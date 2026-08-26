Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL

Traduit par

Manchester City boucle la signature du milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi en provenance de Lille avec un contrat de cinq ans

Mercato
A. Bouaddi
Manchester City
Maroc
Premier League

Manchester City a bouclé la signature de l’international marocain très coté Ayyoub Bouaddi en provenance de Lille, sur un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain de 18 ans arrive à l’Etihad Stadium comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial.

  • S’assurer les services d’un talent majeur

    Manchester City a officialisé la signature de l’international marocain Ayyoub Bouaddi pour un contrat de cinq ans en provenance du club français de Lille. Le milieu de terrain de 18 ans a signé un accord qui le lie à l’Etihad Stadium jusqu’en 2031, sous réserve de l’autorisation internationale. Bouaddi arrive en Premier League comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football mondial, après avoir déjà cumulé 96 apparitions en équipe première avec Lille et honoré huit sélections internationales.



    • Publicité
  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Exprimer un transfert de rêve

    S’exprimant sur son arrivée, Bouaddi a fait part de son immense fierté et de sa joie de rejoindre un club qu’il considère comme le meilleur au monde. Il a mis en avant la culture de la gagne à l’Etihad Stadium et son impatience de progresser sous la direction de l’entraîneur Enzo Maresca.

    « C’est un jour très spécial pour moi et ma famille, a déclaré Bouaddi. Manchester City est, pour moi, le meilleur club du monde. C’est un rêve d’être ici et de pouvoir me considérer comme un joueur de City. Je regarde City depuis de nombreuses années et j’adore son style de jeu. L’effectif est de classe mondiale et Enzo est un entraîneur de tout premier plan. »

  • Un pedigree éprouvé sur la grande scène

    La réputation de Bouaddi a encore grandi lors de la récente Coupe du monde, où il a brillé au milieu de terrain avec le Maroc et attiré l’attention grâce à une performance de très haut niveau contre le Brésil. Le directeur du football Hugo Viana a salué l’intelligence de jeu exceptionnelle et le potentiel de l’adolescent, confirmant que le club suivait de près sa progression rapide.

    « Viana a ajouté : « Le potentiel d’Ayyoub est extrêmement élevé, c’est un joueur doté de tout ce dont un milieu de terrain de haut niveau a besoin. À seulement 18 ans, il possède déjà une intelligence de jeu remarquable et cela ne fera que s’améliorer sous la direction d’Enzo. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Prêt pour le chapitre de Premier League

    Après s’être imposé comme une pièce maîtresse à Lille et avoir aidé le club à retrouver la Ligue des champions la saison dernière, Bouaddi est prêt pour son prochain défi. Sous l’œil attentif de Maresca et de son staff, l’élégant milieu de terrain à l’aise balle au pied cherchera à faire franchir un cap à son jeu. Les supporters de City auront hâte de voir leur nouvelle recrue à l’œuvre, alors que le club poursuit sa quête de trophées sur tous les fronts.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI