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Manchester City confirme le retour de son ancien gardien de but au sein de l'encadrement technique d'Enzo Maresca
Caballero fait son retour à l’Etihad
Caballero est de retour à Manchester City : le club de Premier League a confirmé que l’Argentin a rejoint l’encadrement technique de l’équipe première dirigée par Maresca. Les supporters de City connaissent bien Caballero, qui a défendu les couleurs du club de 2014 à 2017, disputant 48 matches et se distinguant comme le héros de la finale de la Coupe de la Ligue 2015-2016, lors de la séance de tirs au but contre Liverpool.
L’ancien gardien entretient une relation professionnelle de longue date avec Maresca, puisqu’ils ont déjà évolué ensemble à Málaga sous les ordres de l’ex-coach de City, Manuel Pellegrini. Caballero endosse désormais son nouveau rôle d’entraîneur aux côtés d’une autre figure de retour, Danny Walker, qui travaillait auparavant au centre de formation de City avant de suivre Maresca à Leicester City puis à Chelsea.
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Vitiello nommé entraîneur adjoint
En tête des nouveaux arrivants figure Roberto Vitiello, officiellement nommé entraîneur adjoint de Maresca. Cet Italien de 43 ans peut se prévaloir d’une longue carrière de joueur dans son pays natal, où il a notamment évolué à Parme, Vicence et Palerme, où il a croisé le chemin de Maresca pour la première fois en tant que coéquipier.
Depuis, il s’est imposé comme un adjoint de confiance pour le nouvel entraîneur de City. Après un premier pas sur le banc de la Fiorentina, il a accompagné Maresca à Parme, Leicester puis Chelsea, assurant une transition en douceur à l’Etihad, où le duo s’installe pour un contrat de trois ans.
L'ensemble de l'encadrement technique a été confirmé.
Au-delà du retour très médiatisé de Caballero, City a remanié son encadrement avec plusieurs nominations clés. Michele De Bernardin a été recruté au poste de responsable des gardiens, tandis que Marcos Alvarez prend les rênes du préparateur physique de l’équipe première afin de veiller à ce que l’effectif reste au meilleur de sa forme.
Denis Silva intègre le staff en qualité d’entraîneur de l’équipe première et Javier Molina arrive comme nouvel analyste tactique. Ce groupe cohérent, déjà familier du travail de Maresca, a pour mission d’appliquer avec rapidité et efficacité la philosophie tactique de l’entraîneur.
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Stabilité de l’encadrement technique
Si Maresca a insufflé un nouvel élan avec l’arrivée de jeunes talents, il conserve également des valeurs sûres au sein de son staff. Le club a officialisé le maintien de l’entraîneur des coups de pied arrêtés, James French, et du coach des gardiens, Richard Wright, tous deux en poste depuis la saison 2025-2026.
Maresca hérite d’un défi de taille : succéder à Pep Guardiola, qui a brillé pendant dix ans en raflant tous les titres possibles, dont six couronnes de Premier League et une Ligue des champions. Sa mission prioritaire sera de ramener le trophée national dans la vitrine du club après deux exercices sans le moindre sacre.
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