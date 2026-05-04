Manchester City engage des discussions pour prolonger le contrat de Phil Foden, malgré un temps de jeu limité sous les ordres de Pep Guardiola

Selon The Times, Manchester City a entamé des discussions préliminaires avec les représentants de Phil Foden en vue d’une prolongation de contrat. Le club souhaite ainsi dissiper toute incertitude concernant l’avenir du milieu de terrain. Âgé de 25 ans, l’international anglais est déjà sous contrat jusqu’en 2027, mais les Citizens veulent déjà prolonger son séjour à l’Etihad Stadium.

Cette démarche intervient alors que le milieu de terrain, actuellement en marge du onze de départ de Pep Guardiola, a vu son temps de jeu limité en 2026, malgré la quête d’un triplé national. Selon la même source, les dirigeants continuent de soutenir fermement ce produit du centre de formation et entendent en faire un élément clé de leurs plans à long terme. L’objectif est d’éviter toute incertitude alors que le joueur entame la dernière année de son contrat actuel.