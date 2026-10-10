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Manchester City a tenu des « discussions de règlement » secrètes avec la Premier League AVANT un verdict de culpabilité dans l'affaire des 115 chefs d'accusation
Négociations en coulisses qui ont échoué
Selon un rapport de Bloomberg, Manchester City a entamé des discussions préliminaires avec la Premier League dans une tentative de parvenir à un accord financier. Ces discussions confidentielles ont finalement échoué parce que City a refusé tout compromis sur ses affirmations constantes d’innocence.
Si un accord avait été trouvé, le club aurait probablement payé une amende substantielle, évitant ainsi des sanctions sportives catastrophiques comme une relégation ou le retrait de ses titres passés. Point crucial, la conclusion d’un accord n’aurait pas légalement constitué un aveu de faute.
Cependant, le volume même des charges signifiait qu’une résolution financière n’aurait fait que simplifier la bataille juridique au lieu d’y mettre entièrement fin. Une telle issue aurait également rencontré une vive résistance de la part de rivaux nationaux amers, notamment Arsenal, Liverpool et Manchester United, qui ont tous échoué de peu dans la course au titre pendant l’ère de domination de City.
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Une tromperie à un milliard de livres sterling
L’ampleur des infractions financières mises au jour par la commission indépendante est stupéfiante. Le panel a conclu que City a mis en place un système sophistiqué de près de 1 milliard de livres sterling sur une période de neuf saisons entre 2009 et 2018. Cette opération visait à contourner systématiquement les règlements de viabilité financière de la Premier League et de l’UEFA au moyen d’une série de montages artificiels.
Au cœur de la décision figurait une opération de financement déguisée orchestrée par la direction du club. La commission a constaté que des entreprises basées à Abou Dhabi n’avaient payé qu’une fraction des montants affichés de leurs contrats de sponsoring. Les soldes restants ont été discrètement réglés par l’Abu Dhabi United Group, la principale société holding détenue par Sheikh Mansour.
Par ce mécanisme, Manchester City a artificiellement gonflé ses revenus commerciaux de plus de 830 millions de livres sterling. Il a également été établi que le club avait exagéré les revenus liés aux droits à l’image de près de 74 millions de livres sterling, tout en dissimulant simultanément près de 17 millions de livres sterling d’engagements contractuels envers le personnel.
Manchester City clame son innocence malgré son appel
Les répercussions du verdict ont été explosives, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, qualifiant la situation de « la plus importante de l'histoire de la Premier League ». En coulisses, l'animosité est tout aussi palpable. Le directeur général de City, Ferran Soriano, a déclaré au personnel du club que la commission indépendante avait simplement adhéré à une « théorie du complot » portée par la ligue.
Malgré ces conclusions accablantes, le club a rapidement riposté en déposant un appel formel le 1er octobre 2026. Dans un communiqué public défiant, City a rejeté la décision, la qualifiant de « peu fiable » et profondément entachée d'erreurs.
« La position ferme du club est que, pour de multiples raisons, l'avis contient des erreurs matérielles manifestes de droit, de principe et de fait », peut-on lire dans le communiqué officiel. « Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l'appui de toutes ses positions. »
- AFP
Sanctions imminentes et guerre juridique
La commission indépendante qui a rendu le verdict de culpabilité a désormais pour mission de déterminer la sanction du club. Compte tenu de l’ampleur sans précédent des infractions et de l’échec des précédentes discussions en vue d’un accord, City fait face à une menace très réelle de sanctions sportives extrêmes, qui pourraient inclure de lourds retraits de points, une exclusion de l’élite, ou le retrait de titres précédemment remportés.
Cependant, l’appel offensif de City garantit que cette âpre bataille judiciaire va se prolonger pendant des mois. À court terme, l’incertitude persistante menace de déstabiliser l’effectif d’Enzo Maresca, avec un impact potentiel sur la capacité du club à conserver ses joueurs, sur ses futures opérations sur le marché des transferts et sur l’ensemble de son projet sportif, dans l’attente d’une résolution finale et contraignante.
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