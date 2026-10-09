Dans un échange séparé, Haaland a tourné son attention vers les supporters en déplacement, appelant l’équipe et les fans à rester unis malgré les distractions extérieures. S’adressant aux supporters en route vers Anfield, l’attaquant a déclaré : « Je pense qu’ils vont passer un bon moment. Nous devons rester unis, nous devons rester ensemble, et nous devons rester positifs. »

Soulignant l’importance d’un état d’esprit constructif avant cette rencontre, l’avant-centre a ajouté : « Peu importe ce qui arrive dans la vie, nous devons toujours garder le sourire. Nous devons rester positifs, regarder devant nous et essayer de gagner des matches de football, et essayer de profiter de la situation et de gagner le match. Nous devons rester unis, et nous devons nous transmettre de l’amour les uns aux autres. Donc oui, restez unis, profitez du voyage et souriez. »

Pendant ce temps, l’entraîneur de City, Enzo Maresca, a évoqué la situation lors de sa conférence de presse de vendredi, affichant une confiance totale envers la hiérarchie tandis que le club prépare son appel. S’adressant aux médias, Maresca a déclaré : « Je comprends pourquoi la plupart d’entre vous sont ici. La seule chose que je peux dire, c’est qu’une procédure est en cours et qu’à cet instant, j’ai une confiance totale dans le club. »

Revenant sur son engagement envers le projet, l’entraîneur a ajouté : « J’ai confiance dans le club parce que j’ai confiance dans les personnes qui le composent. C’est la raison pour laquelle j’ai rejoint le club. Il n’y a pas d’autre club au monde où j’aimerais être. Je suis heureux et fier d’être ici. »



