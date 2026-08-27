Manchester City et Arsenal se livrent un important bras de fer sur le marché des transferts pour Ndiaye, alors que les deux forces dominantes de la Premier League cherchent à renforcer leurs lignes offensives respectives, selon talkSPORT. Ndiaye, qui s'est rapidement imposé parmi les attaquants les plus dangereux du championnat, fait désormais l'objet d'une attention soutenue de la part des cellules de recrutement de l'Etihad Stadium et de l'Emirates.

Cependant, Everton n'a aucune intention de laisser partir sa star à bas prix. Le club de Liverpool aurait fixé un prix ahurissant de 80 millions de livres sterling pour l'international sénégalais, un montant qui reflète à la fois son importance dans le dispositif tactique de David Moyes et son potentiel à long terme. Étant donné que Ndiaye est actuellement sous contrat dans le Merseyside jusqu'à l'été 2029, Everton a toutes les cartes en main dans les négociations.