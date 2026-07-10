Manchester City a racheté un ancien talent de son centre de formation pour 10 millions de livres sterling, avant de le prêter immédiatement

De retour dans un environnement qu’il connaît bien, Charles affiche une fierté légitime, conscient de l’engagement de Manchester City dans la formation des jeunes talents. Le gardien estime que ce prêt à un club londonien représente l’étape idéale pour poursuivre sa progression à un niveau compétitif.

Le gardien a confié aux médias du club : « Revenir à Manchester City est un moment très spécial et source de fierté, tant pour moi que pour ma famille. Je sais par expérience à quel point City est un club exceptionnel et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. City prend très au sérieux la formation des jeunes joueurs, je sais donc que mon prêt au QPR ne pourra que m’aider à m’épanouir et à m’améliorer en tant que joueur. Je vais désormais tout donner pour réussir cette saison en Championship avant, je l’espère, de revenir à Manchester en tant que meilleur gardien de but. »