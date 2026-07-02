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Manchester City a trouvé un accord avec Nottingham Forest concernant Elliot Anderson ; le milieu de terrain s'apprête à conclure un transfert juteux après la Coupe du monde

Manchester City
Mercato
Premier League
Nottingham Forest

Manchester City a franchi une étape importante dans son mercato estival en parvenant à un accord pour le transfert du milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson. Âgé de 23 ans, ce dernier devrait devenir la dernière recrue de renom à rejoindre l'Etihad Stadium, alors que les champions de Premier League continuent de renforcer leur milieu de terrain.

  • Anderson passe la visite médicale du City aux États-Unis

    Les négociations concernant ce milieu de terrain très coté ont progressé rapidement malgré ses engagements internationaux. Anderson est actuellement avec l’Angleterre, qui dispute la Coupe du monde, mais les contraintes logistiques d’un transfert n’ont pas freiné le processus. Selon les communiqués officiels du club, le joueur a passé sa visite médicale au Kansas tout en restant avec les Three Lions.

    Les dernières formalités administratives sont donc suspendues jusqu’à la fin de la compétition, puis le dossier sera finalisé dès son retour sur le sol anglais. En clair, si les principaux obstacles sont désormais levés, la présentation officielle sous les couleurs de City attendra que le calendrier estival du joueur lui permette de rejoindre le Nord-Ouest de l’Angleterre.

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  • Renforcer l'entrejeu de Maresca

    Le recrutement d’Anderson par Manchester City illustre la volonté du club de maintenir un effectif de haut niveau sous la direction du staff technique, dont fait partie le nouvellement nommé Enzo Maresca. Le club a exprimé son soutien aux efforts actuels du joueur, déclarant : « En attendant, tout le monde à Manchester City souhaite bonne chance à Elliot et à la sélection anglaise pour leur campagne en Coupe du monde, et nous avons hâte de l’accueillir à Manchester en temps voulu. »

    À 23 ans, il a connu une ascension fulgurante, s’imposant comme l’un des jeunes milieux de terrain les plus dynamiques de l’élite anglaise. Son arrivée à l’Etihad Stadium apportera encore plus de profondeur et d’énergie à un milieu de terrain qui compte déjà certains des meilleurs talents mondiaux, garantissant ainsi que City reste l’équipe à battre dans les compétitions nationales et européennes.

    À suivre.