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Manchester City a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Elliot Anderson, contre une indemnité de 116 millions de livres sterling ; la star anglaise doit désormais passer sa visite médicale
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Accord conclu avec Forest
Selon Fabrizio Romano, le montant total du transfert s’élèverait à 116 millions de livres sterling, sans bonus. Forest a fermement rejeté plusieurs offres initiales de l’Etihad tout au long de l’été, mais un accord a désormais été trouvé et Anderson aurait obtenu l’autorisation de passer sa visite médicale aux États-Unis.
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La première recrue de Maresca est en cours de finalisation.
Le recrutement d’Anderson revêtira une importance tactique considérable alors que City se prépare à l’ère post-Pep Guardiola sous la houlette du futur entraîneur Enzo Maresca. Son abattage inépuisable, son rôle de protection défensive et ses percées explosives sont considérés en interne comme le profil idéal pour former, à long terme, une doublette complémentaire avec le milieu défensif espagnol Rodri. Son arrivée constitue par ailleurs une réponse directe et très médiatisée au vide soudain laissé au milieu de terrain de City suite au départ de Bernardo Silva pour le Real Madrid.
Manchester City s’apprête à battre son propre record
Si la perte de son joueur phare représente un coup dur sur le plan sportif pour Forest, le club va toutefois percevoir une somme colossale pour un élément recruté à Newcastle pour une fraction de son montant actuel. Son rival de toujours, Manchester United, s’est retiré plus tôt dans ce mercato, rebuté par l’évaluation ferme de Forest. Manchester City, lui, n’a pas fléchi et s’apprête à pulvériser son propre record de transfert (100 millions de livres sterling, versés à Aston Villa pour Jack Grealish en 2021).
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Quelle sera la prochaine étape pour Anderson ?
Dans l’immédiat, Anderson reste concentré sur ses obligations avec l’équipe d’Angleterre en Coupe du monde. Titulaire lors des deux premières rencontres face à la Croatie et au Ghana, il devrait conserver sa place samedi pour le match contre le Panama, où les Three Lions viseront une victoire afin d’assurer la première place du groupe L.