Manchester City a rapidement bougé sur le marché des transferts pour renforcer ses options au poste de gardien, en finalisant l’arrivée de Rulli. Le joueur de 34 ans rejoint le champion de Premier League en provenance de Marseille pour un montant estimé à 1,7 million de livres sterling, et fait son retour au club où il avait passé la saison 2016-2017. L’arrivée de l’Argentin répond directement au départ de Trafford.

Lors de son premier passage à Manchester, Rulli n’avait disputé aucun match avec l’équipe première, mais il revient désormais en vétéran au palmarès fourni, avec une vaste expérience dans les plus grands championnats européens ainsi que sur la scène internationale. Le club a confirmé que Rulli avait signé un contrat courant jusqu’à l’été 2028.







