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Elliot Anderson England 2026Getty
Moataz Bellah El Hadedy

Traduit par

Manchester City a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Elliot Anderson, contre une indemnité de 116 millions de livres sterling ; la star anglaise doit désormais passer sa visite médicale

Mercato
E. Anderson
Manchester City
Nottingham Forest
Premier League

D'après les dernières informations, Manchester City aurait trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert du milieu de terrain Elliot Anderson, pour un montant de 116 millions de livres sterling (153 millions de dollars). Ce faire-play financier met ainsi un terme à une saga qui aura duré près de trois mois. Une visite médicale est désormais prévue aux États-Unis, alors que le joueur reste concentré sur sa participation à la Coupe du monde avec l'Angleterre.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Accord conclu avec Forest

    Selon Fabrizio Romano, le montant total du transfert s’élèverait à 116 millions de livres sterling, sans bonus. Forest a fermement rejeté plusieurs offres initiales de l’Etihad tout au long de l’été, mais un accord a désormais été trouvé et Anderson aurait obtenu l’autorisation de passer sa visite médicale aux États-Unis.


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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    La première recrue de Maresca est en cours de finalisation.

    Le recrutement d’Anderson revêtira une importance tactique considérable alors que City se prépare à l’ère post-Pep Guardiola sous la houlette du futur entraîneur Enzo Maresca. Son abattage inépuisable, son rôle de protection défensive et ses percées explosives sont considérés en interne comme le profil idéal pour former, à long terme, une doublette complémentaire avec le milieu défensif espagnol Rodri. Son arrivée constitue par ailleurs une réponse directe et très médiatisée au vide soudain laissé au milieu de terrain de City suite au départ de Bernardo Silva pour le Real Madrid.

  • Manchester City s’apprête à battre son propre record

    Si la perte de son joueur phare représente un coup dur sur le plan sportif pour Forest, le club va toutefois percevoir une somme colossale pour un élément recruté à Newcastle pour une fraction de son montant actuel. Son rival de toujours, Manchester United, s’est retiré plus tôt dans ce mercato, rebuté par l’évaluation ferme de Forest. Manchester City, lui, n’a pas fléchi et s’apprête à pulvériser son propre record de transfert (100 millions de livres sterling, versés à Aston Villa pour Jack Grealish en 2021).

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle sera la prochaine étape pour Anderson ?

    Dans l’immédiat, Anderson reste concentré sur ses obligations avec l’équipe d’Angleterre en Coupe du monde. Titulaire lors des deux premières rencontres face à la Croatie et au Ghana, il devrait conserver sa place samedi pour le match contre le Panama, où les Three Lions viseront une victoire afin d’assurer la première place du groupe L.