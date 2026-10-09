Tottenham est dernier de Premier League, mais lors de la conférence de presse de Roberto De Zerbi une question sur la Juventus a été posée : « Quelle a été la réaction en Italie après la relégation de 2006 ? », en référence au cas de Manchester City. Lors de chaque conférence de presse, en effet, il y a au moins une question sur la possible sanction contre le club, jugé coupable de 114 infractions financières entre 2009 et 2018 dans le cadre d’un maxi-procès ayant duré plus de trois ans. L’un des parallèles les plus fréquents en Angleterre est celui avec la Juventus, le thème de Calciopoli étant cité à plusieurs reprises pour faire comprendre la gravité de la situation, et l’affaire des plus-values servant de référence pour comprendre ce qui pourrait se passer à l’avenir.
« Manchester City comme la Juventus de Calciopoli » : en Angleterre, on insiste, De Zerbi botte en touche
LE LIEN
Avant le match contre Manchester United, crucial pour Tottenham, dernier du classement et toujours sans victoire en championnat, la question sur la Juventus, concernant sa période de joueur, n’a pas manqué : De Zerbi les a en effet affrontés en Serie B lors de la saison 2006/2007 alors qu’il portait le maillot de Napoli, juste après la relégation consécutive au Calciopoli.
LA RÉFÉRENCE À LA JUVE
En Angleterre, le cas de Manchester City est aussi analysé à travers une comparaison avec la Juventus, entre les années de Calciopoli et la récente affaire des plus-values : lorsque le journaliste a demandé à l’entraîneur ce que cela faisait de jouer contre cette équipe, reléguée de Serie A, la référence aux Citizens était claire. « Je me demandais si vous vous souveniez de la réaction en Italie et si les autres équipes de Serie B se sentaient lésées par le fait qu’une place pour la montée leur ait été retirée », a-t-il été demandé à De Zerbi, une référence très claire à la possible relégation de City, qui pourrait subir le même sort.
De Zerbi botte en touche
Mais l’entraîneur n’est pas tombé dans le piège : « Qu’est-ce que tu veux dire, tu veux en venir à Manchester City ? Quand j’étais joueur, j’étais complètement fou, je ne me souviens pas à quoi je pensais. L’attention est maintenant portée sur les joueurs, surtout maintenant que nous sommes au fond du classement, je n’ai pas le temps de penser à d’autres problèmes que mon équipe. » Il renvoie la décision à la commission chargée de l’affaire, en espérant de l’honnêteté et un sens des responsabilités, sans jamais se livrer sur la comparaison avec la Juventus qui, en Angleterre, est désormais devenue un véritable refrain.
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