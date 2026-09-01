AFP
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Manchester City conclut un accord de 60 millions de livres sterling pour la star d'Everton, alors qu'Enzo Maresca lui trouve son remplaçant pour le duo en partance pour Tottenham
Manchester City conclut un accord majeur pour Ndiaye
Manchester City est parvenu à un accord avec Everton pour recruter Ndiaye. ESPNrapporte que le club paiera un montant initial de 60 millions de livres sterling pour l'attaquant de 26 ans, avec 5 millions de livres supplémentaires prévus sous forme de bonus potentiels liés aux performances.
L'international sénégalais a déjà reçu l'autorisation de la direction de Goodison Park de se déplacer et de passer une visite médicale complète. Son transfert à l'Etihad Stadium devrait être finalisé mardi, ce qui offrirait un énorme coup de boost à l'effectif de Maresca.
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Maresca change de priorité après le rejet d’une offre pour Gakpo
City a rapidement ravivé son intérêt concret pour Ndiaye après avoir connu des frustrations ailleurs sur le marché des transferts estival. Liverpool a récemment rejeté une approche surprise du club de Maresca pour l’attaquant néerlandais Cody Gakpo, obligeant l’équipe de recrutement à explorer d’autres pistes offensives.
Plutôt que de s’attarder sur ce revers, le club de l’Etihad a agi avec détermination pour sécuriser son plan B. Ce faisant, il a réussi à devancer son rival de Premier League Tottenham dans le dossier Ndiaye. Tottenham suivait également de près l’attaquant avant que City n’accélère agressivement sa poursuite et ne s’accorde sur un montant de transfert.
Renforcer le secteur offensif diminué d’Etihad
L’arrivée imminente de Ndiaye apportera une injection de qualité très attendue à la ligne offensive de Maresca, après un mercato difficile marqué par des départs inattendus. City a récemment perdu son duo offensif clé, Savinho et Omar Marmoush, les deux joueurs ayant rejoint Tottenham dans le cadre de transferts définitifs.
Par conséquent, l’ailier d’Everton ne sera pas le seul nouveau visage à arriver cette semaine dans le vestiaire de City pour combler ces manques. Le club a officiellement annoncé lundi la signature du prometteur ailier brésilien Allan Elias, bouclant ainsi l’arrivée du joueur de Palmeiras dans le cadre d’un accord séparé de 32 millions de livres sterling.
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Au terme d’un passage de trois ans sur le Merseyside
Ndiaye se prépare à quitter Everton après avoir passé deux années productives sur le Merseyside, où il s’est imposé comme l’un des chouchous des supporters. L’attaquant polyvalent a inscrit 17 buts en 74 apparitions officielles avec Everton durant son passage mouvementé au club.
Malgré les nombreuses spéculations autour de son avenir, il était resté un élément clé d’Everton durant les premières semaines de la saison actuelle. L’ailier a débuté les deux premiers matches de Premier League de l’équipe, l’aidant à décrocher une victoire contre Crystal Palace et un match nul arraché de haute lutte face à Bournemouth. Il se prépare désormais à rejoindre l’effectif de Maresca avant leurs prochains défis sur la scène nationale.
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