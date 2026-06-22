Manchester City a trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert d’Enzo Maresca, estimé à 17 millions de livres sterling, alors que l’entraîneur italien s’apprête à succéder à Pep Guardiola

Bien que Maresca ait quitté ses fonctions à Chelsea le 1^(er) janvier, il restait légalement lié au club londonien en vertu des termes de son contrat en cours. Des négociations complexes ont donc opposé les deux géants de la Premier League. Après plusieurs cycles de discussions, une percée a finalement été réalisée : les champions en titre ont accepté une compensation financière substantielle pour résoudre la situation.

Selon Sky, Manchester City et Chelsea se sont mis d’accord sur une indemnité d’environ 17 millions de livres sterling pour racheter la durée restante du contrat de l’Italien. Cet accord de 17 millions de livres sterling lève le dernier obstacle au transfert, permettant ainsi à l’entraîneur de 46 ans de prendre officiellement ses fonctions à l’Etihad.

Pour Chelsea, ce chèque tombe à pic alors que le club tourne la page d’une période agitée sur le plan sportif.