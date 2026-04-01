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Manchester City demande des éclaircissements à Pep Guardiola sur son avenir, alors que les cibles du mercato estival attendent la décision de l'entraîneur
La pression monte pour qu'une décision soit prise
Selon talkSPORT, Manchester City aurait officiellement demandé à Guardiola s'il comptait aller jusqu'au bout de son contrat actuel. Au lendemain de la victoire en Carabao Cup, le club a souhaité clarifier la situation alors qu'il commence à mettre en place ses projets pour l'été. Les dirigeants, dont le directeur sportif Hugo Viana, ne savent pas encore si l'entraîneur de 55 ans restera ou partira à la fin de cette saison. La position de départ du club est simplement que son entraîneur est sous contrat jusqu'à l'été 2027, mais il existe une réelle possibilité qu'il parte. Le club espère qu'il confirmera ses intentions prochainement.
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Les cibles de transfert attendent des nouvelles
L'incertitude qui plane sur le banc commence à se répercuter sur la stratégie de recrutement à l'Etihad. Plusieurs cibles estivales, dont Elliot Anderson de Nottingham Forest, tiendraient compte de l'avenir de l'entraîneur dans leur prise de décision. Si City reste une destination attrayante quel que soit le responsable, la présence de son entraîneur emblématique constitue un atout majeur pour attirer les meilleurs talents européens. Rien ne laisse penser que les joueurs refuseront le club s'il part, mais l'incertitude quant à son avenir a déjà un impact sur la planification. Le club insiste sur le fait qu'il reste serein et qu'il a préparé des plans d'urgence.
Recherche de successeurs potentiels
L'entraîneur a remporté 19 trophées à Manchester, dont six titres de Premier League, et on préfère qu'il aille jusqu'au bout de son contrat. Cependant, le club doit se préparer au pire scénario. Enzo Maresca est l'un des principaux candidats à sa succession. Roberto De Zerbi, Vincent Kompany et Xabi Alonso ont également été cités pour le poste vacant, bien que le premier vienne tout juste de prendre les rênes de Tottenham. Malgré le défilé de noms, le club affirme qu'aucune démarche officielle n'a été entreprise, espérant que son entraîneur restera jusqu'à l'été 2027.
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Quelle est la prochaine étape pour Manchester City ?
City aborde une fin de saison difficile sous la houlette de Guardiola. Après avoir remporté la Carabao Cup, le club compte actuellement neuf points de retard sur Arsenal dans la course au titre de Premier League. Son équipe doit désormais se concentrer sur son match de quart de finale de la FA Cup contre Liverpool, le 4 avril.