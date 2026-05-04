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Manchester City engage des discussions pour prolonger le contrat de Phil Foden, malgré un temps de jeu limité sous les ordres de Pep Guardiola
Le club prend des mesures pour assurer l'avenir à long terme de Foden
Selon The Times, Manchester City a entamé des discussions préliminaires avec les représentants de Phil Foden en vue d’une prolongation de contrat. Le club souhaite ainsi dissiper toute incertitude concernant l’avenir du milieu de terrain. Âgé de 25 ans, l’international anglais est déjà sous contrat jusqu’en 2027, mais les Citizens veulent déjà prolonger son séjour à l’Etihad Stadium.
Cette démarche intervient alors que le milieu de terrain, actuellement en marge du onze de départ de Pep Guardiola, a vu son temps de jeu limité en 2026, malgré la quête d’un triplé national. Selon la même source, les dirigeants continuent de soutenir fermement ce produit du centre de formation et entendent en faire un élément clé de leurs plans à long terme. L’objectif est d’éviter toute incertitude alors que le joueur entame la dernière année de son contrat actuel.
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Guardiola est convaincu que Foden retrouvera bientôt son meilleur niveau.
Guardiola a lancé un défi à Foden : retrouver son meilleur niveau après un passage à vide causé par une période chargée. « Jusqu'en novembre, il était excellent », a rappelé le technicien catalan le mois dernier. « Au final, un joueur doit se mesurer à ses coéquipiers, et c'est cette concurrence qui le pousse à se dépasser. »
Le club considère toujours Foden comme un élément clé de son projet sportif futur.
Malgré une concurrence accrue pour les places de titulaire, City considère toujours Foden comme un pilier essentiel de son effectif. L’attaquant, élu « Joueur de l’année » par la PFA en 2024, demeure l’un des produits les plus remarquables du centre de formation du club.
Si des formations européennes comme le FC Barcelone ou le Bayern Munich ont déjà été associées à l’international anglais, City n’envisage pas de le laisser partir. En interne, on estime que le joueur traverse simplement un passage à vide naturel après plusieurs saisons de succès soutenus.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Les discussions sur une éventuelle prolongation de contrat devraient se poursuivre au cours des prochains mois, alors que City se concentre sur la fin de saison. Foden espère jouer un rôle clé dans la quête de titres du club, bien qu’il n’ait été titularisé qu’une seule fois lors des cinq derniers matchs de Premier League des Cityzens.
Il espère retrouver le onze de départ de Guardiola pour la rencontre face à Everton au Hill Dickinson Stadium, lundi soir.