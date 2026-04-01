Manchester City demande des éclaircissements à Pep Guardiola sur son avenir, alors que les cibles du mercato estival attendent la décision de l'entraîneur

L'incertitude qui plane sur le banc commence à se répercuter sur la stratégie de recrutement à l'Etihad. Plusieurs cibles estivales, dont Elliot Anderson de Nottingham Forest, tiendraient compte de l'avenir de l'entraîneur dans leur prise de décision. Si City reste une destination attrayante quel que soit le responsable, la présence de son entraîneur emblématique constitue un atout majeur pour attirer les meilleurs talents européens. Rien ne laisse penser que les joueurs refuseront le club s'il part, mais l'incertitude quant à son avenir a déjà un impact sur la planification. Le club insiste sur le fait qu'il reste serein et qu'il a préparé des plans d'urgence.