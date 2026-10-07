Erling Haaland est sorti à la 67e minute de la défaite 2-1 de la Norvège contre le Portugal en Ligue des nations. L’attaquant a demandé le changement après avoir ressenti une suspicion de fatigue musculaire.

Les craintes d’une blessure grave ont rapidement été écartées. Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a confirmé que cette sortie prématurée était une décision planifiée à l’avance afin de gérer la charge de travail éprouvante du joueur de 26 ans.

L’avant-centre prolifique, qui compte déjà cinq buts en cinq apparitions en championnat cette saison, s’est vu accorder quelques jours de vacances par Manchester City, selon The Sun. Il doit revenir à l’Etihad Campus jeudi afin de finaliser sa préparation pour le déplacement capital de dimanche à Anfield.



