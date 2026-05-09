Getty Images
Traduit par
Manchester City envisagerait un transfert sensationnel de Vinicius Jr, alors que la crise au Real Madrid s’aggrave
Le club mancunien surveille attentivement la situation de Vinicius, alors que l’incertitude concernant son contrat s’accroît.
Selon TEAMtalk, Manchester City préparerait une offre ambitieuse pour Vinicius, dont l’avenir au Real Madrid reste incertain. Âgé de 25 ans, le Brésilien entame la dernière année de son contrat au Santiago Bernabéu, mettant le club espagnol sous pression pour régler sa situation. Pour le président Florentino Pérez, cet été pourrait représenter la dernière chance d’obtenir une indemnité de transfert conséquente en cas d’échec des discussions sur une prolongation.
Alors que les négociations s’éternisent, les prétendants potentiels surveillent de près l’évolution du dossier. L’intérêt de City s’inscrit dans la volonté des Citizens de renouveler leurs options offensives. Si des joueurs comme Jeremy Doku ou Antoine Semenyo peuvent occuper le couloir gauche, Vinicius est perçu comme une opportunité rare sur le marché des transferts.
- Getty Images
Les négociations salariales sont au point mort, les revendications salariales compliquant les discussions.
Les négociations contractuelles entre le Real Madrid et Vinicius sont en cours depuis l’été dernier, mais n’ont pas encore débouché sur une avancée décisive. L’obstacle principal, selon plusieurs sources, porte sur les attentes salariales. Vinicius aurait demandé à être aligné sur le salaire de son coéquipier Kylian Mbappé pour prolonger son séjour à Madrid. Ces exigences ont créé une impasse financière, le club se montrant réticent à accepter ces conditions. Cette situation ajoute une incertitude supplémentaire à une saison déjà marquée par l’instabilité en coulisses.
Les difficultés sur le terrain et les tensions internes accroissent l’incertitude.
D’un point de vue tactique, Vinicius a connu une saison contrastée. En début de championnat, il a peiné sous la houlette de Xabi Alonso, des rumeurs évoquant des difficultés à s’adapter à certaines consignes. Ses performances se sont améliorées après l’arrivée d’Álvaro Arbeloa sur le banc, le Brésilien brillant dans des rencontres décisives, notamment lors de la victoire contre Manchester City.
Néanmoins, des dysfonctionnements structurels au sein du club ont éclipsé ces progrès. Selon plusieurs sources, l’ambiance au sein du vestiaire s’est dégradée, les tensions internes menaçant l’harmonie du groupe et interrogeant l’orientation à long terme du projet sportif.
- Getty
Les clubs de Premier League surveillent avec attention le choix crucial qui se pose au Real Madrid.
En raison des incertitudes qui entourent son contrat, plusieurs clubs surveillent de près la situation de Vinicius. Manchester City serait en pole position, d’autant plus que le Paris Saint-Germain aurait, selon certaines sources, réduit son intérêt. La Premier League apparaît ainsi comme la destination la plus probable si le Brésilien venait à quitter l’Espagne, Arsenal et Chelsea restant également à l’affût. Les « Blancos » doivent désormais choisir : accepter les exigences du joueur ou prendre le risque de perdre l’un de leurs attaquants les plus décisifs.