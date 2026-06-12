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« Manchester City aura du mal à garder Rodri » si le Real Madrid s'intéresse à lui, estime un ancien joueur et entraîneur des Blues, qui anticipe également le départ de plusieurs autres cadors derrière Pep Guardiola
Le Madrilène Rodri pourrait revenir à ses racines.
Après dix années couronnées de succès en Angleterre, l’entraîneur catalan légendaire Guardiola a mis fin prématurément à son contrat et tourné le dos au stress de la gestion d’un club de Premier League. Il se prépare désormais à profiter d’un repos bien mérité.
L’avenir de City, désormais privé de sa figure emblématique, suscite inévitablement des interrogations. Son ancien assistant, Enzo Maresca, devrait reprendre le flambeau et relever le défi colossal de succéder à un entraîneur aux records sans précédent.
L’Italien entend imposer sa propre marque sur l’équipe des Blues, et les spéculations vont bon train sur les arrivées et les départs à l’Etihad à l’approche de la prochaine période de transfert, qui s’ouvrira le 15 juin. Depuis plusieurs semaines, on murmure que l’international espagnol Rodri suscite l’intérêt de son pays natal.
Le Madrilène, ancienne star de l’Atlético, approchera bientôt la trentaine et n’est plus tout à fait le même depuis sa déchirure du ligament croisé antérieur en septembre 2024. Il pourrait saisir l’occasion de revenir à ses racines et de rejoindre les « Galacticos » au Santiago Bernabéu.
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Manchester City autorisera-t-il le départ de Rodri lors du mercato estival ?
Interrogé sur la possibilité d’un tel transfert, l’ancien joueur et entraîneur de Manchester City, Reid, s’exprimant lors de la plus grande vente aux enchères au monde sur le thème de la Coupe du monde organisée par BUDDS, leader britannique des ventes de souvenirs sportifs, a déclaré à GOAL : « Avant la blessure, je vous l’accorde, une rupture des ligaments croisés est grave – j’en ai déjà subi une. Mais la médecine a bien évolué depuis – ils m’ont opéré avec des couteaux et des fourchettes ! C’est un joueur de qualité. Une nouvelle direction arrive. On murmure que le Real Madrid s’intéresse à lui.
« Comme c’est un Espagnol, je pense que si le Real Madrid vient frapper à la porte, ça va être difficile pour Man City de le garder. Mais c’est un joueur de qualité et il reviendra aussi bon qu’avant, j’en suis convaincu. »
D’autres stars vont-elles suivre Guardiola et quitter l’Etihad ?
Rodri, qui compte à son palmarès quatre titres de Premier League et une Ligue des champions, n’est pas la seule star de City dont on évoque un départ imminent. Le défenseur portugais Ruben Dias ferait lui aussi partie de ceux qui réfléchiraient à leurs options.
Interrogé sur la possibilité que Guardiola soit suivi par d’autres cadres, Reid a ajouté : « Il y aura des changements, c’est inévitable. Le règne de Pep à Manchester City est exceptionnel, mais avec un nouveau cycle, il est naturel qu’il y ait des départs. C’est le football.
« Le départ de Sir Alex Ferguson a longtemps bouleversé Manchester United, et cela peut se reproduire. Tout dépendra de la gestion du club. Manchester City possède toujours un effectif de grande qualité, mais l’ère qui s’ouvre sera forcément différente.
« Je trouve cela fascinant. Je me concentre bien sûr sur la Coupe du monde, mais la saison prochaine en Premier League s’annonce d’ores et déjà passionnante. Plusieurs changements d’entraîneurs, pas seulement à City, devraient en faire un exercice particulièrement captivant. »
- BUDDS Auctions
La course au sacre mondialiste est sous les projecteurs.
Rodri et Dias participent actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne et le Portugal, deux nations favorites pour soulever le trophée sur sol nord-américain. Un éventuel sacre inscrirait leur nom dans la légende du football.
Dans les années à venir, ces souvenirs susciteront un intérêt considérable parmi les supporters du monde entier. Cet été, les collectionneurs pourront acquérir des pièces historiques, telles que les maillots de Martin Peters et Alan Ball portés lors de la finale de 1966, ainsi que la médaille d’or conquise par Pelé en 1958 après avoir mené le Brésil vers son premier sacre.
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