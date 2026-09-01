Manchester City est parvenu à un accord avec Everton pour recruter Ndiaye. ESPNrapporte que le club paiera un montant initial de 60 millions de livres sterling pour l'attaquant de 26 ans, avec 5 millions de livres supplémentaires prévus sous forme de bonus potentiels liés aux performances.

L'international sénégalais a déjà reçu l'autorisation de la direction de Goodison Park de se déplacer et de passer une visite médicale complète. Son transfert à l'Etihad Stadium devrait être finalisé mardi, ce qui offrirait un énorme coup de boost à l'effectif de Maresca.