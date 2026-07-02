Anderson est actuellement avec l’Angleterre pour la Coupe du monde, mais les aspects logistiques du transfert n’ont pas entravé le processus. Les clubs ont confirmé que le joueur a passé sa visite médicale au Kansas, en marge de son séjour avec les Three Lions.

Les dernières formalités seront néanmoins gelées jusqu’à la fin du tournoi, puis finalisées à son retour sur le sol anglais. En clair, si les principaux obstacles sont désormais levés, la présentation officielle sous le maillot de City attendra que son agenda estival lui permette de rallier le Nord-Ouest de l’Angleterre.







