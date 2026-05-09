Selon TEAMtalk, Manchester City préparerait une offre ambitieuse pour Vinicius, dont l’avenir au Real Madrid reste incertain. Âgé de 25 ans, le Brésilien entame la dernière année de son contrat au Santiago Bernabéu, mettant le club espagnol sous pression pour régler sa situation. Pour le président Florentino Pérez, cet été pourrait représenter la dernière chance d’obtenir une indemnité de transfert conséquente en cas d’échec des discussions sur une prolongation.

Alors que les négociations s’éternisent, les prétendants potentiels surveillent de près l’évolution du dossier. L’intérêt de City s’inscrit dans la volonté des Citizens de renouveler leurs options offensives. Si des joueurs comme Jeremy Doku ou Antoine Semenyo peuvent occuper le couloir gauche, Vinicius est perçu comme une opportunité rare sur le marché des transferts.