AFP
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Manchester City a finalisé une double prolongation de contrat avec deux de ses joueurs clés, immédiatement après avoir bouclé l’accord concernant Phil Foden
Assurer l'avenir en retenant les joueurs clés
Selon The Athletic, Manchester City a rapidement prolongé les contrats de Khusanov et Doku jusqu’en 2031.
Arrivé en provenance de Lens en janvier 2025, Khusanov s’est rapidement illustré en défense lors de la seconde partie de la saison dernière, en l’absence de Ruben Dias et de Josko Gvardiol, tous deux blessés.
De son côté, Doku s’est imposé comme un élément clé du groupe. L’ailier a pris part à plus de 40 matchs lors de chacune de ses trois saisons avec Manchester City, confirmant ainsi son poids dans le collectif. Les deux joueurs sont désormais perçus comme des piliers incontournables pour l’ère post-Pep Guardiola.
- GOAL
Le transfert de Foden lance officiellement le mercato estival.
Ces informations concernant Khusanov et Doku surviennent après la signature officielle, mercredi, d’un nouveau contrat de quatre ans par Foden. Le milieu de terrain restera donc à Manchester City au moins jusqu’en 2030, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire.
La Coupe du monde désormais derrière eux, ces prolongations de contrat significatives devraient insuffler un nouvel élan d’enthousiasme aux supporters à l’approche de la saison à venir.
Outre l’arrivée remarquée d’Elliot Anderson, City a connu un mercato estival relativement calme. Mais depuis la reprise de l’entraînement, la préparation s’accélère sous la supervision attentive du nouvel entraîneur Enzo Maresca.
Dissiper les incertitudes et les rumeurs concernant la défense
Le club s'est également penché cette semaine sur d'autres problèmes urgents liés à l'effectif, alors que les rumeurs concernant l'avenir de Rodri ont suscité une certaine inquiétude parmi les supporters.
Des rumeurs d’un possible transfert au Real Madrid cet été ont resurgi ces dernières 24 heures, mais la vague de prolongations imminentes a permis de détourner l’attention de manière opportune.
Surtout, la confirmation d’un nouveau contrat pour Gvardiol devrait intervenir très prochainement. Cette nouvelle constitue un véritable coup de pouce pour City, car Gvardiol envisageait sérieusement de quitter le club. En s’assurant les services de Gvardiol, ainsi que ceux de Khusanov, Foden et Doku, City a réussi à conserver ses jeunes talents les plus prometteurs sous contrat pour les quatre à cinq prochaines années.
- Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour Manchester City ?
Manchester City s’attend à une fin de mercato estival très animée en termes de transferts et d’ajustements au sein de l’effectif. Le groupe s’apprête à entamer ses tournées de pré-saison prévues à Hong Kong et en Corée du Sud, tandis que Maresca continue de mettre en œuvre sa vision tactique. Les supporters peuvent s’attendre à une vague de nouvelles opérations alors que le club finalise ses préparatifs en vue d’une nouvelle saison exigeante en Premier League.
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