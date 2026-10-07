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Manchester City accorde une demande spéciale à Erling Haaland alors que les inquiétudes grandissent après un verdict de culpabilité sur 114 chefs d’accusation
Haaland bénéficie d’un repos crucial
Erling Haaland est sorti à la 67e minute de la défaite 2-1 de la Norvège contre le Portugal en Ligue des nations. L’attaquant a demandé le changement après avoir ressenti une suspicion de fatigue musculaire.
Les craintes d’une blessure grave ont rapidement été écartées. Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a confirmé que cette sortie prématurée était une décision planifiée à l’avance afin de gérer la charge de travail éprouvante du joueur de 26 ans.
L’avant-centre prolifique, qui compte déjà cinq buts en cinq apparitions en championnat cette saison, s’est vu accorder quelques jours de vacances par Manchester City, selon The Sun. Il doit revenir à l’Etihad Campus jeudi afin de finaliser sa préparation pour le déplacement capital de dimanche à Anfield.
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Solbakken explique la tension extrême
Solbakken a donné un aperçu de l’impact physique que le calendrier du football a eu sur son groupe. Il a expliqué pourquoi plusieurs internationaux, dont Haaland, ont affrété un jet privé afin de s’assurer un temps de repos immédiat.
« Erling était tout simplement complètement épuisé, a révélé Solbakken. Certains de mes joueurs n’ont eu que six ou sept jours de vacances. Et dans un emploi normal, on ne vit pas de sa condition physique. Puis on enchaîne directement avec le début de la saison, suivi d’un mini-tournoi, donc c’est une contrainte extrême. »
Le sélectionneur de la Norvège a indiqué qu’un départ de Haaland sur le banc avait été envisagé, mais que le joueur avait refusé. Solbakken a admis que Haaland avait de « mauvaises sensations et impressions » à propos de cette idée après des expériences négatives comme remplaçant en League Cup.
« Il fait partie du groupe qui supporte la charge de travail la plus lourde, précisément parce que son équipe joue dans toutes les compétitions et qu’il en est l’homme fort », a ajouté Solbakken.
Le verdict financier jette une ombre
Le déplacement de City sur la Merseyside constitue son premier match depuis qu’une commission indépendante a reconnu le club coupable sur 114 chefs d’accusation de violations financières. La Premier League avait initialement inculpé le géant de l’Etihad de 115 infractions couvrant neuf saisons, entre 2009-10 et 2017-18.
City a fermement nié les accusations, mais la longue bataille judiciaire s’est conclue par un verdict de culpabilité retentissant. Le club a fait appel, même si les appels à une lourde sanction sportive continuent de se multiplier.
Tous les regards seront tournés vers Anfield ce week-end. Les dirigeants et membres du staff du club devraient faire face à d’intenses questions concernant les conséquences judiciaires, ce qui ajoute une forte pression extérieure à un effectif confronté à un calendrier difficile.
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Le choc d'Anfield se profile
Manchester City est engagé dans une course contre la montre afin de s’assurer qu’Erling Haaland soit totalement apte pour le choc de dimanche. Les visiteurs évalueront également l’état de Nico O'Reilly et d’Antoine Semenyo, qui se remettent de blessures mineures.
Liverpool doit gérer ses propres casse-têtes de sélection après la trêve internationale. Cody Gakpo et Alexander Isak ont contracté des blessures en sélection, tandis que Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley et Giovanni Leoni devraient manquer à l’appel.
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