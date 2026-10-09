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Manchester City BLOQUE les questions sur Erling Haaland alors que le club intervient pendant une interview au sujet des 114 chefs d’accusation de Premier League
Le diffuseur empêché d’enquêter sur les accusations financières
Viaplay aurait été empêché d’interroger Haaland sur les infractions de Manchester City aux règles financières avant leur prochain match contre Liverpool. L’international norvégien devait participer à une rare apparition médiatique après la trêve internationale afin de présenter cette affiche très attendue, mais les questions concernant la controverse en dehors du terrain étaient strictement interdites.
Selon le directeur des sports de Viaplay, Kristian Oma, qui s’est confié au média norvégien VG, le diffuseur avait informé à l’avance à la fois les studios de la Premier League et le club de l’Etihad de son intention d’évoquer le verdict. Cependant, la demande a été refusée, Oma soulignant qu’aucun club de Premier League n’autorisait de questions sur le sujet avant les matches du week-end.
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Haaland et Maresca appellent à l’unité au milieu de la bataille juridique
Dans un échange séparé, Haaland a tourné son attention vers les supporters en déplacement, appelant l’équipe et les fans à rester unis malgré les distractions extérieures. S’adressant aux supporters en route vers Anfield, l’attaquant a déclaré : « Je pense qu’ils vont passer un bon moment. Nous devons rester unis, nous devons rester ensemble, et nous devons rester positifs. »
Soulignant l’importance d’un état d’esprit constructif avant cette rencontre, l’avant-centre a ajouté : « Peu importe ce qui arrive dans la vie, nous devons toujours garder le sourire. Nous devons rester positifs, regarder devant nous et essayer de gagner des matches de football, et essayer de profiter de la situation et de gagner le match. Nous devons rester unis, et nous devons nous transmettre de l’amour les uns aux autres. Donc oui, restez unis, profitez du voyage et souriez. »
Pendant ce temps, l’entraîneur de City, Enzo Maresca, a évoqué la situation lors de sa conférence de presse de vendredi, affichant une confiance totale envers la hiérarchie tandis que le club prépare son appel. S’adressant aux médias, Maresca a déclaré : « Je comprends pourquoi la plupart d’entre vous sont ici. La seule chose que je peux dire, c’est qu’une procédure est en cours et qu’à cet instant, j’ai une confiance totale dans le club. »
Revenant sur son engagement envers le projet, l’entraîneur a ajouté : « J’ai confiance dans le club parce que j’ai confiance dans les personnes qui le composent. C’est la raison pour laquelle j’ai rejoint le club. Il n’y a pas d’autre club au monde où j’aimerais être. Je suis heureux et fier d’être ici. »
Verdict de la commission indépendante et appel en cours
Cette restriction imposée aux médias fait suite à la conclusion d'une commission indépendante déclarant Manchester City coupable de 114 violations du règlement financier de la Premier League. Le club a fait appel de cette décision, ce qui laisse l'issue judiciaire en suspens.
La procédure judiciaire en cours a ajouté davantage de tensions à une rivalité déjà intense entre Manchester City et Liverpool. Alors que l'examen hors terrain reste important, les dirigeants et les joueurs continuent d'afficher publiquement leur confiance dans la procédure d'appel.
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Choc à haut risque en perspective à Anfield
Manchester City tourne désormais de nouveau son attention vers le terrain alors qu’il se prépare à un affrontement crucial de Premier League à Anfield contre Liverpool. Avec les restrictions médiatiques imposées autour du litige juridique, l’effectif vise à rester positif et à prendre les trois points à l’extérieur.
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