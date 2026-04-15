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Manchester City apporte son soutien à Antoine Semenyo après que la star ghanéenne a dénoncé des propos racistes « inacceptables » sur Internet
Semenyo dénonce des abus généralisés
Selon Sky Sports, Manchester City a apporté son soutien à Semenyo après que l’attaquant a rendu publique la dernière vague d’insultes racistes subies cette saison. En début de semaine, le joueur de 26 ans a partagé une capture d’écran d’un commentaire injurieux sur sa story Instagram, accompagnée de la légende : « Ça recommence. »
Ce nouvel épisode, malheureusement récurrent, souligne le climat pénible que le joueur affronte depuis le début de la saison. En conséquence, le club a réagi promptement pour lui apporter un soutien total et les ressources nécessaires afin de surmonter les conséquences de ces messages haineux.
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Historique des incidents cette saison
Lors du match d’ouverture de la saison contre Liverpool, Semenyo, alors sous les couleurs de Bournemouth, déclare avoir subi des insultes racistes de la part d’un spectateur, ce qui contraint l’arbitre Anthony Taylor à interrompre brièvement la rencontre. Malgré cet incident, l’international ghanéen signe une performance de haut niveau en inscrivant un doublé, même si son équipe s’incline finalement 4-2.
La police du Merseyside a ensuite arrêté et inculpé Mark Mogan, 47 ans, pour atteinte à l’ordre public avec circonstance aggravante de nature raciste. Bien que l’homme ait nié les faits lors de son passage au tribunal de première instance de Liverpool en décembre, l’affaire suit son cours et le procès doit débuter le 22 avril.
La Premier League réagit au dernier incident
Alors que Manchester City apporte son soutien en interne, la Premier League s’est engagée à soutenir la star ghanéenne. Un porte-parole a déclaré : « Nous sommes consternés par les propos racistes inacceptables proférés en ligne à l’encontre d’Antoine Semenyo et avons offert notre soutien au joueur et au club. Le racisme n’a pas sa place dans notre sport ni dans la société. Nous devons redoubler d’efforts pour éradiquer ce fléau et nous travaillerons avec les clubs, les instances du football, les forces de l’ordre et les réseaux sociaux pour que cela reste une priorité. Toute personne identifiée et reconnue coupable de discrimination encourra les sanctions les plus sévères, notamment des peines d’emprisonnement, des interdictions de stade et un casier judiciaire. »
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La FA réagit aux abus subis par Semenyo
La Fédération anglaise de football a exprimé son indignation après les révélations d’Antoine Semenyo. L’instance a publié un communiqué : « Nous sommes consternés par les insultes racistes inacceptables proférées en ligne à l’encontre d’Antoine Semenyo et nous avons apporté notre soutien au joueur et à son club. Le racisme n’a pas sa place dans notre sport ni dans la société. Nous devons redoubler d’efforts pour éradiquer ce fléau et nous travaillerons avec les clubs, les instances du football, les forces de l’ordre et les réseaux sociaux pour que cela reste une priorité. Toute personne identifiée et reconnue coupable de discrimination encourra les sanctions les plus sévères, notamment des peines d’emprisonnement, des interdictions de stade et un casier judiciaire. »
Recruté par City en janvier dernier contre un chèque de 64 millions de livres sterling, l’attaquant a paraphé un contrat de cinq ans et demi. Depuis, il a pris part à 40 rencontres toutes compétitions confondues pour les Citizens et Bournemouth, se montrant décisif à 18 reprises et délivrant six passes décisives.