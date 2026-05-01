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Manchester City est-il en train de craquer ? Les fantômes des courses au titre passées menacent de faire dérailler une saison de WSL jusqu’ici dominée

WSL Série printemps
Manchester City Women
A. Jeglertz
WOMEN'S FOOTBALL
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Manchester City Women vs Liverpool FC Women

Depuis plusieurs semaines, le sacre en Super League féminine semblait acquis pour Manchester City. Fin janvier, les Citizens comptaient déjà neuf points d’avance. Une semaine plus tard, ils ont atomisé le champion en titre, Chelsea, 5-1, portant leur avance à 11 unités. Le suspense semblait alors éteint. Pourtant, avec seulement deux matchs encore à jouer pour City, le titre se jouera finalement lors de la dernière journée.

Longtemps imperméables à la pression, les Cityzens ont pourtant commencé à montrer des signes de faiblesse alors qu’ils visent un premier titre en WSL depuis 2016. Leur avance de 11 points s’est progressivement érodée, principalement sous l’effet d’Arsenal, désormais à huit longueurs avec deux matchs en moins. Les Gunners sont également en pleine forme et pourraient devenir la première équipe anglaise à atteindre deux finales consécutives de la Ligue des champions féminine.

Le destin du titre est toujours entre les mains de City, et le calendrier des matchs restants semble favorable sur le papier. Ce week-end, l’équipe d’Andree Jeglertz accueille Liverpool, troisième du bas du classement, avant de conclure la saison sur la pelouse de West Ham, avant-dernier, le 16 mai. Néanmoins, ce club et plusieurs de ses joueuses ont déjà été dans cette position. Les fantômes des courses au titre passées reviennent-ils donc les hanter ? Ou bien City parviendra-t-il à exorciser ces démons et à franchir la ligne d’arrivée, mettant fin à dix ans d’attente pour décrocher son tout deuxième titre de WSL ?

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Position dominante

    Peu d’observateurs avaient anticipé ce scénario. Pourtant, après avoir dominé Chelsea, City s’est incliné 1-0 sur la pelouse d’Arsenal début février. Il s’agissait de leur première défaite en championnat depuis la première journée, où leur revers 2-1 à Stamford Bridge avait malgré tout offert plusieurs motifs d’encouragement. Les Citizens ont cédé face à un grand adversaire : les champions d’Europe en titre. Les Gunners, malgré un départ laborieux, demeuraient un adversaire de premier plan, et cette défaite, loin d’inquiéter, semblait simplement confirmer la supériorité des Citizens.

    Même en mars, quand les Citizens ont été tenus en échec 0-0 par Aston Villa, le titre semblait encore difficile à leur contester. Si ce partage était décevant, l’équipe possédait alors une avance confortable en tête du classement et a immédiatement réagi en dominant la révélation Tottenham 5-2, puis en s’imposant 3-0 à Old Trafford face à Manchester United.

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  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    Gérer la pression

    La performance des Red Devils a senti le titre venir. United n’a jamais été dans le coup et, même si deux précédents faux pas avaient temporairement relancé le suspense, cette victoire a remis les pendules à l’heure : l’écart est de nouveau de 11 points. Après la rencontre, les journalistes ont interrogé Jeglertz sur la façon dont ses joueurs supportaient la pression.

    « Je ne pense pas que cette pression sera trop forte, car nous en parlons très ouvertement », a-t-il déclaré en conférence de presse à Old Trafford. « Bien sûr, il y a une pression sur le groupe, mais nous en avons discuté : c’est naturel, mais nous pouvons toujours faire ce que nous avons décidé de faire. Nous pouvons toujours faire ce pour quoi nous sommes doués sur le terrain.

    Quand on parvient à le gérer et qu’on se sait entouré de grands joueurs, tout devient plus simple. C’est notre approche depuis le début : on communique quand il le faut, tout en restant performants. C’est essentiel. »

  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Une erreur surprenante

    Cette capacité à gérer la pression va toutefois être mise à rude épreuve, plus que jamais cette saison, après la défaite surprise 3-2 concédée face à Brighton le week-end dernier.

    Dario Vidosic mène un projet ambitieux sur la côte sud, où il guide ses Seagulls jusqu’aux demi-finales de la FA Cup, où ils défieront Liverpool le week-end prochain pour une place à Wembley, après leur victoire contre Arsenal en quarts. Cependant, leur manque de régularité les a empêchés d’atteindre de tels sommets en WSL cette saison, avec des défaites lors de leurs six confrontations face aux cinq premiers du classement avant la visite de City.

