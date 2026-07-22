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Manchester City annonce la signature d’un nouveau contrat avec Phil Foden, qui se réjouit à l’idée de travailler sous les ordres du « brillant » Enzo Maresca
Un héros local prolonge son contrat jusqu’en 2030
Foden a officiellement prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2030, avec une option pour une année supplémentaire. Cette signature met fin aux rumeurs qui envoyaient le milieu de terrain créatif à Galatasaray cet été. Après une saison marquée par un temps de jeu irrégulier et son absence de la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, certaines sources évoquaient un possible départ à la recherche d’un nouveau défi.
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Foden vise davantage de trophées sous la direction du « brillant » Maresca.
« M'engager pour l'avenir avec City, ça représente tout pour moi », a déclaré Foden sur le site officiel du club. « Jouer pour ce club, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est toujours un honneur de porter ce maillot. Je suis bien conscient d'avoir eu la chance de faire partie d'une période historique marquée par tant de titres remportés, mais nous sommes toujours tournés vers l'avenir et nous essayons d'en remporter davantage.
« Je ne peux que remercier le club, le staff, mes coéquipiers et les supporters qui continuent à me faire confiance. J’espère pouvoir vous le rendre au cours des années à venir. »
L’attaquant se réjouit du retour de Maresca sur le banc, l’Italien prenant les rênes après ses passages couronnés de succès à Chelsea et à Leicester City. Maresca avait auparavant occupé le poste d’adjoint de Pep Guardiola à City lors de la saison historique 2022-2023, marquée par le triplé, une période durant laquelle Foden estime s’être épanoui.
« J’ai hâte de retravailler avec Enzo. Il a été brillant pendant la saison du triplé – c’est quelqu’un que tous les joueurs respectaient et avec qui ils adoraient travailler », ajoute-t-il. « C’est passionnant de le retrouver ici. Personnellement, je sais que j’ai énormément progressé grâce au travail avec nos entraîneurs et à notre effectif de classe mondiale. Je suis impatient d’entamer la prochaine étape de ma carrière au sein de ce grand club. »
Viana salue le talent exceptionnel de City
Le directeur sportif Hugo Viana s’est montré très élogieux à l’égard du joueur de 26 ans, soulignant que ses meilleures années étaient encore devant lui. « Tout le monde à Manchester City est incroyablement fier de Phil », a déclaré Viana. « Il incarne tout ce qu’il y a de meilleur dans notre centre de formation. C’est un talent unique, et sa créativité est un vrai plaisir à regarder.
Rien de ce qu’il a accompli n’aurait été possible sans sa concentration, son dévouement et son humilité, qui l’ont poussé à travailler dur à chaque instant et à absorber toutes les connaissances que nos entraîneurs et nos joueurs ont pu lui transmettre.
« Étant donné que Phil a rejoint City à l’âge de neuf ans, son succès continu est célébré dans tous les recoins de notre club, du personnel du centre de formation qui a contribué à son développement jusqu’aux supporters de City qui l’ont soutenu tout au long de son parcours. »
Viana a toutefois rappelé que, malgré l’expérience déjà considérable de Foden au plus haut niveau, sa marge de progression reste importante sous la houlette du nouveau staff. Il a conclu : « À 26 ans, son évolution se poursuit, et nous avons hâte de découvrir le joueur que Phil pourra devenir dans les années à venir. »
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Un parcours de rêve depuis l'académie
En revenant sur son parcours, Foden a admis que sa longévité à l’Etihad avait dépassé même ses propres attentes. Arrivé au club à l’âge de neuf ans, il est passé du statut de ramasseur de balles à celui de Joueur de l’année de la PFA. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un jour imaginé rester aussi longtemps, Foden a répondu : « Jamais de la vie. Je rêvais d’intégrer l’équipe première, mais rester aussi longtemps, c’est vraiment un rêve. Je profite de chaque instant et j’essaie d’en tirer le meilleur parti. »
Son prochain défi consiste à retrouver la régularité qui l’avait porté au sommet de la Premier League lors de l’exercice 2023-2024. La saison passée, il a connu des hauts et des bas, n’étant aligné que deux fois comme titulaire en championnat après le match nul contre Nottingham Forest en mars, avant d’être remplacé prématurément en finale de la FA Cup. Il espère désormais retrouver son meilleur niveau sous la houlette de Maresca.
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