Manchester City accueille Liverpool en quart de finale de la FA Cup tandis que Chelsea affronte Port Vale, lanterne rouge de la League 1
Les poids lourds s'affrontent à l'Etihad
Le tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup a donné lieu à un match alléchant, puisque City s'apprête à accueillir Liverpool dans un choc entre deux équipes de Premier League. L'équipe de Pep Guardiola s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à une victoire convaincante 3-1 contre Newcastle United, remportant ainsi sa quatrième victoire contre les hommes d'Eddie Howe cette saison.
Liverpool a atteint ce stade en prenant sa revanche sur sa récente défaite en championnat contre les Wolves, s'imposant 3-1 à Molineux pour préparer son déplacement très attendu à l'Etihad Stadium. Les affrontements du mois d'avril détermineront les quatre équipes qui se rendront à Wembley pour les demi-finales.
Arsenal et Leeds font face à des défis difficiles
Ailleurs dans le tirage au sort, Arsenal, leader de la Premier League, a hérité d'un match difficile à l'extérieur contre Southampton, équipe de Championship. Les Gunners ont évité une éventuelle surprise au cinquième tour en battant Mansfield Town 2-1, grâce à des buts de Noni Madueke et Eberechi Eze.
Ils affrontent désormais une équipe des Saints pleine de confiance après avoir éliminé Fulham 1-0 à Craven Cottage, grâce à un penalty tardif de Ross Stewart. De son côté, Leeds United s'est facilement imposé 3-0 face à Norwich City et affrontera West Ham ou Brentford à l'extérieur.
Tirage au sort rêvé pour Port Vale en difficulté
L'histoire incontestable de ce tour est celle de Port Vale, club de League 1 en difficulté, qui s'est vu offrir un match prestigieux contre Chelsea. Actuellement dernier du troisième division, Vale a créé la surprise du cinquième tour en battant Sunderland 1-0.
La frappe clinique de Ben Waine à la 28e minute a fait la différence, même s'il s'agissait du seul tir cadré de son équipe. Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir survécu à une frayeur face à Wrexham, réduit à 10 joueurs, s'imposant finalement 4-2 après prolongation. Le tirage au sort a été effectué par les anciennes stars anglaises Joe Hart et Joe Cole.
Les maux de tête des dirigeants au milieu de la magie de la coupe
Alors que les supporters rêvent de trophées, le calendrier chargé pèse lourdement sur certains clubs. Le manager de Vale, Jon Brady, a fait une déclaration inhabituellement directe après leur victoire historique, en déclarant : « Pour être honnête, c'est un peu pénible ! » Brady faisait référence à leur lutte actuelle contre la relégation.
Il a développé les difficultés, ajoutant : « C'est vraiment parce que cela alourdit notre calendrier et, comme vous l'avez vu, nous avons perdu l'un de nos meilleurs défenseurs centraux, Cam Humphreys, et nous n'avons pas l'effectif nécessaire pour faire face au nombre de matchs actuellement. » Malgré cela, ils se réjouiront de l'épreuve qui les attend à Stamford Bridge.
