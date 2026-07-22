Manchester City annonce la signature d’un nouveau contrat avec Phil Foden, qui se réjouit à l’idée de travailler sous les ordres du « brillant » Enzo Maresca

« M'engager pour l'avenir avec City, ça représente tout pour moi », a déclaré Foden sur le site officiel du club. « Jouer pour ce club, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est toujours un honneur de porter ce maillot. Je suis bien conscient d'avoir eu la chance de faire partie d'une période historique marquée par tant de titres remportés, mais nous sommes toujours tournés vers l'avenir et nous essayons d'en remporter davantage.

« Je ne peux que remercier le club, le staff, mes coéquipiers et les supporters qui continuent à me faire confiance. J’espère pouvoir vous le rendre au cours des années à venir. »

L’attaquant se réjouit du retour de Maresca sur le banc, l’Italien prenant les rênes après ses passages couronnés de succès à Chelsea et à Leicester City. Maresca avait auparavant occupé le poste d’adjoint de Pep Guardiola à City lors de la saison historique 2022-2023, marquée par le triplé, une période durant laquelle Foden estime s’être épanoui.

« J’ai hâte de retravailler avec Enzo. Il a été brillant pendant la saison du triplé – c’est quelqu’un que tous les joueurs respectaient et avec qui ils adoraient travailler », ajoute-t-il. « C’est passionnant de le retrouver ici. Personnellement, je sais que j’ai énormément progressé grâce au travail avec nos entraîneurs et à notre effectif de classe mondiale. Je suis impatient d’entamer la prochaine étape de ma carrière au sein de ce grand club. »