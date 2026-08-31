Manchester City a officiellement annoncé la signature d’Allan, renforçant encore les options offensives d’Enzo Maresca. Le club n’a pas divulgué le montant du transfert du joueur, mais il est rapporté que l’ailier, qui n’a encore jamais été sélectionné, arrive dans le cadre d’une opération d’un montant initial de 32 M£, avec la possibilité de 2 M£ supplémentaires sous forme de bonus liés aux performances. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans à l’Etihad Stadium, le liant au club jusqu’à l’été 2031, et devient la dernière recrue de renom d’un été de transformation pour les champions d’Angleterre.

En évoquant ce transfert, le jeune Brésilien n’a pas caché sa joie de rejoindre Manchester City. « C’est un moment surréaliste pour moi, a déclaré Allan aux médias officiels du club. Manchester City, avec tout ce qu’ils ont gagné au cours des 15 dernières années, est l’un des clubs les plus attractifs au monde pour les joueurs. Pouvoir être assis ici aujourd’hui et dire que je les ai rejoints est le moment le plus fier de ma vie. J’aime Palmeiras et je l’aimerai toujours, mais la décision de venir à City a été facile. Je veux être le meilleur footballeur possible et les conversations que j’ai eues jusqu’à présent avec les personnes à City m’ont convaincu qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour réaliser mes ambitions. »







