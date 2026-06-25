Manchester City a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Elliot Anderson, contre une indemnité de 116 millions de livres sterling ; la star anglaise doit désormais passer sa visite médicale

Le recrutement d’Anderson revêtira une importance tactique considérable alors que City se prépare à l’ère post-Pep Guardiola sous la houlette du futur entraîneur Enzo Maresca. Son abattage inépuisable, son rôle de protection défensive et ses percées explosives sont considérés en interne comme le profil idéal pour former, à long terme, une doublette complémentaire avec le milieu défensif espagnol Rodri. Son arrivée constitue par ailleurs une réponse directe et très médiatisée au vide soudain laissé au milieu de terrain de City suite au départ de Bernardo Silva pour le Real Madrid.