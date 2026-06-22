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Manchester City a trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert d’Enzo Maresca, estimé à 17 millions de livres sterling, alors que l’entraîneur italien s’apprête à succéder à Pep Guardiola
Le club est sur le point de conclure sa quête d’un nouvel entraîneur.
Après la confirmation du départ de Guardiola, Manchester City n’a pas tardé à s’attacher les services d’un entraîneur qui connaît déjà parfaitement les rouages du club. Maresca avait précédemment occupé le poste d’adjoint de Guardiola lors de la saison historique 2022-2023, couronnée par un triplé, ce qui fait de lui l’héritier naturel du trône.
Si des complications juridiques ont temporairement retardé son retour à l’Etihad Stadium, le processus serait désormais sur le point d’aboutir.
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Les termes financiers de l’accord concernant Chelsea
Bien que Maresca ait quitté ses fonctions à Chelsea le 1^(er) janvier, il restait légalement lié au club londonien en vertu des termes de son contrat en cours. Des négociations complexes ont donc opposé les deux géants de la Premier League. Après plusieurs cycles de discussions, une percée a finalement été réalisée : les champions en titre ont accepté une compensation financière substantielle pour résoudre la situation.
Selon Sky, Manchester City et Chelsea se sont mis d’accord sur une indemnité d’environ 17 millions de livres sterling pour racheter la durée restante du contrat de l’Italien. Cet accord de 17 millions de livres sterling lève le dernier obstacle au transfert, permettant ainsi à l’entraîneur de 46 ans de prendre officiellement ses fonctions à l’Etihad.
Pour Chelsea, ce chèque tombe à pic alors que le club tourne la page d’une période agitée sur le plan sportif.
L'ascension de Maresca dans la hiérarchie des entraîneurs
Le retour à Manchester s’est révélé rapide et impressionnant pour Maresca. Après avoir brillé comme adjoint de Guardiola, il a fait ses premiers pas d’entraîneur principal à Leicester City. Au King Power Stadium, il a guidé les Foxes vers une remontée immédiate en Premier League.
Ce succès lui vaut d’être nommé à la tête de Chelsea à l’été 2024, où il poursuit son œuvre tactique.
Malgré son départ de Chelsea en début d’année, officiellement pour des désaccords sur la gestion du club, sa cote est restée élevée. Au cours de son mandat londonien, il a mené l’équipe vers deux titres : la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs 2025.
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Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Les deux clubs ont trouvé un accord définitif ; les dernières formalités seront réglées dans les prochains jours. Maresca se rendra bientôt à Manchester pour signer son nouveau contrat, un engagement à long terme qui illustre la confiance du club dans sa capacité à maintenir sa domination au plus haut niveau du football anglais et européen.
Selon les informations disponibles, il s’apprête à signer un contrat de trois ans qui le maintiendra aux commandes jusqu’en 2029. Sortant de l’ombre de Guardiola pour prendre la lumière, il sait que la tâche qui l’attend est à la mesure de ses ambitions.