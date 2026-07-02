Manchester City a trouvé un accord avec Nottingham Forest concernant Elliot Anderson ; le milieu de terrain s'apprête à conclure un transfert juteux après la Coupe du monde

Les négociations concernant ce milieu de terrain très coté ont progressé rapidement malgré ses engagements internationaux. Anderson est actuellement avec l’Angleterre, qui dispute la Coupe du monde, mais les contraintes logistiques d’un transfert n’ont pas freiné le processus. Selon les communiqués officiels du club, le joueur a passé sa visite médicale au Kansas tout en restant avec les Three Lions.

Les dernières formalités administratives sont donc suspendues jusqu’à la fin de la compétition, puis le dossier sera finalisé dès son retour sur le sol anglais. En clair, si les principaux obstacles sont désormais levés, la présentation officielle sous les couleurs de City attendra que le calendrier estival du joueur lui permette de rejoindre le Nord-Ouest de l’Angleterre.