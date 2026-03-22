Manchester City doit repenser sa défense, un joueur clé venant s'ajouter à Marc Guehi sur la liste des absents pour la finale de la Carabao Cup contre Arsenal

Dias est forfait pour la finale de la Carabao Cup qui opposera Manchester City à Arsenal, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le défenseur central avait dû quitter le terrain à la mi-temps lors de la récente élimination du club en Ligue des champions face au Real Madrid, et malgré l’espoir d’un rétablissement rapide, il n’a pas réussi à prouver qu’il était apte à temps pour le match décisif de dimanche. Cette blessure est un cauchemar récurrent pour le joueur de 28 ans, qui a été en proie à des problèmes similaires tout au long de la saison 2026. Dias avait déjà manqué huit matches en début d'année civile et avait été laissé sur le banc lors de la récente rencontre de Premier League contre West Ham par mesure de précaution. Son absence laisse un vide au niveau du leadership dans une équipe de City encore sous le choc de sa déception européenne.