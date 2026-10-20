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Manchester City en Championship ! Kalvin Phillips peut-il saisir une nouvelle chance ? L’ancien international anglais, recruté pour 42 millions de livres et tombé dans l’oubli, cherche à retrouver le « sourire » lors de son prêt à Sheffield United
Philipps a remporté des médailles avec Manchester City, mais a manqué de temps de jeu.
Phillips évolue actuellement à ce niveau après son retour à Bramall Lane. Il a vécu une saison difficile avec Sheffield United l’an dernier, ne disputant que trois matches tout en subissant les conséquences d’un carton rouge et d’une blessure au genou.
Chris Wilder a ramené le joueur de 30 ans dans son Yorkshire natal cet été, alors que les portes de l’équipe première restaient fermées à Manchester. Pour le joueur formé à Leeds, un retour en grâce à Manchester City semblait impossible.
Depuis son transfert en 2022, il est considéré comme un échec à 42 millions de livres sterling (56 millions de dollars). Celui qui avait brillé avec l’Angleterre à l’Euro 2020 a nettement décliné au fil des dernières saisons.
Phillips compte certes des médailles de vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions à son palmarès, mais il a rapidement perdu la confiance de Pep Guardiola à l’Etihad. Ses passages à Sheffield visent à lui redonner le sourire après une période particulièrement éprouvante.
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Le prêt de Sheffield United doit aider le milieu de terrain à retrouver son éclat
Kilgallon, qui a joué pour Leeds et Sheffield United au cours de sa carrière et s’exprimait en partenariat avec FC 27 coins, a déclaré à GOAL, interrogé sur la nouvelle tentative de Phillips de se relancer : « Il était absolument adoré à Leeds United. Son transfert à Manchester City, était-ce le bon choix pour lui ?
« Peut-être pour les trophées et l’argent qu’il pouvait gagner, mais au moment de signer là-bas, il fallait regarder les autres milieux de terrain de l’effectif et se demander : combien de temps de jeu vais-je vraiment avoir ici ? [Kevin] De Bruyne, Rodri et [Bernardo] Silva étaient devant lui.
« C’était le mauvais choix pour lui. Certes, on gagne beaucoup d’argent et on peut décrocher quelques médailles, mais il n’a pas joué. C’est probablement la pire période de toute sa carrière, alors qu’il gagne énormément d’argent !
« On voit sur son visage qu’il n’est pas heureux. J’espère pour lui qu’à Sheffield United, quelqu’un comme Chris Wilder pourra le faire rejouer. Wilder a du caractère et voit probablement dans le retour de Kalvin Phillips à son niveau de Leeds United une sorte de défi à relever.
« C’est aussi un très grand club. À Sheffield United, on joue devant 24 000 à 25 000 supporters chaque semaine. J’espère qu’il retrouvera le sourire et recommencera à disputer 25 à 30 matches par saison. Cela ne lui est pas arrivé depuis longtemps. »
Une relégation de Manchester City hors de la Premier League évoquée
Phillips pourrait toutefois encore obtenir un sursis inattendu à Manchester City, alors que le club fait face à 114 accusations d’infractions aux règles du fair-play financier. Un retrait de points a été évoqué, qui ferait sortir l’équipe d’Enzo Maresca de la Premier League.
Si cela se produisait, Phillips, sous contrat à Manchester jusqu’à l’été 2028, pourrait-il avoir un rôle à jouer dans son club ? Interrogé à ce sujet, Kilgallon a répondu : « Qui sait ? J’ai entendu dire que, lorsqu’il est allé à Sheffield United l’an dernier, il touchait 120 000 livres par semaine. Je me disais qu’il serait loin de toucher autant maintenant. Et tu m’as dit qu’il lui restait deux ans de contrat à Manchester City. J’ai répondu : “Quoi ?” Je n’en revenais pas.
« Je sais que cette affaire concernant Manchester City est un désastre, n’est-ce pas ? Elle a complètement dérapé. Les avis divergent beaucoup à ce sujet. Mais ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour le championnat et les clubs. De nouveaux éléments ne cessent d’apparaître, toutes ces accusations, et c’est un désastre. »
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Quel avenir pour Phillips, ancienne star de l’équipe d’Angleterre ?
Phillips, qui a également joué pour West Ham et Ipswich après avoir été jugé indésirable à Manchester City, est régulièrement titularisé à Sheffield United en ce début de saison 2026-2027.
Il pourrait rester à Sheffield United, son contrat à Manchester pouvant être résilié, ce qui ferait de lui un joueur libre. Mais pour l’heure, les questions sur son avenir persistent, alors que cette incertitude dure depuis bien plus longtemps que le milieu aux 31 sélections n’aurait pu l’imaginer.
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