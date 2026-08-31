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Manchester City annonce la signature pour 32 M£ de la sensation brésilienne Allan Elias en provenance de Palmeiras
Manchester City assure l’avenir à long terme du talent brésilien
Manchester City a officiellement annoncé la signature d’Allan, renforçant encore les options offensives d’Enzo Maresca. Le club n’a pas divulgué le montant du transfert du joueur, mais il est rapporté que l’ailier, qui n’a encore jamais été sélectionné, arrive dans le cadre d’une opération d’un montant initial de 32 M£, avec la possibilité de 2 M£ supplémentaires sous forme de bonus liés aux performances. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans à l’Etihad Stadium, le liant au club jusqu’à l’été 2031, et devient la dernière recrue de renom d’un été de transformation pour les champions d’Angleterre.
En évoquant ce transfert, le jeune Brésilien n’a pas caché sa joie de rejoindre Manchester City. « C’est un moment surréaliste pour moi, a déclaré Allan aux médias officiels du club. Manchester City, avec tout ce qu’ils ont gagné au cours des 15 dernières années, est l’un des clubs les plus attractifs au monde pour les joueurs. Pouvoir être assis ici aujourd’hui et dire que je les ai rejoints est le moment le plus fier de ma vie. J’aime Palmeiras et je l’aimerai toujours, mais la décision de venir à City a été facile. Je veux être le meilleur footballeur possible et les conversations que j’ai eues jusqu’à présent avec les personnes à City m’ont convaincu qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour réaliser mes ambitions. »
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Le voyage de Florianopolis à Manchester
Originaire de la ville côtière de Florianopolis, le joueur connu sous le nom complet de Pablo Allan Andrade Elias a commencé son parcours dans le futsal avant de rejoindre Figueirense à l’âge de 14 ans. Son talent a finalement été repéré par Palmeiras, où le prestigieux numéro 10 lui a été confié chez les équipes de jeunes. Son ascension a été rapide, avec 17 buts inscrits pour les moins de 20 ans avant de laisser sa première empreinte chez les professionnels.
En évoquant ses ambitions en Angleterre, Allan s’est montré impatient de débuter avec ses nouveaux coéquipiers et de prouver sa valeur au staff technique. « Je veux promettre aux supporters de Manchester City que je donnerai absolument tout pour tirer le meilleur de cette opportunité. Maintenant, le travail acharné commence. Je donnerai 100 % à l’entraînement et je ferai le maximum pour convaincre l’entraîneur que je mérite de jouer. Mon intention est d’aider Manchester City à continuer de remporter des trophées. Si je peux faire cela, ce serait un rêve devenu réalité », a déclaré Allan.
Une partie de la révolution Maresca
La signature d’Allan s’inscrit dans une restructuration plus large de l’effectif sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca. Le Brésilien emboîte le pas à des arrivées récentes comme Elliot Anderson, Jeremy Monga, Geronimo Rulli et Ayyoub Bouaddi, alors que le club renouvelle son groupe professionnel.
Le directeur du football Hugo Viana a souligné le potentiel du joueur en déclarant : « Allan est un joueur vraiment enthousiasmant, et nous pensons qu’il apportera énormément à l’effectif. Il a montré tout au long de sa courte carrière jusqu’à présent qu’il se battra pour devenir le meilleur joueur possible. Venir à Manchester et relever le défi d’être un joueur de City en est un autre exemple. »
« Nous avons suivi sa progression au Brésil et nous avons vu un joueur qui brille dans les grands moments et travaille dur pour l’équipe avec une superbe mentalité. Tout le monde est très heureux qu’il nous ait rejoints et nous avons hâte de le voir grandir avec City. »
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Flexibilité tactique et impact statistique
Allan arrive avec une réputation grandissante comme l’un des attaquants les plus polyvalents du Campeonato Brasileiro. S’il évolue principalement comme ailier droit, il a démontré l’intelligence tactique nécessaire pour jouer dans l’axe comme deuxième attaquant, voire redescendre au milieu de terrain et occuper des rôles de latéral lorsque cela est nécessaire. Durant son passage à Palmeiras, Allan s’est révélé être une source fiable à la fois de buts et de créativité. Au cours de la saison 2024-25, il a disputé 54 matches, délivré huit passes décisives et inscrit trois buts. Il a amélioré son efficacité devant le but l’année suivante, trouvant le chemin des filets à six reprises en 42 matches.
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