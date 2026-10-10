Selon un rapport de Bloomberg, Manchester City a entamé des discussions préliminaires avec la Premier League dans une tentative de parvenir à un accord financier. Ces discussions confidentielles ont finalement échoué parce que City a refusé tout compromis sur ses affirmations constantes d’innocence.

Si un accord avait été trouvé, le club aurait probablement payé une amende substantielle, évitant ainsi des sanctions sportives catastrophiques comme une relégation ou le retrait de ses titres passés. Point crucial, la conclusion d’un accord n’aurait pas légalement constitué un aveu de faute.

Cependant, le volume même des charges signifiait qu’une résolution financière n’aurait fait que simplifier la bataille juridique au lieu d’y mettre entièrement fin. Une telle issue aurait également rencontré une vive résistance de la part de rivaux nationaux amers, notamment Arsenal, Liverpool et Manchester United, qui ont tous échoué de peu dans la course au titre pendant l’ère de domination de City.



