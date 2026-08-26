Manchester City boucle la signature du milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi en provenance de Lille avec un contrat de cinq ans

S’exprimant sur son arrivée, Bouaddi a fait part de son immense fierté et de sa joie de rejoindre un club qu’il considère comme le meilleur au monde. Il a mis en avant la culture de la gagne à l’Etihad Stadium et son impatience de progresser sous la direction de l’entraîneur Enzo Maresca.

« C’est un jour très spécial pour moi et ma famille, a déclaré Bouaddi. Manchester City est, pour moi, le meilleur club du monde. C’est un rêve d’être ici et de pouvoir me considérer comme un joueur de City. Je regarde City depuis de nombreuses années et j’adore son style de jeu. L’effectif est de classe mondiale et Enzo est un entraîneur de tout premier plan. »