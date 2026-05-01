Manchester City est-il en train de craquer ? Les fantômes des courses au titre passées menacent de faire dérailler une saison de WSL jusqu’ici dominée

Longtemps imperméables à la pression, les Cityzens ont pourtant commencé à montrer des signes de faiblesse alors qu’ils visent un premier titre en WSL depuis 2016. Leur avance de 11 points s’est progressivement érodée, principalement sous l’effet d’Arsenal, désormais à huit longueurs avec deux matchs en moins. Les Gunners sont également en pleine forme et pourraient devenir la première équipe anglaise à atteindre deux finales consécutives de la Ligue des champions féminine.

Le destin du titre est toujours entre les mains de City, et le calendrier des matchs restants semble favorable sur le papier. Ce week-end, l’équipe d’Andree Jeglertz accueille Liverpool, troisième du bas du classement, avant de conclure la saison sur la pelouse de West Ham, avant-dernier, le 16 mai. Néanmoins, ce club et plusieurs de ses joueuses ont déjà été dans cette position. Les fantômes des courses au titre passées reviennent-ils donc les hanter ? Ou bien City parviendra-t-il à exorciser ces démons et à franchir la ligne d’arrivée, mettant fin à dix ans d’attente pour décrocher son tout deuxième titre de WSL ?