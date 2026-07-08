Manchester City confirme le retour de son ancien gardien de but au sein de l'encadrement technique d'Enzo Maresca

Caballero est de retour à Manchester City : le club de Premier League a confirmé que l’Argentin a rejoint l’encadrement technique de l’équipe première dirigée par Maresca. Les supporters de City connaissent bien Caballero, qui a défendu les couleurs du club de 2014 à 2017, disputant 48 matches et se distinguant comme le héros de la finale de la Coupe de la Ligue 2015-2016, lors de la séance de tirs au but contre Liverpool.

L’ancien gardien entretient une relation professionnelle de longue date avec Maresca, puisqu’ils ont déjà évolué ensemble à Málaga sous les ordres de l’ex-coach de City, Manuel Pellegrini. Caballero endosse désormais son nouveau rôle d’entraîneur aux côtés d’une autre figure de retour, Danny Walker, qui travaillait auparavant au centre de formation de City avant de suivre Maresca à Leicester City puis à Chelsea.