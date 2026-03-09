Le tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup a donné lieu à un match alléchant, puisque City s'apprête à accueillir Liverpool dans un choc entre deux équipes de Premier League. L'équipe de Pep Guardiola s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à une victoire convaincante 3-1 contre Newcastle United, remportant ainsi sa quatrième victoire contre les hommes d'Eddie Howe cette saison.

Liverpool a atteint ce stade en prenant sa revanche sur sa récente défaite en championnat contre les Wolves, s'imposant 3-1 à Molineux pour préparer son déplacement très attendu à l'Etihad Stadium. Les affrontements du mois d'avril détermineront les quatre équipes qui se rendront à Wembley pour les demi-finales.