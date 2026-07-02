Getty Images Sport
Traduit par
Manchester City a officialisé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Elliot Anderson, qui devrait être finalisé après la Coupe du monde
Anderson passe la visite médicale du City aux États-Unis
Anderson est actuellement avec l’Angleterre pour la Coupe du monde, mais les aspects logistiques du transfert n’ont pas entravé le processus. Les clubs ont confirmé que le joueur a passé sa visite médicale au Kansas, en marge de son séjour avec les Three Lions.
Les dernières formalités seront néanmoins gelées jusqu’à la fin du tournoi, puis finalisées à son retour sur le sol anglais. En clair, si les principaux obstacles sont désormais levés, la présentation officielle sous le maillot de City attendra que son agenda estival lui permette de rallier le Nord-Ouest de l’Angleterre.
Renforcer l'entrejeu de Maresca
Le recrutement d’Anderson par Manchester City illustre la volonté du club de maintenir un effectif de haut niveau sous la direction du staff technique, dont fait partie le nouvellement nommé Enzo Maresca. Le club a exprimé son soutien aux efforts actuels du joueur, déclarant : « En attendant, tout le monde à Manchester City souhaite bonne chance à Elliot et à la sélection anglaise pour leur campagne en Coupe du monde, et nous avons hâte de l’accueillir à Manchester en temps voulu. »
À 23 ans, le jeune milieu de terrain a connu une ascension fulgurante et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus dynamiques de l’élite anglaise. Son arrivée à l’Etihad Stadium devrait apporter encore plus de profondeur et d’énergie à un milieu de terrain qui compte déjà certains des meilleurs talents mondiaux.
Une hausse record et l'impact de la Coupe du monde
La volonté de Manchester City de débourser une somme colossale, estimée à 116 millions de livres sterling, souligne l’ascension fulgurante d’Anderson, désormais joueur de très haut niveau. Après 55 matchs sans marquer lors de ses débuts à Newcastle United, le milieu de terrain a trouvé son rythme à Nottingham Forest, s’imposant comme un atout essentiel avec six buts en 92 rencontres. Cette régularité en championnat s’est naturellement traduite sur la plus grande scène cet été. Anderson s’est imposé comme un pilier de l’équipe d’Angleterre, disputant tous les matchs de la Coupe du monde en tant que titulaire jusqu’à présent, et jouant notamment un rôle crucial lors de la victoire 2-1 âprement disputée contre la RD Congo en seizièmes de finale.
- Getty Images Sport
Une nouvelle ère s’ouvre à l’Etihad, et voici ce que l’avenir nous réserve.
Pour l’instant, Anderson se concentre exclusivement sur la quête de gloire internationale, alors que les « Three Lions » préparent un huitième de finale très attendu contre le Mexique. Une fois sa mission dans le tournoi achevée, un contrat lucratif de cinq ans – évalué par certaines sources à 300 000 £ par semaine – l’attend à Manchester. Il arrive à un moment charnière pour Manchester City, où il devra apporter un nouveau souffle et une créativité capable de combler le vide laissé par le départ de Bernardo Silva vers le Real Madrid. Alors que le club s’apprête à tourner la page Pep Guardiola, aligner un des joueurs britanniques les plus chers de l’histoire au milieu de terrain constitue une déclaration d’intention sans concession.