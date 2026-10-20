Phillips évolue actuellement à ce niveau après son retour à Bramall Lane. Il a vécu une saison difficile avec Sheffield United l’an dernier, ne disputant que trois matches tout en subissant les conséquences d’un carton rouge et d’une blessure au genou.

Chris Wilder a ramené le joueur de 30 ans dans son Yorkshire natal cet été, alors que les portes de l’équipe première restaient fermées à Manchester. Pour le joueur formé à Leeds, un retour en grâce à Manchester City semblait impossible.

Depuis son transfert en 2022, il est considéré comme un échec à 42 millions de livres sterling (56 millions de dollars). Celui qui avait brillé avec l’Angleterre à l’Euro 2020 a nettement décliné au fil des dernières saisons.

Phillips compte certes des médailles de vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions à son palmarès, mais il a rapidement perdu la confiance de Pep Guardiola à l’Etihad. Ses passages à Sheffield visent à lui redonner le sourire après une période particulièrement éprouvante.