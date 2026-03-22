Getty Images Sport
Traduit par
Manchester City doit repenser sa défense, un joueur clé venant s'ajouter à Marc Guehi sur la liste des absents pour la finale de la Carabao Cup contre Arsenal
Une blessure aux ischio-jambiers vient gâcher la journée de Dias
Dias est forfait pour la finale de la Carabao Cup qui opposera Manchester City à Arsenal, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le défenseur central avait dû quitter le terrain à la mi-temps lors de la récente élimination du club en Ligue des champions face au Real Madrid, et malgré l’espoir d’un rétablissement rapide, il n’a pas réussi à prouver qu’il était apte à temps pour le match décisif de dimanche. Cette blessure est un cauchemar récurrent pour le joueur de 28 ans, qui a été en proie à des problèmes similaires tout au long de la saison 2026. Dias avait déjà manqué huit matches en début d'année civile et avait été laissé sur le banc lors de la récente rencontre de Premier League contre West Ham par mesure de précaution. Son absence laisse un vide au niveau du leadership dans une équipe de City encore sous le choc de sa déception européenne.
- Getty
Guehi écarté en raison des règles d'éligibilité
La frustration de Guardiola est encore aggravée par l'indisponibilité de Marc Guehi, recruté en janvier. L'international anglais, arrivé en provenance de Crystal Palace lors d'un transfert très médiatisé le 19 janvier, n'est pas autorisé à disputer la finale. Conformément au règlement de la compétition, Guehi n'est pas éligible car son transfert a été finalisé six jours après que City ait disputé le match aller de sa demi-finale remportée contre Newcastle United. Guardiola n'a pas mâché ses mots pour critiquer cette règle, qui le prive d'un joueur pour la première grande finale de la saison.
Une liste de joueurs défensifs absents qui ne cesse de s'allonger
Les absences simultanées de Dias et de Guehi privent City d’options parmi les joueurs confirmés. Pour aggraver la situation, Josko Gvardiol reste indisponible pour une longue durée après s’être fracturé la jambe en janvier. Bien que le Croate se remette progressivement, il ne devrait pas disputer la finale, ce qui laisse la défense de City particulièrement affaiblie pour un match aux enjeux aussi importants. De son côté, Arsenal considérera cette nouvelle comme un formidable coup de pouce pour ses chances de remporter le trophée. L'équipe de Mikel Arteta est actuellement en tête de la Premier League et cherchera à exploiter une défense de City improvisée qui a peiné à trouver sa régularité ces dernières semaines.
- Getty
L'enjeu est de taille à Wembley
City cherchera à remporter un titre tout en évitant de terminer une deuxième saison consécutive sans trophée majeur à son palmarès. La pression pèse sur Guardiola, qui doit trouver une solution tactique pour pallier les absences dans ses rangs défensifs. James Trafford étant confirmé comme titulaire dans les cages, la ligne arrière improvisée devant lui devra être au meilleur de sa forme.
Publicité