contraint Arsenal à se pencher sur d’autres options. Ndiaye représente une solution polyvalente, capable d’évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque ou comme numéro 10 créatif, ce qui en fait une option de secours idéale si la poursuite d’Alvarez se termine par une déception.
De son côté, Man City observe le marché avec sa précision clinique habituelle. Après avoir suivi la progression de Ndiaye depuis son retour en Angleterre en provenance de Ligue 1, l’équipe de recrutement d’Enzo Maresca le considère comme un joueur correspondant au profil d’un attaquant de City : techniquement doué, travailleur et capable d’évoluer dans les petits espaces.
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Une étoile montante sur la scène mondiale
Ndiaye est une révélation depuis son arrivée à Everton en provenance de Marseille en 2024, s’adaptant rapidement aux exigences physiques de la Premier League. Ses statistiques de la campagne précédente soulignent sa valeur : il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en 32 apparitions en championnat avec Everton la saison dernière. Si ces chiffres peuvent sembler modestes par rapport aux meilleurs buteurs du championnat, sa contribution globale au jeu de construction d’Everton et sa capacité à faire passer l’équipe de la défense à l’attaque l’ont rendu indispensable pour Moyes.
Au-delà de sa forme en club, Ndiaye a aussi fait ses preuves sur la scène internationale avec le Sénégal. L’attaquant faisait également partie du groupe sénégalais pour la Coupe du monde, inscrivant un but et ajoutant deux passes décisives alors que son équipe atteignait les 32es de finale du tournoi.
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