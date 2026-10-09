« Manchester City comme la Juventus de Calciopoli » : en Angleterre, on insiste, De Zerbi botte en touche

Tottenham est dernier de Premier League, mais lors de la conférence de presse de Roberto De Zerbi une question sur la Juventus a été posée : « Quelle a été la réaction en Italie après la relégation de 2006 ? », en référence au cas de Manchester City. Lors de chaque conférence de presse, en effet, il y a au moins une question sur la possible sanction contre le club, jugé coupable de 114 infractions financières entre 2009 et 2018 dans le cadre d’un maxi-procès ayant duré plus de trois ans. L’un des parallèles les plus fréquents en Angleterre est celui avec la Juventus, le thème de Calciopoli étant cité à plusieurs reprises pour faire comprendre la gravité de la situation, et l’affaire des plus-values servant de référence pour comprendre ce qui pourrait se passer à l’avenir.