    Peu d’observateurs anticipaient donc que les Seagulls renversent enfin la tendance en s’imposant face au leader lors d’un match palpitant ponctué de cinq buts.

  • Alex Greenwood Man City Women 2025-26Getty Images

    Problèmes et points faibles

    Ce match a mis en lumière plusieurs faiblesses connues, principalement en défense, où Alex Greenwood a dû jouer hors de sa position naturelle, à gauche de la défense, tandis que Leila Ouahabi, dont le contrat expire cet été, est écartée de son poste habituel. La qualité du jeu de City et la polyvalence de Greenwood ont jusqu’ici masqué cette faille, mais Brighton a su exploiter le décalage de la internationale anglaise pour mettre en évidence un secteur défensif central, pourtant globalement solide, mais moins imperméable en l’absence de sa pièce maîtresse.

    Vivianne Miedema, toujours absente pour des raisons personnelles, a également manqué aux leaders du championnat. Aucune date de retour n’a été fixée, et son impact lors des deux dernières journées reste incertain. Tout au long de la saison, elle a formé avec la meilleure buteuse Khadija Shaw un duo redoutable, et les rumeurs sur l’expiration du contrat de cette dernière ajoutent encore au casse-tête des supporters, qui suivent chaque match dans l’espoir de voir leur équipe remporter le titre de la WSL pour la première fois depuis dix ans.

  • Man City Women 2023-24Getty Images

    Il a déjà été utilisé.

    À ce stade, il serait tout de même surprenant que City ne soit pas sacré champion à la mi-mai. Le club occupe toujours la première place du classement, avec six points d’avance et une différence de buts nettement supérieure à celle de Chelsea, deuxième. Arsenal, troisième, reste néanmoins la principale menace : huit points derrière, mais avec deux matchs en moins.

    Le destin du titre est donc toujours entre les mains de City. Deux succès contre Liverpool et West Ham, actuels avant-dernier et dernier de WSL, et le titre leur reviendra. Pourtant, un sentiment de déjà-vu peut légitimement habiter certains supporters. Il y a deux ans, City possédait neuf points d’avance sur Chelsea avec deux matchs en moins, avant de s’incliner à domicile face à Arsenal, relançant ainsi la course au titre.

    Quelques heures plus tard, les Blues avaient écrasé Bristol City 8-0 pour réduire l’écart à six points tout en effaçant l’avantage notable de City au niveau de la différence de buts. Puis, en milieu de semaine, elles avaient battu Tottenham lors de leur match en retard pour prendre la tête au classement grâce à la différence de buts avant le dernier week-end. Une victoire mémorable 6-0 contre Manchester United avait permis à l’équipe d’Emma Hayes de remporter le titre, malgré le succès 2-1 de City à Aston Villa.

  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Chasser les démons L’équipe doit maintenant chasser les démons qui l’ont hantée lors des dernières rencontres afin de retrouver confiance et performance.

    Pour City, perdre le titre cette saison alors que le club occupe actuellement le trône serait encore plus déchirant. Jeglertz n’était bien sûr pas là à l’époque, et la plupart des joueurs de l’effectif sont arrivés depuis. Toutefois, dix éléments étaient présents lors de la déception de 2024, et ils feront tout pour éviter que l’histoire ne se répète.

    Une victoire contre Liverpool ce week-end apaiserait grandement les tensions. Les Reds, meilleure équipe que ne l’indique leur classement, ont mis fin à leur série de onze matchs sans victoire en début de saison grâce à un mercato hivernal dynamique. Depuis, elles ont remporté quatre de leurs huit dernières sorties et atteint les demi-finales de la FA Cup, sous la conduite de Gareth Taylor, qui aura à cœur de briller face au club qui l’a limogé en mars dernier.

    Pourtant, cette équipe de City reste exceptionnelle : bien coachée, brillamment organisée et dotée d’une pléiade de talents capables de créer des moments décisifs. Après avoir laissé planer quelques doutes sur leur quête du titre, les leaders du championnat peuvent balayer toutes les interrogations dimanche en livrant une réponse de taille qui prouvera qu’elles méritent de soulever le trophée de la WSL.

    Savoir répondre présent et gérer la pression, c’est précisément le signe d’une équipe de champions. Ce week-end, c’est exactement ce que City doit démontrer.

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