Selon The Athletic, Manchester City a rapidement prolongé les contrats de Khusanov et Doku jusqu’en 2031.

Arrivé en provenance de Lens en janvier 2025, Khusanov s’est rapidement illustré en défense lors de la seconde partie de la saison dernière, en l’absence de Ruben Dias et de Josko Gvardiol, tous deux blessés.

De son côté, Doku s’est imposé comme un élément clé du groupe. L’ailier a pris part à plus de 40 matchs lors de chacune de ses trois saisons avec Manchester City, confirmant ainsi son poids dans le collectif. Les deux joueurs sont désormais perçus comme des piliers incontournables pour l’ère post-Pep Guardiola.