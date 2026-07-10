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Manchester City a racheté un ancien talent de son centre de formation pour 10 millions de livres sterling, avant de le prêter immédiatement
City officialise le retour de Charles
Manchester City a officialisé le retour de son ancien gardien formé au club, Charles, en provenance de Wednesday, pour un transfert pouvant atteindre 10 millions de livres sterling. Le gardien de 20 ans, formé à City avant de rejoindre Wednesday en 2021, a paraphé un contrat jusqu’en 2031. Il sera toutefois prêté immédiatement au QPR, en Championship, pour la saison afin de poursuivre sa progression.
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Le gardien de but savoure son retour à l’Etihad.
De retour dans un environnement qu’il connaît bien, Charles affiche une fierté légitime, conscient de l’engagement de Manchester City dans la formation des jeunes talents. Le gardien estime que ce prêt à un club londonien représente l’étape idéale pour poursuivre sa progression à un niveau compétitif.
Le gardien a confié aux médias du club : « Revenir à Manchester City est un moment très spécial et source de fierté, tant pour moi que pour ma famille. Je sais par expérience à quel point City est un club exceptionnel et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. City prend très au sérieux la formation des jeunes joueurs, je sais donc que mon prêt au QPR ne pourra que m’aider à m’épanouir et à m’améliorer en tant que joueur. Je vais désormais tout donner pour réussir cette saison en Championship avant, je l’espère, de revenir à Manchester en tant que meilleur gardien de but. »
Un prêt en Championship favorise la progression des jeunes
Après un mercato agité, Charles a immédiatement affiché son ambition : s'imposer comme gardien numéro 1 sous les ordres de Julien Stephan. Le portier, auteur de 21 apparitions avec Wednesday la saison passée, insiste sur l'importance de jouer régulièrement en équipe première à son âge.
Le gardien a confié au site officiel du QPR : « Ces derniers jours ont été intenses, mais être enfin ici avec l’objectif de jouer cette saison en Championship est quelque chose que je voulais vraiment faire. Cela correspond parfaitement à l’étape où j’en suis dans ma carrière. Il n’y a rien de mieux que de jouer des matchs, surtout quand on est jeune. »
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Un test décisif attend Charles
Charles est désormais sous haute pression en deuxième division anglaise : il doit prouver qu’il peut devenir le gardien du futur à City. QPR, où il évoluera cette saison, lui offre une tribune idéale pour s’imposer, lui qui compte déjà douze sélections avec l’Irlande du Nord. Le club, qui vise un rebond après sa 15e place au Championship l’an passé, misera sur ses performances. Avec le mercato encore ouvert, un départ canon sera crucial pour la jeune pépite.
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