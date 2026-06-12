Après dix années couronnées de succès en Angleterre, l’entraîneur catalan légendaire Guardiola a mis fin prématurément à son contrat et tourné le dos au stress de la gestion d’un club de Premier League. Il se prépare désormais à profiter d’un repos bien mérité.

L’avenir de City, désormais privé de sa figure emblématique, suscite inévitablement des interrogations. Son ancien assistant, Enzo Maresca, devrait reprendre le flambeau et relever le défi colossal de succéder à un entraîneur aux records sans précédent.

L’Italien entend imposer sa propre marque sur l’équipe des Blues, et les spéculations vont bon train sur les arrivées et les départs à l’Etihad à l’approche de la prochaine période de transfert, qui s’ouvrira le 15 juin. Depuis plusieurs semaines, on murmure que l’international espagnol Rodri suscite l’intérêt de son pays natal.

Le Madrilène, ancienne star de l’Atlético, approchera bientôt la trentaine et n’est plus tout à fait le même depuis sa déchirure du ligament croisé antérieur en septembre 2024. Il pourrait saisir l’occasion de revenir à ses racines et de rejoindre les « Galacticos » au Santiago Bernabéu.