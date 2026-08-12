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Manchester City annonce la signature de Geronimo Rulli en provenance de Marseille après le transfert de James Trafford à Leeds United
City s’assure le successeur de Trafford
Manchester City a rapidement bougé sur le marché des transferts pour renforcer ses options au poste de gardien, en finalisant l’arrivée de Rulli. Le joueur de 34 ans rejoint le champion de Premier League en provenance de Marseille pour un montant estimé à 1,7 million de livres sterling, et fait son retour au club où il avait passé la saison 2016-2017. L’arrivée de l’Argentin répond directement au départ de Trafford.
Lors de son premier passage à Manchester, Rulli n’avait disputé aucun match avec l’équipe première, mais il revient désormais en vétéran au palmarès fourni, avec une vaste expérience dans les plus grands championnats européens ainsi que sur la scène internationale. Le club a confirmé que Rulli avait signé un contrat courant jusqu’à l’été 2028.
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Rulli se réjouit de son retour à l’Etihad
Rulli a exprimé sa joie de revenir dans la moitié bleue de Manchester. Le gardien était clairement impatient de se tester à nouveau dans l’un des environnements les plus exigeants du football mondial. Il a souligné que la réputation du club avait rendu sa décision facile, mettant en avant l’excellence durable qui est devenue la marque de fabrique de l’ère Etihad. « C’est une opportunité incroyable pour moi, et je devais la saisir. Quand l’occasion de rejoindre Manchester City se présente, il faut y aller », a déclaré Rulli.
« Tout le monde sait à quel point ce club est impressionnant. Le succès de City sur une longue période a été impressionnant. Toutes les personnes à qui j’ai parlé de City m’ont dit que je devais les rejoindre, parce que c’est un club aux standards incroyablement élevés. Chaque professionnel veut évoluer dans un environnement de haute performance et j’ai hâte de commencer, parce que je sais que je vais progresser et apprendre, ce qui est toujours ma priorité principale. »
La direction du club salue la présence d’un vétéran
Le directeur du football de City, Hugo Viana, a fait écho à l’enthousiasme du joueur, soulignant que les standards professionnels de Rulli ont été un facteur clé dans le processus de recrutement. Viana a insisté sur le fait que le groupe des gardiens est désormais dans une position très solide.
« L’expérience qu’il apporte est évidente : il a évolué au plus haut niveau pendant de nombreuses années. J’ai été vraiment impressionné par lui lors de nos conversations, par sa forte envie de nous rejoindre. Il est clair que nous faisons venir un brillant professionnel, ainsi qu’un gardien de tout premier plan », a déclaré Viana.
« Tout le monde à City a hâte de l’accueillir de nouveau au club. Les qualités qu’il apportera sont celles dont nous avons besoin, et avec Gigio et Marcus [Bettinelli], cela forme une excellente équipe. Nos entraîneurs des gardiens sont vraiment très satisfaits du groupe. »
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Prestige et succès européens
Rulli apporte au vestiaire de City une riche expérience de la gagne, notamment acquise lors de son passage à Villarreal. Il a été le héros de la finale de la Ligue Europa 2021, un souvenir que les supporters de Manchester United n’ont pas gardé pour les bonnes raisons. Au terme d’une interminable séance de tirs au but, Rulli s’est avancé pour transformer son propre penalty avant de repousser la tentative de David de Gea et d’assurer le trophée au Sous-marin jaune.
Sa carrière internationale est tout aussi impressionnante, lui qui a été une présence fiable pour l’Argentine. Rulli compte huit sélections avec son pays et faisait partie des effectifs sacrés à la Coupe du monde 2022 et à la Copa America 2024. En outre, il faisait partie du groupe qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2026. Son parcours dans le football européen l’a mené à la Real Sociedad, Montpellier et l’Ajax, où il a constamment démontré ses qualités sur sa ligne.
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