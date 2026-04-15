Manchester City apporte son soutien à Antoine Semenyo après que la star ghanéenne a dénoncé des propos racistes « inacceptables » sur Internet

Selon Sky Sports, Manchester City a apporté son soutien à Semenyo après que l’attaquant a rendu publique la dernière vague d’insultes racistes subies cette saison. En début de semaine, le joueur de 26 ans a partagé une capture d’écran d’un commentaire injurieux sur sa story Instagram, accompagnée de la légende : « Ça recommence. »

Ce nouvel épisode, malheureusement récurrent, souligne le climat pénible que le joueur affronte depuis le début de la saison. En conséquence, le club a réagi promptement pour lui apporter un soutien total et les ressources nécessaires afin de surmonter les conséquences de ces messages haineux.