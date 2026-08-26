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Manchester City boucle la signature du milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi en provenance de Lille avec un contrat de cinq ans
S’assurer les services d’un talent majeur
Manchester City a officialisé la signature de l’international marocain Ayyoub Bouaddi pour un contrat de cinq ans en provenance du club français de Lille. Le milieu de terrain de 18 ans a signé un accord qui le lie à l’Etihad Stadium jusqu’en 2031, sous réserve de l’autorisation internationale. Bouaddi arrive en Premier League comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football mondial, après avoir déjà cumulé 96 apparitions en équipe première avec Lille et honoré huit sélections internationales.
- Getty Images Sport
Exprimer un transfert de rêve
S’exprimant sur son arrivée, Bouaddi a fait part de son immense fierté et de sa joie de rejoindre un club qu’il considère comme le meilleur au monde. Il a mis en avant la culture de la gagne à l’Etihad Stadium et son impatience de progresser sous la direction de l’entraîneur Enzo Maresca.
« C’est un jour très spécial pour moi et ma famille, a déclaré Bouaddi. Manchester City est, pour moi, le meilleur club du monde. C’est un rêve d’être ici et de pouvoir me considérer comme un joueur de City. Je regarde City depuis de nombreuses années et j’adore son style de jeu. L’effectif est de classe mondiale et Enzo est un entraîneur de tout premier plan. »
Un pedigree éprouvé sur la grande scène
La réputation de Bouaddi a encore grandi lors de la récente Coupe du monde, où il a brillé au milieu de terrain avec le Maroc et attiré l’attention grâce à une performance de très haut niveau contre le Brésil. Le directeur du football Hugo Viana a salué l’intelligence de jeu exceptionnelle et le potentiel de l’adolescent, confirmant que le club suivait de près sa progression rapide.
« Viana a ajouté : « Le potentiel d’Ayyoub est extrêmement élevé, c’est un joueur doté de tout ce dont un milieu de terrain de haut niveau a besoin. À seulement 18 ans, il possède déjà une intelligence de jeu remarquable et cela ne fera que s’améliorer sous la direction d’Enzo. »
- Getty Images Sport
Prêt pour le chapitre de Premier League
Après s’être imposé comme une pièce maîtresse à Lille et avoir aidé le club à retrouver la Ligue des champions la saison dernière, Bouaddi est prêt pour son prochain défi. Sous l’œil attentif de Maresca et de son staff, l’élégant milieu de terrain à l’aise balle au pied cherchera à faire franchir un cap à son jeu. Les supporters de City auront hâte de voir leur nouvelle recrue à l’œuvre, alors que le club poursuit sa quête de trophées sur tous les fronts.
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